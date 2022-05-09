Енергорегулятор спрямує майже 360 млн грн на потреби ЗСУ

Уряд підтримав ініціативу НКРЕКП щодо перерахування 359 млн грн допомоги Збройним Силам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

7 травня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження "Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році". Раніше НКРЕКП вийшла з пропозицією до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою спрямування частини коштів Комісії на вирішення першочергових потреб Збройних Сил України.

"Згідно з розпорядженням уряду передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів НКРЕКП у сумі 359 млн грн Міністерству оборони України за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних Сил", - йдеться у повідомленні.

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До цього Верховна Рада України підтримала ініціативу НКРЕКП, прийнявши відповідний закон, а Президент України його підписав.