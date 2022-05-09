Посольство РФ вимагає від Польщі забезпечити покладання вінка до кінця дня
Посольство Росії вимагає у Польщі гарантувати безпеку для того, щоб російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства РФ у зв’язку з інцидентом з українськими активістами у Варшаві.
У відомстві назвали "обурливим інцидентом" те, що посла Росії облили штучною кров'ю, коли він хотів покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.
А також заявили, що покладанню вінка завадив "натовп хуліганів", у зв’язку з чим за дорученням глави МЗС РФ Сергєя Лаврова посольство висловило "рішучий протест".
Посольство вимагає "впродовж дня 9 травня" забезпечити йому можливість для покладання вінка на вказаному цвинтарі "за належних гарантій підтримки громадського порядку та безпеки співробітників російської дипломатичної місії".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"
Покласти вінок посол у результаті не зміг.
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Самолёт летит, колёса стёрлися,
а вы не ждали нас, а мы припёрлися!..
Ili vručat poslu narazzyji notu? - sleduite za karabljom...
(Ne možet, a obiazanna...)
Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлотто".
Оригинально!
Це означає їх безсилля. Не думав, що до того доживу... Думав, що світ без кінця буде потурати цим потворам.
следом идут и нотописатели ))))
ПаРаша вимагає, до кінця дня, забезпечить!
Ні ху сє, вимагає!
А 40 тисяч польських розстріляних офіцерів і еліти забула параша, а літак Качинського - вимагають вони, тварі паскудні!
Вся кРасна площа буде у вінках.
Ще й "відспіваємо" на українській мові.
Амінь!!!