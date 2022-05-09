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Украинские спасатели получили от Италии 45 пожарных автомобилей. ФОТО
Украина получила от Италии 45 пожарных автомобилей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Отмечается, что автомобили будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую в результате действий российских оккупантов.
Топ комментарии
+11 Alexey Poltorak
показать весь комментарий09.05.2022 17:27 Ответить Ссылка
+9 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий09.05.2022 17:29 Ответить Ссылка
+8 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий09.05.2022 17:26 Ответить Ссылка
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2. При нашей ситуации с налётами пож.машины очччень даже нужны. Тем более, что они нифига не дешёвое удовольствие. Думаю каждая +/- полляма баксов стоит.
Рашисти випалюють все, до чого дотягуються їхні криваві лапи.