Посольство РФ требует от Польши обеспечить возложение венка до конца дня

Посольство России требует в Польше обеспечить безопасность для того, чтобы российский посол мог положить венок на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства РФ в связи с инцидентом с украинскими активистами в Варшаве.

В ведомстве назвали "возмутительным инцидентом" то, что посла России облили искусственной кровью, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов.

А также заявили, что возложению венка помешала "толпа хулиганов", в связи с чем по поручению главы МИД РФ Сергея Лаврова посольство выразило "решительный протест".

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Посольство требует "в течение дня 9 мая" обеспечить ему возможность возложения венка на указанном кладбище "при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудников российской дипломатической миссии".

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, в результате которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!"

Положить венок посол в итоге не смог.