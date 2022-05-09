РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6489 посетителей онлайн
Новости Война
5 580 7

Сохраняется опасность нанесения врагом ракетных ударов по Киеву и области, - Мотузяник

ракета

Опасность нанесения РФ ракетных ударов по Киеву и Киевской области на сегодняшний день сохраняется.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С военной точки зрения я все-таки хочу напомнить (и Министерство обороны, и Генеральный штаб постоянно об этом напоминают), что опасность нанесения по столице и области ракетных ударов РФ на сегодняшний день сохраняется. Мы знаем о тактических ракетных комплексах типа "Искандер", "находящиеся на территории Республики Беларусь. Также нам известно о семи кораблях, которые находятся в акватории Черного и Азовского морей, несущих крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми Россия также может наносить ракетные удары по всей территории Украины", - сказал Мотузяник. .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день никто от этого не застрахован.

"Поэтому еще раз хотим обратиться ко всем украинцам, и не только к жителям столицы, быть бдительными и не пренебрегать, если будут воздушные тревоги", - добавил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ежедневно тратит около $900 миллионов на войну в Украине, - Newsweek

армия РФ (19691) Киев (25685) Киевская область (4199) обстрел (27885) ракеты (3617) Мотузяник Александр (483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пишуть застосовують вже х-22, старі радянські крилаті ракети зразка 60х-70х років. з Ту-22М3. на відміну від іскандерів та калібру там вбвічі більша бойова частина - тона вибухівки
показать весь комментарий
09.05.2022 15:25 Ответить
там вбвічі більша бойова частина - тона вибухівки даже не знаю как реагировать
показать весь комментарий
09.05.2022 15:28 Ответить
60-70 роки це пік ракетної програми союзу, тобто самі працездатні зразки, звичайно з часом щось втрачають, але нового нічого не створено.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:29 Ответить
Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и площадных целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной БЧ.
Высота полёта: 11,5 - 12,5 км и 22,5-25 км
Размах крыла: 2,99-3,0 (3,35) м
Стартовая масса: 5635-5780 кг
Скорость полёта: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 M =3,5-4,6 (от 5 Махов - гиперзвуковой класс)
Дальность стрельбы: 140-300 (460-600) км
Высота применения: 10 (11-12) км
Система наведения: АРЛГСН или ПРЛГСН или инерциальная ПСИ
показать весь комментарий
09.05.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 15:26 Ответить
От дивися хомячня,я тобі задам просте питання на логіку.
Як і за які кошти бичка-аферистка,маланка подоляк,купила собі авто,якщо вона безробітна офіційно?
UPD. Такі питання "не на часі". Зробила "трохи біди" плоскосрака і в неї з'явилась машина
показать весь комментарий
09.05.2022 15:27 Ответить
https://t.me/truexanewsua/45993 Кому война - кому новая тачка.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:28 Ответить
 
 