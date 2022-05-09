Энергорегулятор направит почти 360 млн грн на нужды ВСУ

Правительство поддержало инициативу НКРЭКУ по перечислению 359 млн грн помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

7 мая 2022 Кабинет Министров Украины принял распоряжение "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году". Ранее НКРЭКУ вышла с предложением в Кабинет Министров Украины и Министерство финансов Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины с целью направления части средств Комиссии на решение первоочередных потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Согласно распоряжению правительства предполагается дополнительно направить остаток неиспользованных средств НКРЭКУ в сумме 359 млн грн Министерству обороны Украины по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

До этого Верховная Рада Украины поддержала инициативу НКРЭКУ, приняв соответствующий закон, а Президент Украины его подписал.

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