Макрон едет в Берлин, чтобы обсудить с Шольцем войну
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник впервые после своего переизбрания отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Война в Украине и европейский суверенитет с особым акцентом на обороне и энергоснабжении будут доминировать в переговорах двух лидеров, сообщили в Елисейском дворце.
Другие темы на встрече, которая должна начаться в 18:00, включают отношения стран с балканскими государствами и политику ЕС в отношении Китая.
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По словам источников в Елисейском дворце, первый визит вскоре после выборов является доказательством того, насколько важны франко-германские отношения.
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