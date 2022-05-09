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Новини
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Макрон їде до Берліну, щоб обговорити з Шольцом війну

макрон,шольц

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок уперше після свого переобрання вирушить до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Війна в Україні та європейський суверенітет з особливим акцентом на обороні та енергопостачанні домінуватимуть у переговорах двох лідерів, повідомили джерела у Єлисейському палаці.

Інші теми на зустрічі, яка має розпочатися о 18:00, включають відносини країн із балканськими країнами та політику ЄС щодо Китаю.

Дивіться: У Парижі відбулася інавгурація президента Франції Макрона. ВIДЕО

За словами джерел в Єлисейському палаці, перший візит незабаром після виборів є доказом того, наскільки важливими є франко-німецькі відносини.

Автор: 

Німеччина (7484) Франція (3105) Макрон Емманюель (1515) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
Нарешті в чувака телефон забрали 🤣🤣🤣
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09.05.2022 14:22 Відповісти
+8
будет учить Шольца звонить плешивому
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09.05.2022 14:22 Відповісти
+5
Дві продажні потвори
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09.05.2022 14:38 Відповісти
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будет учить Шольца звонить плешивому
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09.05.2022 14:22 Відповісти
еге ж, буде Г+Г
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09.05.2022 16:04 Відповісти
Нарешті в чувака телефон забрали 🤣🤣🤣
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09.05.2022 14:22 Відповісти
будет теперь звонить с телефона шольца, чтобы никто не догадался
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09.05.2022 15:10 Відповісти
Дві продажні потвори
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09.05.2022 14:38 Відповісти
А шо по телефону не можна було?до )(уйла ж обидва визвонювали
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09.05.2022 14:44 Відповісти
ні французька прорашистська вош , ані німецька прорашистська гнида, не хочуть спілкуватися з Борисом
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09.05.2022 14:44 Відповісти
Це тому що неочікуваний супротив України поламав всі їхні плани, і тепер потрібно щось з цим робити.
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09.05.2022 14:58 Відповісти
Разумны палітык прыкладаў бы ўсё магчымае, каб зрабіць Нямеччыну ды і Францыю сваіма хаўруснікамі, а не гуляць у "таф гая" з хрыпатцой і ў гопніцкай форме пасылаць Штайнмаера. Ёсць аб чым размаўляць, Нямеччына пачынае ўсведамляць памылковасць сваёй палітыкі і ім трэба дапамагчы канчаткова змяніць яе вектар, а не кідацца абразамі. А то атрымліваецца "мы хацім у ЕС! прымайце нас хутчэй! што вы чакаеце!" і тут жа "Штайнмаер гніда"... дзіцячы сад. А тое, што яны не размаўляюць з Джонсанам гэта не зусім праўда ну і рэальнасць геапалітыкі Еўропы зараз у тым, што Брытанія можа дзейнічаць больш самастойна, таму што выйшла з ЕС, таму Нямеччына і Францыя будуць больш судзейнічаць паміж сабой, а калі трэба, то і з Брытаніяй будуць размаўляць.
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09.05.2022 16:16 Відповісти
Два чоботи - пара, краще би замість розмов - зброя для України., але щось не дуже поспішають...
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09.05.2022 15:13 Відповісти
Два підери
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09.05.2022 15:20 Відповісти
«найрішучіші» пацани зібрались пожалітись один одному
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09.05.2022 16:28 Відповісти
два пассивных ********* оденут форму из секс-шопа и будут обговаривать войну в ролевых сексуальных утехах?
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09.05.2022 17:00 Відповісти
 
 