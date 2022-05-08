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Новини Війна
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В найближчі дні не слід ігнорувати повітряну тривогу, - МВС

сирена,тривога

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості уникати великих скупчень людей найближчими днями.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми чуємо сирену, необхідно ховатися в укриття. Це серйозно, адже це загроза життю українців, бо росіяни наразі посилюють обстріл", - сказав Денисенко.

За його словами, підвищена інтенсивність обстрілів останніми тижнями пов'язана не лише з наближенням святкування Дня перемоги 9 травня, а й з річницею приходу до влади Володимира Путіна в РФ (7 травня). "Багато хто хотів зробити подарунок на його річницю", - наголосив радник глави МВС.

Також дивіться: Прошу всіх - особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, - Зеленський. ВIДЕО

Він зазначив, що війна триває навіть у тих регіонах України, де наразі не тривають активні бойові дії, оскільки ворожих диверсантів виявляють на всій території країни.

Крім того, Денисенко закликав громадян уникати великих скупчень людей найближчими днями, зокрема, на цвинтарях, де, крім обстрілів, громадянам можуть загрожувати і розтяжки.

Автор: 

МВС (3511) Денисенко Вадим (119)


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Тривога триває 25 - 30 хв. Вже вдруге за ранок.
Це кожну годину дві бігти ховатись?
Як бути?
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08.05.2022 10:02 Відповісти
Просто жити, поки є така можливість.

Головне, не ховатись там, де не зможуть потім врятувати з під завалів. Я останнім часом взагалі навмисно під час повітряної тревоги виходжу на двір та дивлюсь, куди вони летять.
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08.05.2022 10:20 Відповісти
Вже майже ніхто не реагує на повітряну тревогу, люди звикли. Нам з цим ще довго жити.
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08.05.2022 10:11 Відповісти
Где БОМБОУБЕЖИША ? укрытия-прикрытия, почему нет БОМБОУБЕЖИЩ. 8 лет, а теперь какие то уриття. Это же он про ПОДВАЛЫ говорит ?
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08.05.2022 10:59 Відповісти
 
 