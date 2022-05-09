Сохраняется опасность нанесения врагом ракетных ударов по Киеву и области, - Мотузяник
Опасность нанесения РФ ракетных ударов по Киеву и Киевской области на сегодняшний день сохраняется.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С военной точки зрения я все-таки хочу напомнить (и Министерство обороны, и Генеральный штаб постоянно об этом напоминают), что опасность нанесения по столице и области ракетных ударов РФ на сегодняшний день сохраняется. Мы знаем о тактических ракетных комплексах типа "Искандер", "находящиеся на территории Республики Беларусь. Также нам известно о семи кораблях, которые находятся в акватории Черного и Азовского морей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми Россия также может наносить ракетные удары по всей территории Украины", - сказал Мотузяник. .
Он подчеркнул, что на сегодняшний день никто от этого не застрахован.
"Поэтому еще раз хотим обратиться ко всем украинцам, и не только к жителям столицы, быть бдительными и не пренебрегать, если будут воздушные тревоги", - добавил Мотузяник.
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Высота полёта: 11,5 - 12,5 км и 22,5-25 км
Размах крыла: 2,99-3,0 (3,35) м
Стартовая масса: 5635-5780 кг
Скорость полёта: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 M =3,5-4,6 (от 5 Махов - гиперзвуковой класс)
Дальность стрельбы: 140-300 (460-600) км
Высота применения: 10 (11-12) км
Система наведения: АРЛГСН или ПРЛГСН или инерциальная ПСИ
Як і за які кошти бичка-аферистка,маланка подоляк,купила собі авто,якщо вона безробітна офіційно?
UPD. Такі питання "не на часі". Зробила "трохи біди" плоскосрака і в неї з'явилась машина