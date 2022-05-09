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Новости Война
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Враг пытается остановить продвижение ВСУ к границе в Харьковской области, - Мотузяник

рф,окупанти

Подразделения российских войск в Харьковском направлении пытаются не допустить продвижение Вооруженных сил Украины в сторону государственной границы.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информируя об оперативной ситуации на фронте по состоянию на 12.00 9 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении подразделения противника из состава 6 армии западного военного округа, 41 армии центрального военного округа и береговых войск балтийского флота пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", - сообщил спикер.

Кроме того, по его словам, на Изюмском направлении группировки 1 танковой армии, 20 армии западного военного округа, 29, 35, 36 армий, а также 68 армейского корпуса восточного военного округа сосредотачивают усилия на подготовке к продолжению наступления на направлении Изюм – Барвинкове – Славянск. Пытаясь уточнить положение украинских войск, захватчики вели воздушную разведку в районах н.п. Петровское, Довгенькое и Новая Дмитровка.

Информируя о Донецком направлении, Мотузяник отметил, что группировка российских войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Для развития наступления в направлениях на Северск и Лисичанск противник продолжает попытки форсирования г. Северский Донец. В районе Белогоровки, что в 6 км к западу от Лисичанска, возведены три понтонные переправы. Для обеспечения форсирования водного препятствия враг постоянно применяет артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.

Спикер Минобороны также не исключил дальнейшего наступления на защитников "Азовстали" и применения дальних бомбардировщиков.

"На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурмовые действия. Не исключается возобновление бомбовых ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3", - отметил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сохраняется опасность нанесения врагом ракетных ударов по Киеву и области, - Мотузяник

Информируя о Южнобужском и Таврическом направлении, он сообщил, что агрессор силами 8 и 49 армий, 22 армейского корпуса и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Кроме того, враг наращивает систему огневого поражения, противовоздушной обороны и усовершенствует инженерное оборудование позиций.

На Таврическом направлении противник также проводит демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск и недопущения их перебрасывания в другие операционные районы.

По словам спикера, обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Определенные подразделения ВС республики Беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Также там сохраняется угроза нанесения на территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

Мотузяник также сообщил, что на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей России содержатся усиленные наряды пограничной службы ФСБ и подразделения ВС РФ.

армия РФ (19691) Минобороны (9425) Харьковщина (5577) Донбасс (26957) боевые действия (4324) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+12
Новость ради новости, понятное дело что они не хотят допустить, потому что потом группировке которая возле Изюма, будет ******
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09.05.2022 16:05 Ответить
+9
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09.05.2022 16:15 Ответить
+8
Стратегічні бомбардувальники - проти піхоти в Маріуполі Протикорабельні ракети - проти житлових масивів Одеси Вони вже звихнулися - це ж все одно що будильником цвяхи забивать!
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09.05.2022 16:09 Ответить
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Новость ради новости, понятное дело что они не хотят допустить, потому что потом группировке которая возле Изюма, будет ******
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09.05.2022 16:05 Ответить
Ну инфу про 3 понтонных моста возле Лисичанска я только здесь видел.

Два вроде уже была инфа что поломали, а орков что успели залезть ликвидировали.



Место приметное там Донец метров 30 всего.
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09.05.2022 16:29 Ответить
Стратегічні бомбардувальники - проти піхоти в Маріуполі Протикорабельні ракети - проти житлових масивів Одеси Вони вже звихнулися - це ж все одно що будильником цвяхи забивать!
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09.05.2022 16:09 Ответить
Ну ту 22 м это не стратегический ,а дальний бомбардировщик с которого сбрасывают фаб 3000 и бетабы, на подземные укрытия , ониксы изначально предназначены и против наземных целей не только морских . Таки надеяться ,что у кацапов все заканчивается как чешет Люся арестовна не стоит
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09.05.2022 17:56 Ответить
Хтось намагався зупинити просунення кота до сосиски? Він обійде вашу руку двічі і ще скаже: "Добрий вечір, ми з Украіни"
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09.05.2022 16:13 Ответить
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09.05.2022 16:15 Ответить
це буданівський інсайд )))
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09.05.2022 16:28 Ответить
Я так розумію, що судячи з карти Тишки, Борщова це поки сіра зона. Виходить що на проміжку кордону до водосховища, найбільший нп це Козача лопань. Вони там окопалися і регулярно жорстоко все в окрузі розбивають. Вчора село Калинове було дуже поруйноване, двоє жертв. Інші населені пункти що рідними це схоже невеликі села і хутірці, там дуже не всидиш.
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09.05.2022 16:32 Ответить
рідними під ними
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09.05.2022 16:33 Ответить
От було би добре, щоб дішли до Вовчанська, там орки організували концтабір для наших. Треба наших визволяти. ✌
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09.05.2022 20:52 Ответить
 
 