Макрон у розмові з Путіним закликав забезпечити подальшу евакуацію з "Азовсталі"

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Росію забезпечити продовження евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Він закликав Росію дати можливість продовжувати евакуацію із заводу "Азовсталь" (...) у координації з гуманітарними організаціями, надаючи особам, що евакуюються, вибір місця прибуття відповідно до міжнародного гуманітарного права", - йдеться у пресрелізі Єлисейського палацу.

Макрон у розмові з Путіним також висловив стурбованість ситуацією на Донбасі.

У релізі наголошується, що президент Франції "висловив готовність працювати з компетентними міжнародними організаціями, щоб допомогти зняти російську блокаду експорту українського продовольства через Чорне море".

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Крім того, Макрон знову закликав до режиму припинення вогню в Україні, а також висловив готовність працювати над пошуками умов вирішення ситуації в країні шляхом переговорів.