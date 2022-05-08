В найближчі дні не слід ігнорувати повітряну тривогу, - МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості уникати великих скупчень людей найближчими днями.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми чуємо сирену, необхідно ховатися в укриття. Це серйозно, адже це загроза життю українців, бо росіяни наразі посилюють обстріл", - сказав Денисенко.

За його словами, підвищена інтенсивність обстрілів останніми тижнями пов'язана не лише з наближенням святкування Дня перемоги 9 травня, а й з річницею приходу до влади Володимира Путіна в РФ (7 травня). "Багато хто хотів зробити подарунок на його річницю", - наголосив радник глави МВС.

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Він зазначив, що війна триває навіть у тих регіонах України, де наразі не тривають активні бойові дії, оскільки ворожих диверсантів виявляють на всій території країни.

Крім того, Денисенко закликав громадян уникати великих скупчень людей найближчими днями, зокрема, на цвинтарях, де, крім обстрілів, громадянам можуть загрожувати і розтяжки.