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Новости Война
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В ближайшие дни не следует игнорировать воздушную тревогу, - МВД

сирена,тривога

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности избегать больших скоплений людей в ближайшие дни.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы слышим сирену, необходимо прятаться в укрытие. Это серьезно, ведь это угроза жизни украинцев, потому что россияне сейчас усиливают обстрел", - сказал Денисенко.

По его словам, повышенная интенсивность обстрелов в последние недели связана не только с приближением празднования Дня победы 9 мая, но и с годовщиной прихода к власти Владимира Путина в РФ (7 мая). "Многие хотели сделать подарок на его годовщину", - подчеркнул советник главы МВД.

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Он отметил, что война продолжается даже в тех регионах Украины, где не продолжаются активные боевые действия, поскольку вражеских диверсантов обнаруживают на всей территории страны.

Кроме того, Денисенко призвал граждан избегать больших скоплений людей в ближайшие дни, в частности, на кладбищах, где кроме обстрелов гражданам могут угрожать и растяжки.

Автор: 

МВД (9327) Денисенко Вадим (96)


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Тривога триває 25 - 30 хв. Вже вдруге за ранок.
Це кожну годину дві бігти ховатись?
Як бути?
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08.05.2022 10:02 Ответить
Просто жити, поки є така можливість.

Головне, не ховатись там, де не зможуть потім врятувати з під завалів. Я останнім часом взагалі навмисно під час повітряної тревоги виходжу на двір та дивлюсь, куди вони летять.
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08.05.2022 10:20 Ответить
Вже майже ніхто не реагує на повітряну тревогу, люди звикли. Нам з цим ще довго жити.
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08.05.2022 10:11 Ответить
Где БОМБОУБЕЖИША ? укрытия-прикрытия, почему нет БОМБОУБЕЖИЩ. 8 лет, а теперь какие то уриття. Это же он про ПОДВАЛЫ говорит ?
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08.05.2022 10:59 Ответить
 
 