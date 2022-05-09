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Энергорегулятор направит почти 360 млн грн на нужды ВСУ

зсу,воїн,захисник,піхота

Правительство поддержало инициативу НКРЭКУ по перечислению 359 млн грн помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

7 мая 2022 Кабинет Министров Украины принял распоряжение "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году". Ранее НКРЭКУ вышла с предложением в Кабинет Министров Украины и Министерство финансов Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины с целью направления части средств Комиссии на решение первоочередных потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Согласно распоряжению правительства предполагается дополнительно направить остаток неиспользованных средств НКРЭКУ в сумме 359 млн грн Министерству обороны Украины по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

До этого Верховная Рада Украины поддержала инициативу НКРЭКУ, приняв соответствующий закон, а Президент Украины его подписал.

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Автор: 

бюджет (4839) Кабмин (14034) помощь (7879) НКРЭКУ (479) ВСУ (6695)


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А звідки ж вони в нього?
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09.05.2022 14:56 Ответить
наколядували
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09.05.2022 14:58 Ответить
 
 