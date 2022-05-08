В ближайшие дни не следует игнорировать воздушную тревогу, - МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности избегать больших скоплений людей в ближайшие дни.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы слышим сирену, необходимо прятаться в укрытие. Это серьезно, ведь это угроза жизни украинцев, потому что россияне сейчас усиливают обстрел", - сказал Денисенко.

По его словам, повышенная интенсивность обстрелов в последние недели связана не только с приближением празднования Дня победы 9 мая, но и с годовщиной прихода к власти Владимира Путина в РФ (7 мая). "Многие хотели сделать подарок на его годовщину", - подчеркнул советник главы МВД.

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Он отметил, что война продолжается даже в тех регионах Украины, где не продолжаются активные боевые действия, поскольку вражеских диверсантов обнаруживают на всей территории страны.

Кроме того, Денисенко призвал граждан избегать больших скоплений людей в ближайшие дни, в частности, на кладбищах, где кроме обстрелов гражданам могут угрожать и растяжки.