Сохраняется опасность нанесения врагом ракетных ударов по Киеву и области, - Мотузяник

Опасность нанесения РФ ракетных ударов по Киеву и Киевской области на сегодняшний день сохраняется.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С военной точки зрения я все-таки хочу напомнить (и Министерство обороны, и Генеральный штаб постоянно об этом напоминают), что опасность нанесения по столице и области ракетных ударов РФ на сегодняшний день сохраняется. Мы знаем о тактических ракетных комплексах типа "Искандер", "находящиеся на территории Республики Беларусь. Также нам известно о семи кораблях, которые находятся в акватории Черного и Азовского морей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми Россия также может наносить ракетные удары по всей территории Украины", - сказал Мотузяник. .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день никто от этого не застрахован.

"Поэтому еще раз хотим обратиться ко всем украинцам, и не только к жителям столицы, быть бдительными и не пренебрегать, если будут воздушные тревоги", - добавил Мотузяник.

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