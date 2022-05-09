Посольство РФ требует от Польши обеспечить возложение венка до конца дня
Посольство России требует в Польше обеспечить безопасность для того, чтобы российский посол мог положить венок на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов 9 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства РФ в связи с инцидентом с украинскими активистами в Варшаве.
В ведомстве назвали "возмутительным инцидентом" то, что посла России облили искусственной кровью, когда он хотел возложить венок на кладбище советских воинов.
А также заявили, что возложению венка помешала "толпа хулиганов", в связи с чем по поручению главы МИД РФ Сергея Лаврова посольство выразило "решительный протест".
Посольство требует "в течение дня 9 мая" обеспечить ему возможность возложения венка на указанном кладбище "при надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудников российской дипломатической миссии".
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, в результате которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!"
Положить венок посол в итоге не смог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самолёт летит, колёса стёрлися,
а вы не ждали нас, а мы припёрлися!..
Ili vručat poslu narazzyji notu? - sleduite za karabljom...
(Ne možet, a obiazanna...)
Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлотто".
Оригинально!
Це означає їх безсилля. Не думав, що до того доживу... Думав, що світ без кінця буде потурати цим потворам.
следом идут и нотописатели ))))
ПаРаша вимагає, до кінця дня, забезпечить!
Ні ху сє, вимагає!
А 40 тисяч польських розстріляних офіцерів і еліти забула параша, а літак Качинського - вимагають вони, тварі паскудні!
Вся кРасна площа буде у вінках.
Ще й "відспіваємо" на українській мові.
Амінь!!!