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Посольство РФ требует от Польши обеспечить возложение венка до конца дня

посол,андрєєв

Посольство России требует в Польше обеспечить безопасность для того, чтобы российский посол мог положить венок на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства РФ в связи с инцидентом с украинскими активистами в Варшаве.

В ведомстве назвали "возмутительным инцидентом" то, что посла России облили искусственной кровью, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов.

А также заявили, что возложению венка помешала "толпа хулиганов", в связи с чем по поручению главы МИД РФ Сергея Лаврова посольство выразило "решительный протест".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского посла в Польше Андреева облили красной краской и подарили ему женские трусики. ВИДЕО

Посольство требует "в течение дня 9 мая" обеспечить ему возможность возложения венка на указанном кладбище "при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудников российской дипломатической миссии".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, в результате которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!"

Положить венок посол в итоге не смог.

День Победы (1231) Польша (8512) посол (1807) посольство РФ (452) Варшава (185)


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Топ комментарии
+74
Кораблику положи!
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09.05.2022 16:54 Ответить
+66
К посольскому СВОЙ сраный венок унитазу положите! Чтоб унитаз не свинтили, свинособаки плганые!!!!
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09.05.2022 16:54 Ответить
+59
Жалійтеся кацапи у "Спортлото". Поляки пам'ятають збитий літак з польською делегацією, вони також вимагали безпеки!
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09.05.2022 16:56 Ответить
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Кораблику положи!
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09.05.2022 16:54 Ответить
Корабликам
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09.05.2022 17:09 Ответить
лучше путину
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09.05.2022 17:11 Ответить
Польському МЗС потрібно вивчити "частушку":
Самолёт летит, колёса стёрлися,
а вы не ждали нас, а мы припёрлися!..
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09.05.2022 17:46 Ответить
К посольскому СВОЙ сраный венок унитазу положите! Чтоб унитаз не свинтили, свинособаки плганые!!!!
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09.05.2022 16:54 Ответить
а нахрена?
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09.05.2022 17:23 Ответить
я тож так думаю, а нахрена? дырок на параше море! нах им унитазы? бражку замешивать?
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09.05.2022 17:45 Ответить
Малоросізм, совкодрочєрство та КДБшні нарративи мають бути виковиряні з коренем по всій планеті. А наша влада чомусь 9 травня залишила, замість цивілізованого 8
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09.05.2022 16:55 Ответить
Красавцы! Так и нужно с русофашистами обращаться!
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09.05.2022 16:55 Ответить
nu mne videtsia, na takie trebalki naraZzyji Polša obiazana zajavitj otnositeljnoj ponižennuju sturbovannostj, ne?
Ili vručat poslu narazzyji notu? - sleduite za karabljom...
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09.05.2022 19:53 Ответить
Це як мінімум, а взагалі треба висилати всіх за порєбрік, а якщо випадають назад то знищувати...
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09.05.2022 20:16 Ответить
сейчас быть кацапом клеймо на всю жизнь.всегда могут дать писды и посадить на бутылку.в любой точке мира. нацистов кацов никто не любит
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09.05.2022 16:55 Ответить
до України це не стосується. У жОПi, в міністерствах, ви думаєте мало кацапів працюють із тризубом на паспорті? А у Верховній Раді?
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09.05.2022 17:41 Ответить
Жалійтеся кацапи у "Спортлото". Поляки пам'ятають збитий літак з польською делегацією, вони також вимагали безпеки!
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09.05.2022 16:56 Ответить
РФ вимагає rf mozhe iti v sled za korabeljom
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09.05.2022 16:56 Ответить
un tas ir ļoti svarīgi Ne var, bet vajag.
(Ne možet, a obiazanna...)
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09.05.2022 19:59 Ответить
Геть із Польщі москаль не красивий
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09.05.2022 16:57 Ответить
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,

Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлотто".
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09.05.2022 16:57 Ответить
Перша в світі вулиця імені Володимира Висоцького з'явилась в Україні.
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09.05.2022 20:39 Ответить
Депортировать всех ************ в Рашу. Всех. Всех любителей совка и Путина.
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09.05.2022 16:58 Ответить
Посол С. Андрєєв святкує побєдобєсіє....
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09.05.2022 16:58 Ответить
Головні кольори кацапів - черврний на сірому тлі.
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09.05.2022 17:10 Ответить
який він весь в крові!
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09.05.2022 17:24 Ответить
А то шо? Лавров сядет на бутыль?
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09.05.2022 16:58 Ответить
Что они там вимагають? Пусть у кабехи своей требует - нацистский выродок.
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09.05.2022 16:59 Ответить
Самі поклали болт на цивілізація. Тепер цивілізація покладе на вас
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09.05.2022 16:59 Ответить
Ваша правда, але все просто, як на мене: є "мір" людей, де прагнуть подолати рак, нагодувати голодних в пустелях, розвідати космос та вирішити купу інших важливих для світу справ, а є "рускій мір", де важливо все загарбати, занапастити та знищити...
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09.05.2022 20:36 Ответить
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09.05.2022 16:59 Ответить
Гітлер не курив. А в цілому точно, плюсую.
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09.05.2022 17:08 Ответить
ну и лошадь-лавруха не должна была (а в жизни курит))))
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09.05.2022 17:13 Ответить
Почав би палити, коли б таку куйню побачив.
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09.05.2022 17:39 Ответить
Сейчас бы закурил у видел бы что ********* его обскакал
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09.05.2022 20:39 Ответить
Пся крев, худко руска курва до свого хлева.
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09.05.2022 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cIOdUlHv8mI У Варшаві російського посла облили червоною фарбою
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09.05.2022 17:02 Ответить
Ему ещё огромно повезло, пусть скажет спасибо, за то, что не фикалиями его облили.
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09.05.2022 17:14 Ответить
Дерьмо облить дерьмом?
Оригинально!
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09.05.2022 17:28 Ответить
Одне - для запаху, інше - для кольору.
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09.05.2022 17:44 Ответить
Вот выродки циничные. Бомбят Одессу и Харьков, не дают гражданским выйти из Мариуполя и Херсона и в ето же время требуют чтобы страна по которой они грозятся ударить ядерной бомбой, защитила их от хулиганов на параде победобесия. Забирайте своих послов и валите нах. в свою нору
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09.05.2022 17:02 Ответить
россия выпустила джина ненависти с кувшина. Сколько поколений Украинцев уйдет, прежде чем джин вернется в кувшин.
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09.05.2022 17:04 Ответить
С ферваля 2014-го об этом думаю. Но сейчас да, градус ненависти уже на новом качестве.
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09.05.2022 17:09 Ответить
ніколи він туди не повернеться
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09.05.2022 17:21 Ответить
Кацапи недоживуть,бо мають здохнути,згвалтувавши й зарізавши ,своїх,діте
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09.05.2022 17:42 Ответить
***** получит венок и не один
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09.05.2022 17:04 Ответить
Аби це було покладання вінка на могили путлєра з лавровим-то це могло б зацікавити.
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09.05.2022 17:04 Ответить
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09.05.2022 17:04 Ответить
Киев тоже к празднику брали.
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09.05.2022 17:07 Ответить
ціна цієї показухи
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09.05.2022 17:05 Ответить
Якщо там ***** до вечора поховають, то вся Варшава забезпечить, кожний меешканець вінок принесе.
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09.05.2022 17:06 Ответить
Ні, ***** заслужив зашморг або кулю, а не вінок.
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09.05.2022 17:13 Ответить
Не сперечаюсь. Про дізайн вінка можна буде потім поговорити, аби сам об'єкт був на місці.
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09.05.2022 17:58 Ответить
Цікаво, скільки б вінків вийшло з тих дріт на підбитих рюззге танках
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09.05.2022 20:10 Ответить
Написи на Меморіалі є на польській і російській мовах. Полякам потрібно додати написи на цьому кладовищі ще білоруською і українською мовою, бо воював 1 Білоруський фронт
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09.05.2022 17:32 Ответить
Треба відповісти ,що нас там нет. Та єто не ми! Хай до орбана їде возлагає.
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09.05.2022 17:06 Ответить
Попытка номер два для осла *********. Теперь нужно облить его дерьмом для скрепности.
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09.05.2022 17:07 Ответить
*****, а то що буде
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09.05.2022 17:08 Ответить
Поляни не погодяться
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09.05.2022 17:09 Ответить
а то мы будем убивать мы же хорошие
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09.05.2022 17:10 Ответить
" рюзькі посол - иди накуй ! "
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09.05.2022 17:12 Ответить
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09.05.2022 17:15 Ответить
Як мені подобаються рішучі протести рашистської *********!
Це означає їх безсилля. Не думав, що до того доживу... Думав, що світ без кінця буде потурати цим потворам.
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09.05.2022 17:17 Ответить
А цікаво, свій "рішучий протест" понурий мерин лавров висловив в своїй власній манері - обсцентною лексікою? 😝
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09.05.2022 21:35 Ответить
посол, умытый кровью узе посол нах...
следом идут и нотописатели ))))
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09.05.2022 17:17 Ответить
Фашизм не побежден, он сегодня находится в РФ. РФ продолжает дело фашистов, убивает мирное население, разрушает города. РФ убила польского президента Леха Качинского под Смоленском, взорвав самолет. Поэтому нельзя признавать 9 мая днем победы. Поэтому поляки все правильно делают. Пусть Россия катится к чертовой матери со своим послом и со своим памятником. Слава свободной, демократической Польше!
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09.05.2022 17:18 Ответить
А то что? Рассея, иди на ***!
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09.05.2022 17:19 Ответить
Ні ху сє!
ПаРаша вимагає, до кінця дня, забезпечить!
Ні ху сє, вимагає!
А 40 тисяч польських розстріляних офіцерів і еліти забула параша, а літак Качинського - вимагають вони, тварі паскудні!
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09.05.2022 17:19 Ответить
Призначити "спецоперацію" "Вінок" на 23-40. Коли добряче стемніє. І під охороною поліції привести підозрюваного в фашизмі до Меморіального цвинтаря. Кайданки можна не одягати.
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09.05.2022 17:21 Ответить
Кацапи не ви..ся. Беріть жіночі трусики, поки пропонують. Розмір зрозуміло не той, але у поляків вашого розміра не існує.
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09.05.2022 17:21 Ответить
Расиськие нацитские гитлеровци, с наградными власовскими ленточками и тряпкой аквафреш, хотят положить что то тем, кто сражался против союзника сралина? Не нонсенс ли? Боюсь, что нацисты хотят заложить бомбу, а потом после взрыва, обвинить Польшу в кважиздме...
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09.05.2022 17:21 Ответить
Я благодарен полякам, что защищают память одного из моих дедов (погиб в Польше), от разных нацистских существ!!!
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09.05.2022 17:31 Ответить
От мертвого осла уши, а не забезпечення.
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09.05.2022 17:21 Ответить
А то шо ?
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09.05.2022 17:26 Ответить
Ще трішки, почекайте і і всі країни світу вам покладуть стільки вінків, що вам і не снилося!!!!!
Вся кРасна площа буде у вінках.
Ще й "відспіваємо" на українській мові.
Амінь!!!
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09.05.2022 17:28 Ответить
Дайте уже им положить что то куда то. А то усрутся с лютой ненависти)))
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09.05.2022 17:29 Ответить
Чом,біснуються?Аквафреш людожерам забезпечили...
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09.05.2022 17:30 Ответить
А РАЗВЕ ПОЛЬША ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЖЕЛАНИЯ ЧЛЕНОВ ПОСОЛЬСТВА? ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ САМОГО ПОЛЬСТВА. А ДАЛЬШЕ ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ ЗА ОХРАНУ,ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛА НИКТО НЕ ТРОГАЛ
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09.05.2022 17:32 Ответить
Кацапи,мают права,за гратами... Сифілітичні агресори
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09.05.2022 17:34 Ответить
Пусть сначала отмоется от крови.
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09.05.2022 17:36 Ответить
Ідіть на х..
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09.05.2022 17:38 Ответить
Венок бандпослу до конца дня ? Не вопрос , хоть три !!!
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09.05.2022 17:40 Ответить
Цікаво, яке відношення до пам'ятника совєцьким солдатам має цей обісраний посол.
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09.05.2022 17:42 Ответить
депортуйте, його, в рідні радянські скрепи, додому до рашистів
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09.05.2022 17:47 Ответить
Та нехай він би там приляг десь поруч, відпочив - йому самому до кінця дня їх цілу купу накидали б.
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09.05.2022 17:54 Ответить
В смысле требует от Польши, а при чем тут поляки, его же украинцы облили и ******,пускай у украинского посольства что-то потребует, грязный руски.
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09.05.2022 18:01 Ответить
российский посол мог предвидеть стычку с активистами на цвинтаре. российский посол явно знал, что такая стычка неизбежна и всё таки демонстративно туда пошёл, нарочно провоцируя протестную реакцию в свой адрес, как представителя страны-агрессора, развязавшей уже 5-ую войну с начала правления путина.
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09.05.2022 18:19 Ответить
Рашистский послюк, у своей жены будешь требовать… если поляки до вечера тебя на цвинтарь не пустят - застрелись от огорчения! Вы никак не поймёте фашисты, что вы теперь во всех цивилизованных странах мира - путлеровские фашисты и изгои!!! И это только начало!
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09.05.2022 18:30 Ответить
А лаврушка вообще то ещё за гитлера еврея перед иудеями мира не извинился. Так шо вы рашисты хочете????
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09.05.2022 18:35 Ответить
Вимагає?
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09.05.2022 19:12 Ответить
Пусть лучше прибережёт этот венок, своему фюреру-путину, так будет намного лучше.
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09.05.2022 19:19 Ответить
Ни чего не делал только зашел
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09.05.2022 19:23 Ответить
Це дуже просто зробити, виводьте війська з України, підписуйте капітуляцію і йдіть вкладайте вінок ... на мордерську залізяку ....
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09.05.2022 20:39 Ответить
 
 