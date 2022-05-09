Українські рятувальники отримали від Італії 45 пожежних автомобілів. ФОТО

Україна отримала від Італії 45 пожежних автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

Зазначається, що автомобілі будуть розподілені по гарнізонах ДСНС України та допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що вибула внаслідок дій російських окупантів.

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