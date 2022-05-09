Украинские спасатели получили от Италии 45 пожарных автомобилей. ФОТО

Украина получила от Италии 45 пожарных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что автомобили будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую в результате действий российских оккупантов.

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