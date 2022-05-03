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Новини Війна
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Макрон у розмові з Путіним закликав забезпечити подальшу евакуацію з "Азовсталі"

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Росію забезпечити продовження евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він закликав Росію дати можливість продовжувати евакуацію із заводу "Азовсталь" (...) у координації з гуманітарними організаціями, надаючи особам, що евакуюються, вибір місця прибуття відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться у пресрелізі Єлисейського палацу.

Макрон у розмові з Путіним також висловив стурбованість ситуацією на Донбасі.

У релізі наголошується, що президент Франції "висловив готовність працювати з компетентними міжнародними організаціями, щоб допомогти зняти російську блокаду експорту українського продовольства через Чорне море".

Також читайте: Макрон понад 2 години розмовляв телефоном із Путіним

Крім того, Макрон знову закликав до режиму припинення вогню в Україні, а також висловив готовність працювати над пошуками умов вирішення ситуації в країні шляхом переговорів.

Автор: 

путін володимир (24060) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+14
Разговаривать с ****** могут только дегенераты или извращенцы ,это совершенно бессмысленно говорить с мразью которая считает дебилом именно тебя ,при чём дебилом полнейшим и несёт ***** в которую поверить не может даже кретин .
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03.05.2022 19:59
+6
И после этого разговора ***** приказало начать новый штурм Азовстали.
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03.05.2022 20:06
+3
Афоня мне рубль должен..-скажи два-Два должен
вибори виграв, жаби порозбігалися.. можна знову звонити- у меня зазвонил телефон-кто говорит-МАКРОН
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03.05.2022 20:01
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Разговаривать с ****** могут только дегенераты или извращенцы ,это совершенно бессмысленно говорить с мразью которая считает дебилом именно тебя ,при чём дебилом полнейшим и несёт ***** в которую поверить не может даже кретин .
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03.05.2022 19:59 Відповісти
та пускай базарит нам это пока над
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03.05.2022 20:18 Відповісти
московити - просто що б ви знали👇

Гази-Мухамед

@partizan201415

·
https://twitter.com/partizan201415/status/1521401893255360513 8 ч

В ответ

https://twitter.com/Baljura @Baljura
и

https://twitter.com/DNSRRSTRTS @DNSRRSTRTS

Я вывозил раненого, умственно отсталого, так вот ему эти твари дали запал от гранаты и сказали это игрушка и наблюдали ,что будет...ему разворатило руку,а они ржали
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03.05.2022 20:01 Відповісти
Юрий Балюра

@Baljura

·
https://twitter.com/Baljura/status/1521354188751622145 12 ч

По ictv выжившая рассказывает как кацапы разрешили выехать колоне беженцев с ее села, и желали счастливого пути,а за селом всю колону машин растреляли,выжившие потом пошли в село,а кацапы ржали в голосину встречая их...это ГЕНОЦИД,а кацапы это уж точно нелюди,это твари ...
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03.05.2022 20:03 Відповісти
Афоня мне рубль должен..-скажи два-Два должен
вибори виграв, жаби порозбігалися.. можна знову звонити- у меня зазвонил телефон-кто говорит-МАКРОН
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03.05.2022 20:01 Відповісти
И що, послухався?
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03.05.2022 20:01 Відповісти
"свій до свого по своє"- каже Бог через Біблію.Французьский підкуйловник , завжди спілкується із собі подібним, рашистським куйлом
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03.05.2022 20:03 Відповісти
ну не треба так жорстко до Мануели, вона терпіла місяць, місяць не розмовлял з коханим бункерним дідом, цілий місяць розлуки - ви що нелюди! цьому коханню ставили перешкоди всі, і клята НАТА, і хохли, і китайці - Сіся Цзинь Хрін, розлучниця екзотична, хвойда-розпусниця, намагалася зруйнувати таке випестоване роками кохання двух ******** сердець, своїм підступним азіатським прийомом - вакуумного відсмоктування газу й нафти! цих двох рідин - що виділяютсья в процесу кохання. А Мануела все ж чекала, з нетерпінням нової розмови, вона вірила що для справжніх почуттів, ніяка відставнь до Уральского бункеру, ніякі перешкоди в часі не можуть стати на заваді!
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03.05.2022 20:04 Відповісти
И после этого разговора ***** приказало начать новый штурм Азовстали.
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03.05.2022 20:06 Відповісти
Трясця його матері,яке воно кончене.Воно навіть не уявляє,що то таке евакуація в даній ситуації.Куди попадуть ті люди?Якщо до москалів,то фільтраційна тортура,де з тих нещасних виб'ють всі дані про війсткових в обороні((Але хіба французи чи москалі колись шкодували людей?
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03.05.2022 20:11 Відповісти
Макрон висловив стурбованість...дальше без слів
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03.05.2022 20:13 Відповісти
Макрон у розмові з Путіним закликав...
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03.05.2022 20:41 Відповісти
А макрон часом не закликав ***** їсти макарони?!
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03.05.2022 20:42 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUbVH9Xclgg0tFy7zSf8Pmp_X-qEzS90yMTVGFMJcApDO7ddU_1YnI9mbtykaATmxQ2APf_xj2mjywo5-X2OM11y9WCL8wlVcd54JteOerAj8Cmw45QE3tm8MAi1NJhicc&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5073423889389769?__cft__[0]=AZUbVH9Xclgg0tFy7zSf8Pmp_X-qEzS90yMTVGFMJcApDO7ddU_1YnI9mbtykaATmxQ2APf_xj2mjywo5-X2OM11y9WCL8wlVcd54JteOerAj8Cmw45QE3tm8MAi1NJhicc&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·

Макрон понад дві години телефоном розмовляв з путіним. Після цього млсковити посилили вогонь на Донбасі.

Нещодавно з путіним розмовляв Генсек ООН. Після цього московити ракетами вдарили по Києву.

Може не варто розмовляти з путіним?
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03.05.2022 21:07 Відповісти
 
 