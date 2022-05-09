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Макрон едет в Берлин, чтобы обсудить с Шольцем войну

макрон,шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник впервые после своего переизбрания отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Война в Украине и европейский суверенитет с особым акцентом на обороне и энергоснабжении будут доминировать в переговорах двух лидеров, сообщили в Елисейском дворце.

Другие темы на встрече, которая должна начаться в 18:00, включают отношения стран с балканскими государствами и политику ЕС в отношении Китая.

Смотрите: В Париже прошла инаугурация президента Франции Макрона. ВИДЕО

По словам источников в Елисейском дворце, первый визит вскоре после выборов является доказательством того, насколько важны франко-германские отношения.

Германия (7074) Франция (3544) Макрон Эмманюэль (1361) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+11
Нарешті в чувака телефон забрали 🤣🤣🤣
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09.05.2022 14:22 Ответить
+8
будет учить Шольца звонить плешивому
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09.05.2022 14:22 Ответить
+5
Дві продажні потвори
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09.05.2022 14:38 Ответить
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будет учить Шольца звонить плешивому
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09.05.2022 14:22 Ответить
еге ж, буде Г+Г
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09.05.2022 16:04 Ответить
Нарешті в чувака телефон забрали 🤣🤣🤣
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09.05.2022 14:22 Ответить
будет теперь звонить с телефона шольца, чтобы никто не догадался
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09.05.2022 15:10 Ответить
Дві продажні потвори
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09.05.2022 14:38 Ответить
А шо по телефону не можна було?до )(уйла ж обидва визвонювали
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09.05.2022 14:44 Ответить
ні французька прорашистська вош , ані німецька прорашистська гнида, не хочуть спілкуватися з Борисом
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09.05.2022 14:44 Ответить
Це тому що неочікуваний супротив України поламав всі їхні плани, і тепер потрібно щось з цим робити.
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09.05.2022 14:58 Ответить
Разумны палітык прыкладаў бы ўсё магчымае, каб зрабіць Нямеччыну ды і Францыю сваіма хаўруснікамі, а не гуляць у "таф гая" з хрыпатцой і ў гопніцкай форме пасылаць Штайнмаера. Ёсць аб чым размаўляць, Нямеччына пачынае ўсведамляць памылковасць сваёй палітыкі і ім трэба дапамагчы канчаткова змяніць яе вектар, а не кідацца абразамі. А то атрымліваецца "мы хацім у ЕС! прымайце нас хутчэй! што вы чакаеце!" і тут жа "Штайнмаер гніда"... дзіцячы сад. А тое, што яны не размаўляюць з Джонсанам гэта не зусім праўда ну і рэальнасць геапалітыкі Еўропы зараз у тым, што Брытанія можа дзейнічаць больш самастойна, таму што выйшла з ЕС, таму Нямеччына і Францыя будуць больш судзейнічаць паміж сабой, а калі трэба, то і з Брытаніяй будуць размаўляць.
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09.05.2022 16:16 Ответить
Два чоботи - пара, краще би замість розмов - зброя для України., але щось не дуже поспішають...
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09.05.2022 15:13 Ответить
Два підери
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09.05.2022 15:20 Ответить
«найрішучіші» пацани зібрались пожалітись один одному
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09.05.2022 16:28 Ответить
два пассивных ********* оденут форму из секс-шопа и будут обговаривать войну в ролевых сексуальных утехах?
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09.05.2022 17:00 Ответить
 
 