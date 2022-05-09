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Новости Помощь Украине
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Украинские спасатели получили от Италии 45 пожарных автомобилей. ФОТО

Украина получила от Италии 45 пожарных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Украинские спасатели получили от Италии 45 пожарных автомобилей 01

Отмечается, что автомобили будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую в результате действий российских оккупантов.

Украинские спасатели получили от Италии 45 пожарных автомобилей 02

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Украинские спасатели получили от Италии 45 пожарных автомобилей 03

Италия (1655) МВД (9327) ГСЧС (5022)


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Топ комментарии
+11
1. Важка.
2. При нашей ситуации с налётами пож.машины очччень даже нужны. Тем более, что они нифига не дешёвое удовольствие. Думаю каждая +/- полляма баксов стоит.
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09.05.2022 17:27 Ответить
+9
Спасибо итальянцам, вот это дело. А то у нас почему-то забыли о спасателях и их потребностях в технике и оборудовании, а министр внутренних дел и его замы-помы-советники постоянно почему-то кукарекают обо всём на свете, кроме дел в ведомстве, которым они пока руководят
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09.05.2022 17:29 Ответить
+8
Це також дуже потрібно.
Рашисти випалюють все, до чого дотягуються їхні криваві лапи.
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09.05.2022 17:26 Ответить
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Слава Богу!
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09.05.2022 17:20 Ответить
Шо там казали італійці. "Надана техніка не повинна використовуватися для нападу на територію росїї". Де та техніка? Цей на нападеш
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09.05.2022 17:22 Ответить
Дякуєм, але нам потрібна тяжка зброя!
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09.05.2022 17:22 Ответить
1. Важка.
2. При нашей ситуации с налётами пож.машины очччень даже нужны. Тем более, что они нифига не дешёвое удовольствие. Думаю каждая +/- полляма баксов стоит.
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09.05.2022 17:27 Ответить
Це також дуже потрібно.
Рашисти випалюють все, до чого дотягуються їхні криваві лапи.
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09.05.2022 17:26 Ответить
Спасибо итальянцам, вот это дело. А то у нас почему-то забыли о спасателях и их потребностях в технике и оборудовании, а министр внутренних дел и его замы-помы-советники постоянно почему-то кукарекают обо всём на свете, кроме дел в ведомстве, которым они пока руководят
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09.05.2022 17:29 Ответить
С поганой овцы хоть шерсти клок.
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09.05.2022 17:32 Ответить
никто Украине ничего не должен, ну разве гаранты. если тряхнуть украинских воров, что в Швейцарии, что в Испании то хватит вооружить не одну бригаду от носков до авиации
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09.05.2022 19:00 Ответить
Цю зброю не будуть використовувати на териториї раші!
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09.05.2022 19:53 Ответить
Добре, дякуємо. Хай постачають пожежні автомобілі, автокрани, реанімобілі, швидкі, рефрижератори. За все будемо дуже вдячні. 💙💛
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09.05.2022 21:43 Ответить
 
 