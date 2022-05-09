УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини
27 126 91

Посольство РФ вимагає від Польщі забезпечити покладання вінка до кінця дня

посол,андрєєв

Посольство Росії вимагає у Польщі гарантувати безпеку для того, щоб російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства РФ у зв’язку з інцидентом з українськими активістами у Варшаві.

У відомстві назвали "обурливим інцидентом" те, що посла Росії облили штучною кров'ю, коли він хотів покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

А також заявили, що покладанню вінка завадив "натовп хуліганів", у зв’язку з чим за дорученням глави МЗС РФ Сергєя Лаврова посольство висловило "рішучий протест".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Варшаві мер не дозволив посольству Росії святкувати 9 травня

Посольство вимагає "впродовж дня 9 травня" забезпечити йому можливість для покладання вінка на вказаному цвинтарі "за належних гарантій підтримки громадського порядку та безпеки співробітників російської дипломатичної місії".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"

Покласти вінок посол у результаті не зміг. 

Автор: 

День Перемоги (458) Польща (8629) посол (1108) посольство рф (332) Варшава (192)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Кораблику положи!
показати весь коментар
09.05.2022 16:54 Відповісти
+66
К посольскому СВОЙ сраный венок унитазу положите! Чтоб унитаз не свинтили, свинособаки плганые!!!!
показати весь коментар
09.05.2022 16:54 Відповісти
+59
Жалійтеся кацапи у "Спортлото". Поляки пам'ятають збитий літак з польською делегацією, вони також вимагали безпеки!
показати весь коментар
09.05.2022 16:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кораблику положи!
показати весь коментар
09.05.2022 16:54 Відповісти
Корабликам
показати весь коментар
09.05.2022 17:09 Відповісти
лучше путину
показати весь коментар
09.05.2022 17:11 Відповісти
Польському МЗС потрібно вивчити "частушку":
Самолёт летит, колёса стёрлися,
а вы не ждали нас, а мы припёрлися!..
показати весь коментар
09.05.2022 17:46 Відповісти
К посольскому СВОЙ сраный венок унитазу положите! Чтоб унитаз не свинтили, свинособаки плганые!!!!
показати весь коментар
09.05.2022 16:54 Відповісти
а нахрена?
показати весь коментар
09.05.2022 17:23 Відповісти
я тож так думаю, а нахрена? дырок на параше море! нах им унитазы? бражку замешивать?
показати весь коментар
09.05.2022 17:45 Відповісти
Малоросізм, совкодрочєрство та КДБшні нарративи мають бути виковиряні з коренем по всій планеті. А наша влада чомусь 9 травня залишила, замість цивілізованого 8
показати весь коментар
09.05.2022 16:55 Відповісти
Красавцы! Так и нужно с русофашистами обращаться!
показати весь коментар
09.05.2022 16:55 Відповісти
nu mne videtsia, na takie trebalki naraZzyji Polša obiazana zajavitj otnositeljnoj ponižennuju sturbovannostj, ne?
Ili vručat poslu narazzyji notu? - sleduite za karabljom...
показати весь коментар
09.05.2022 19:53 Відповісти
Це як мінімум, а взагалі треба висилати всіх за порєбрік, а якщо випадають назад то знищувати...
показати весь коментар
09.05.2022 20:16 Відповісти
сейчас быть кацапом клеймо на всю жизнь.всегда могут дать писды и посадить на бутылку.в любой точке мира. нацистов кацов никто не любит
показати весь коментар
09.05.2022 16:55 Відповісти
до України це не стосується. У жОПi, в міністерствах, ви думаєте мало кацапів працюють із тризубом на паспорті? А у Верховній Раді?
показати весь коментар
09.05.2022 17:41 Відповісти
Жалійтеся кацапи у "Спортлото". Поляки пам'ятають збитий літак з польською делегацією, вони також вимагали безпеки!
показати весь коментар
09.05.2022 16:56 Відповісти
РФ вимагає rf mozhe iti v sled za korabeljom
показати весь коментар
09.05.2022 16:56 Відповісти
un tas ir ļoti svarīgi Ne var, bet vajag.
(Ne možet, a obiazanna...)
показати весь коментар
09.05.2022 19:59 Відповісти
Геть із Польщі москаль не красивий
показати весь коментар
09.05.2022 16:57 Відповісти
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,

Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлотто".
показати весь коментар
09.05.2022 16:57 Відповісти
Перша в світі вулиця імені Володимира Висоцького з'явилась в Україні.
показати весь коментар
09.05.2022 20:39 Відповісти
Депортировать всех ************ в Рашу. Всех. Всех любителей совка и Путина.
показати весь коментар
09.05.2022 16:58 Відповісти
Посол С. Андрєєв святкує побєдобєсіє....
показати весь коментар
09.05.2022 16:58 Відповісти
Головні кольори кацапів - черврний на сірому тлі.
показати весь коментар
09.05.2022 17:10 Відповісти
який він весь в крові!
показати весь коментар
09.05.2022 17:24 Відповісти
А то шо? Лавров сядет на бутыль?
показати весь коментар
09.05.2022 16:58 Відповісти
Что они там вимагають? Пусть у кабехи своей требует - нацистский выродок.
показати весь коментар
09.05.2022 16:59 Відповісти
Самі поклали болт на цивілізація. Тепер цивілізація покладе на вас
показати весь коментар
09.05.2022 16:59 Відповісти
Ваша правда, але все просто, як на мене: є "мір" людей, де прагнуть подолати рак, нагодувати голодних в пустелях, розвідати космос та вирішити купу інших важливих для світу справ, а є "рускій мір", де важливо все загарбати, занапастити та знищити...
показати весь коментар
09.05.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 16:59 Відповісти
Гітлер не курив. А в цілому точно, плюсую.
показати весь коментар
09.05.2022 17:08 Відповісти
ну и лошадь-лавруха не должна была (а в жизни курит))))
показати весь коментар
09.05.2022 17:13 Відповісти
Почав би палити, коли б таку куйню побачив.
показати весь коментар
09.05.2022 17:39 Відповісти
Сейчас бы закурил у видел бы что ********* его обскакал
показати весь коментар
09.05.2022 20:39 Відповісти
Пся крев, худко руска курва до свого хлева.
показати весь коментар
09.05.2022 17:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cIOdUlHv8mI У Варшаві російського посла облили червоною фарбою
показати весь коментар
09.05.2022 17:02 Відповісти
Ему ещё огромно повезло, пусть скажет спасибо, за то, что не фикалиями его облили.
показати весь коментар
09.05.2022 17:14 Відповісти
Дерьмо облить дерьмом?
Оригинально!
показати весь коментар
09.05.2022 17:28 Відповісти
Одне - для запаху, інше - для кольору.
показати весь коментар
09.05.2022 17:44 Відповісти
Вот выродки циничные. Бомбят Одессу и Харьков, не дают гражданским выйти из Мариуполя и Херсона и в ето же время требуют чтобы страна по которой они грозятся ударить ядерной бомбой, защитила их от хулиганов на параде победобесия. Забирайте своих послов и валите нах. в свою нору
показати весь коментар
09.05.2022 17:02 Відповісти
россия выпустила джина ненависти с кувшина. Сколько поколений Украинцев уйдет, прежде чем джин вернется в кувшин.
показати весь коментар
09.05.2022 17:04 Відповісти
С ферваля 2014-го об этом думаю. Но сейчас да, градус ненависти уже на новом качестве.
показати весь коментар
09.05.2022 17:09 Відповісти
ніколи він туди не повернеться
показати весь коментар
09.05.2022 17:21 Відповісти
Кацапи недоживуть,бо мають здохнути,згвалтувавши й зарізавши ,своїх,діте
показати весь коментар
09.05.2022 17:42 Відповісти
***** получит венок и не один
показати весь коментар
09.05.2022 17:04 Відповісти
Аби це було покладання вінка на могили путлєра з лавровим-то це могло б зацікавити.
показати весь коментар
09.05.2022 17:04 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 17:04 Відповісти
Киев тоже к празднику брали.
показати весь коментар
09.05.2022 17:07 Відповісти
ціна цієї показухи
показати весь коментар
09.05.2022 17:05 Відповісти
Якщо там ***** до вечора поховають, то вся Варшава забезпечить, кожний меешканець вінок принесе.
показати весь коментар
09.05.2022 17:06 Відповісти
Ні, ***** заслужив зашморг або кулю, а не вінок.
показати весь коментар
09.05.2022 17:13 Відповісти
Не сперечаюсь. Про дізайн вінка можна буде потім поговорити, аби сам об'єкт був на місці.
показати весь коментар
09.05.2022 17:58 Відповісти
Цікаво, скільки б вінків вийшло з тих дріт на підбитих рюззге танках
показати весь коментар
09.05.2022 20:10 Відповісти
Написи на Меморіалі є на польській і російській мовах. Полякам потрібно додати написи на цьому кладовищі ще білоруською і українською мовою, бо воював 1 Білоруський фронт
показати весь коментар
09.05.2022 17:32 Відповісти
Треба відповісти ,що нас там нет. Та єто не ми! Хай до орбана їде возлагає.
показати весь коментар
09.05.2022 17:06 Відповісти
Попытка номер два для осла *********. Теперь нужно облить его дерьмом для скрепности.
показати весь коментар
09.05.2022 17:07 Відповісти
*****, а то що буде
показати весь коментар
09.05.2022 17:08 Відповісти
Поляни не погодяться
показати весь коментар
09.05.2022 17:09 Відповісти
а то мы будем убивать мы же хорошие
показати весь коментар
09.05.2022 17:10 Відповісти
" рюзькі посол - иди накуй ! "
показати весь коментар
09.05.2022 17:12 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 17:15 Відповісти
Як мені подобаються рішучі протести рашистської *********!
Це означає їх безсилля. Не думав, що до того доживу... Думав, що світ без кінця буде потурати цим потворам.
показати весь коментар
09.05.2022 17:17 Відповісти
А цікаво, свій "рішучий протест" понурий мерин лавров висловив в своїй власній манері - обсцентною лексікою? 😝
показати весь коментар
09.05.2022 21:35 Відповісти
посол, умытый кровью узе посол нах...
следом идут и нотописатели ))))
показати весь коментар
09.05.2022 17:17 Відповісти
Фашизм не побежден, он сегодня находится в РФ. РФ продолжает дело фашистов, убивает мирное население, разрушает города. РФ убила польского президента Леха Качинского под Смоленском, взорвав самолет. Поэтому нельзя признавать 9 мая днем победы. Поэтому поляки все правильно делают. Пусть Россия катится к чертовой матери со своим послом и со своим памятником. Слава свободной, демократической Польше!
показати весь коментар
09.05.2022 17:18 Відповісти
А то что? Рассея, иди на ***!
показати весь коментар
09.05.2022 17:19 Відповісти
Ні ху сє!
ПаРаша вимагає, до кінця дня, забезпечить!
Ні ху сє, вимагає!
А 40 тисяч польських розстріляних офіцерів і еліти забула параша, а літак Качинського - вимагають вони, тварі паскудні!
показати весь коментар
09.05.2022 17:19 Відповісти
Призначити "спецоперацію" "Вінок" на 23-40. Коли добряче стемніє. І під охороною поліції привести підозрюваного в фашизмі до Меморіального цвинтаря. Кайданки можна не одягати.
показати весь коментар
09.05.2022 17:21 Відповісти
Кацапи не ви..ся. Беріть жіночі трусики, поки пропонують. Розмір зрозуміло не той, але у поляків вашого розміра не існує.
показати весь коментар
09.05.2022 17:21 Відповісти
Расиськие нацитские гитлеровци, с наградными власовскими ленточками и тряпкой аквафреш, хотят положить что то тем, кто сражался против союзника сралина? Не нонсенс ли? Боюсь, что нацисты хотят заложить бомбу, а потом после взрыва, обвинить Польшу в кважиздме...
показати весь коментар
09.05.2022 17:21 Відповісти
Я благодарен полякам, что защищают память одного из моих дедов (погиб в Польше), от разных нацистских существ!!!
показати весь коментар
09.05.2022 17:31 Відповісти
От мертвого осла уши, а не забезпечення.
показати весь коментар
09.05.2022 17:21 Відповісти
А то шо ?
показати весь коментар
09.05.2022 17:26 Відповісти
Ще трішки, почекайте і і всі країни світу вам покладуть стільки вінків, що вам і не снилося!!!!!
Вся кРасна площа буде у вінках.
Ще й "відспіваємо" на українській мові.
Амінь!!!
показати весь коментар
09.05.2022 17:28 Відповісти
Дайте уже им положить что то куда то. А то усрутся с лютой ненависти)))
показати весь коментар
09.05.2022 17:29 Відповісти
Чом,біснуються?Аквафреш людожерам забезпечили...
показати весь коментар
09.05.2022 17:30 Відповісти
А РАЗВЕ ПОЛЬША ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЖЕЛАНИЯ ЧЛЕНОВ ПОСОЛЬСТВА? ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ САМОГО ПОЛЬСТВА. А ДАЛЬШЕ ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ ЗА ОХРАНУ,ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛА НИКТО НЕ ТРОГАЛ
показати весь коментар
09.05.2022 17:32 Відповісти
Кацапи,мают права,за гратами... Сифілітичні агресори
показати весь коментар
09.05.2022 17:34 Відповісти
Пусть сначала отмоется от крови.
показати весь коментар
09.05.2022 17:36 Відповісти
Ідіть на х..
показати весь коментар
09.05.2022 17:38 Відповісти
Венок бандпослу до конца дня ? Не вопрос , хоть три !!!
показати весь коментар
09.05.2022 17:40 Відповісти
Цікаво, яке відношення до пам'ятника совєцьким солдатам має цей обісраний посол.
показати весь коментар
09.05.2022 17:42 Відповісти
депортуйте, його, в рідні радянські скрепи, додому до рашистів
показати весь коментар
09.05.2022 17:47 Відповісти
Та нехай він би там приляг десь поруч, відпочив - йому самому до кінця дня їх цілу купу накидали б.
показати весь коментар
09.05.2022 17:54 Відповісти
В смысле требует от Польши, а при чем тут поляки, его же украинцы облили и ******,пускай у украинского посольства что-то потребует, грязный руски.
показати весь коментар
09.05.2022 18:01 Відповісти
российский посол мог предвидеть стычку с активистами на цвинтаре. российский посол явно знал, что такая стычка неизбежна и всё таки демонстративно туда пошёл, нарочно провоцируя протестную реакцию в свой адрес, как представителя страны-агрессора, развязавшей уже 5-ую войну с начала правления путина.
показати весь коментар
09.05.2022 18:19 Відповісти
Рашистский послюк, у своей жены будешь требовать… если поляки до вечера тебя на цвинтарь не пустят - застрелись от огорчения! Вы никак не поймёте фашисты, что вы теперь во всех цивилизованных странах мира - путлеровские фашисты и изгои!!! И это только начало!
показати весь коментар
09.05.2022 18:30 Відповісти
А лаврушка вообще то ещё за гитлера еврея перед иудеями мира не извинился. Так шо вы рашисты хочете????
показати весь коментар
09.05.2022 18:35 Відповісти
Вимагає?
показати весь коментар
09.05.2022 19:12 Відповісти
Пусть лучше прибережёт этот венок, своему фюреру-путину, так будет намного лучше.
показати весь коментар
09.05.2022 19:19 Відповісти
Ни чего не делал только зашел
показати весь коментар
09.05.2022 19:23 Відповісти
Це дуже просто зробити, виводьте війська з України, підписуйте капітуляцію і йдіть вкладайте вінок ... на мордерську залізяку ....
показати весь коментар
09.05.2022 20:39 Відповісти
 
 