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Українські рятувальники отримали від Італії 45 пожежних автомобілів. ФОТО
Україна отримала від Італії 45 пожежних автомобілів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.
Зазначається, що автомобілі будуть розподілені по гарнізонах ДСНС України та допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що вибула внаслідок дій російських окупантів.
Топ коментарі
+11 Alexey Poltorak
показати весь коментар09.05.2022 17:27 Відповісти Посилання
+9 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар09.05.2022 17:29 Відповісти Посилання
+8 Алла Новосад #194524
показати весь коментар09.05.2022 17:26 Відповісти Посилання
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2. При нашей ситуации с налётами пож.машины очччень даже нужны. Тем более, что они нифига не дешёвое удовольствие. Думаю каждая +/- полляма баксов стоит.
Рашисти випалюють все, до чого дотягуються їхні криваві лапи.