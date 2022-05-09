Макрон їде до Берліну, щоб обговорити з Шольцом війну

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок уперше після свого переобрання вирушить до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Війна в Україні та європейський суверенітет з особливим акцентом на обороні та енергопостачанні домінуватимуть у переговорах двох лідерів, повідомили джерела у Єлисейському палаці.

Інші теми на зустрічі, яка має розпочатися о 18:00, включають відносини країн із балканськими країнами та політику ЄС щодо Китаю.

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За словами джерел в Єлисейському палаці, перший візит незабаром після виборів є доказом того, наскільки важливими є франко-німецькі відносини.