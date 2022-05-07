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В Париже прошла инаугурация президента Франции Макрона. ВИДЕО

В Елисейском дворце в Париже в субботу прошла церемония инаугурации президента Франции Эмманюэля Макрона на второй мандат по итогам президентских выборов 24 апреля 2022 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

После оглашения главой Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом официального результата президентских выборов и подтверждения нового мандата президента Макрон был объявлен Великим Магистром ордена Почётного легиона, и ему преподнесли золотую цепь ордена.

Фабиус отметил, что второй мандат Макрона начинается 14 мая.

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Инаугурационная речь президента Франции проходила под лозунгом "Действовать!"

"Французский народ не продлил заканчивающийся мандат, который начался 14 мая 2017 года. Этот новый, отличающийся от того, который был пять лет назад, народ, доверил новому президенту новый мандат", - подчеркнул Макрон.

"Действие в эти времена связано со сплочением, уважением, объединением всех. Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого мы сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические взаимоотношения в обществе", - сказал президент.

В то же время, он добавил, что "объединять и примирять не значит согласиться ничего больше не делать или забыть наши обязанности". И каждый, отметил Макрон, должен выполнять свою долю обязанностей по дальнейшему преобразованию страны.

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"Я обязан французскому народу за оказанное мне доверие. Это всегда хрупкое доверие, подвергающееся сомнению каждое утро, является основой нашего режима свободы. Каждый новый день мандата у меня будет только один ориентир: служить. Служить нашей стране (...), служить нашим согражданам, (...) служить нашим детям и нашей молодежи, о которых я сейчас думаю и которым поклялся завещать более пригодную для жизни планету и более жизнеспособную и сильную Францию", - завершил своё выступление президент.

Автор: 

инаугурация (467) Франция (3542) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+3
служити нашим дітям і нашій молоді, про яких я зараз думаю і яким заприсягся віддати більш придатну для життя планету
*********
Макарон шукає нову планету для французів?

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07.05.2022 15:39 Ответить
+1
И жёнушка довольна: опять первая Леди Франции.
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07.05.2022 16:21 Ответить
+1
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07.05.2022 16:45 Ответить
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в промові він також згадав Україну, що допомагати ми будемо, але треба запобігти ескалації. я ось що думаю, а ескалація для нього це що? коли йому путін присовує по вечорам по телефону? йому ж здається подобається
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07.05.2022 15:17 Ответить
гондон...
ДЖОНСОН!!!...
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07.05.2022 15:24 Ответить
служити нашим дітям і нашій молоді, про яких я зараз думаю і яким заприсягся віддати більш придатну для життя планету
*********
Макарон шукає нову планету для французів?

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07.05.2022 15:39 Ответить
Кенгурация или кенгуризация? 😁😁😁😁
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07.05.2022 15:45 Ответить
Двуличные
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07.05.2022 15:52 Ответить
Иншаллах Украина!
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07.05.2022 15:55 Ответить
Иншаллах Украина!
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07.05.2022 15:56 Ответить
Походка нарочито усталая и медленная, типа, ну вот, опять ...
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07.05.2022 16:08 Ответить
И жёнушка довольна: опять первая Леди Франции.
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07.05.2022 16:21 Ответить
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07.05.2022 16:45 Ответить
***** було запрошене на інавгурацію? Хто знає?
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07.05.2022 17:38 Ответить
він по телефону привітає
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07.05.2022 17:56 Ответить
 
 