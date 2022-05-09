УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9976 відвідувачів онлайн
Новини
870 2

Енергорегулятор спрямує майже 360 млн грн на потреби ЗСУ

зсу,воїн,захисник,піхота

Уряд підтримав ініціативу НКРЕКП щодо перерахування 359 млн грн допомоги Збройним Силам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

7 травня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження "Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році". Раніше НКРЕКП вийшла з пропозицією до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою спрямування частини коштів Комісії на вирішення першочергових потреб Збройних Сил України.

"Згідно з розпорядженням уряду передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів НКРЕКП у сумі 359 млн грн Міністерству оборони України за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних Сил", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Канада виділить Україні ще $40 мільйонів оборонної допомоги, - Трюдо

До цього Верховна Рада України підтримала ініціативу НКРЕКП, прийнявши відповідний закон, а Президент України його підписав.

бюджет (3016) Кабмін (14153) допомога (8449) НКРЕКП (1819) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А звідки ж вони в нього?
показати весь коментар
09.05.2022 14:56 Відповісти
наколядували
показати весь коментар
09.05.2022 14:58 Відповісти
 
 