У Парижі відбулася інавгурація президента Франції Макрона. ВIДЕО

В Єлисейському палаці в Парижі в суботу відбулася церемонія інавгурації президента Франції Емманюеля Макрона на другий мандат за підсумком президентських виборів 24 квітня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Після оголошення головою Конституційної ради Франції Лораном Фабіусом офіційного результату президентських виборів і підтвердження нового мандата президента Макрон був оголошений Великим Магістром ордена Почесного легіону, і йому піднесли золотий ланцюг ордена.

Фабіус зазначив, що другий мандат Макрона починається 14 травня.

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Інавгураційна промова президента Франції була під гаслом "Діяти!".

"Французький народ не продовжив мандат, який розпочався 14 травня 2017 року. Новий відрізняється від того, який був п'ять років тому. Народ довірив новому президенту новий мандат", - наголосив Макрон.

"Дія в ці часи пов'язана зі згуртуванням, повагою, об'єднанням усіх. Ми повинні всі разом винайти новий метод, за допомогою якого ми зможемо вибудувати нові виробничі, соціальні та екологічні взаємини в суспільстві", - сказав президент.

Водночас він додав, що "об'єднувати і примиряти не означає погодитися нічого більше не робити або забути наші обов'язки". І кожен, зазначив Макрон, повинен виконувати свою частку обов'язків щодо подальшого перетворення країни.

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"Я винен французькому народу за надану мені довіру. Це завжди тендітна довіра, що піддається сумніву щоранку, є основою нашого режиму свободи. Кожен новий день мандату у мене буде тільки один орієнтир: служити. Служити нашій країні (...), служити нашим співгромадянам, (...) служити нашим дітям і нашій молоді, про яких я зараз думаю і яким заприсягся віддати більш придатну для життя планету і більш життєздатну і сильну Францію", - завершив свій виступ президент.