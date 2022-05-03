Макрон у розмові з Путіним закликав забезпечити подальшу евакуацію з "Азовсталі"
Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Росію забезпечити продовження евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Він закликав Росію дати можливість продовжувати евакуацію із заводу "Азовсталь" (...) у координації з гуманітарними організаціями, надаючи особам, що евакуюються, вибір місця прибуття відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться у пресрелізі Єлисейського палацу.
Макрон у розмові з Путіним також висловив стурбованість ситуацією на Донбасі.
У релізі наголошується, що президент Франції "висловив готовність працювати з компетентними міжнародними організаціями, щоб допомогти зняти російську блокаду експорту українського продовольства через Чорне море".
Крім того, Макрон знову закликав до режиму припинення вогню в Україні, а також висловив готовність працювати над пошуками умов вирішення ситуації в країні шляхом переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
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Гази-Мухамед
@partizan201415
·
https://twitter.com/partizan201415/status/1521401893255360513 8 ч
В ответ
https://twitter.com/Baljura @Baljura
и
https://twitter.com/DNSRRSTRTS @DNSRRSTRTS
Я вывозил раненого, умственно отсталого, так вот ему эти твари дали запал от гранаты и сказали это игрушка и наблюдали ,что будет...ему разворатило руку,а они ржали
@Baljura
·
https://twitter.com/Baljura/status/1521354188751622145 12 ч
По ictv выжившая рассказывает как кацапы разрешили выехать колоне беженцев с ее села, и желали счастливого пути,а за селом всю колону машин растреляли,выжившие потом пошли в село,а кацапы ржали в голосину встречая их...это ГЕНОЦИД,а кацапы это уж точно нелюди,это твари ...
вибори виграв, жаби порозбігалися.. можна знову звонити- у меня зазвонил телефон-кто говорит-МАКРОН
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5073423889389769?__cft__[0]=AZUbVH9Xclgg0tFy7zSf8Pmp_X-qEzS90yMTVGFMJcApDO7ddU_1YnI9mbtykaATmxQ2APf_xj2mjywo5-X2OM11y9WCL8wlVcd54JteOerAj8Cmw45QE3tm8MAi1NJhicc&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
Макрон понад дві години телефоном розмовляв з путіним. Після цього млсковити посилили вогонь на Донбасі.
Нещодавно з путіним розмовляв Генсек ООН. Після цього московити ракетами вдарили по Києву.
Може не варто розмовляти з путіним?