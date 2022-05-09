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Українські рятувальники отримали від Італії 45 пожежних автомобілів. ФОТО

Україна отримала від Італії 45 пожежних автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

Українські рятувальники отримали від Італії 45 пожежних автомобілів 01

Зазначається, що автомобілі будуть розподілені по гарнізонах ДСНС України та допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що вибула внаслідок дій російських окупантів.

Українські рятувальники отримали від Італії 45 пожежних автомобілів 02

Також читайте: "Ми не можемо постачати зброю для завдання ударів по російській території", - МЗС Італії про озброєння для України


Українські рятувальники отримали від Італії 45 пожежних автомобілів 03

Автор: 

Італія (1587) МВС (3512) ДСНС (5163)


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Топ коментарі
+11
1. Важка.
2. При нашей ситуации с налётами пож.машины очччень даже нужны. Тем более, что они нифига не дешёвое удовольствие. Думаю каждая +/- полляма баксов стоит.
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09.05.2022 17:27 Відповісти
+9
Спасибо итальянцам, вот это дело. А то у нас почему-то забыли о спасателях и их потребностях в технике и оборудовании, а министр внутренних дел и его замы-помы-советники постоянно почему-то кукарекают обо всём на свете, кроме дел в ведомстве, которым они пока руководят
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09.05.2022 17:29 Відповісти
+8
Це також дуже потрібно.
Рашисти випалюють все, до чого дотягуються їхні криваві лапи.
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09.05.2022 17:26 Відповісти
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Слава Богу!
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09.05.2022 17:20 Відповісти
Шо там казали італійці. "Надана техніка не повинна використовуватися для нападу на територію росїї". Де та техніка? Цей на нападеш
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09.05.2022 17:22 Відповісти
Дякуєм, але нам потрібна тяжка зброя!
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09.05.2022 17:22 Відповісти
1. Важка.
2. При нашей ситуации с налётами пож.машины очччень даже нужны. Тем более, что они нифига не дешёвое удовольствие. Думаю каждая +/- полляма баксов стоит.
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09.05.2022 17:27 Відповісти
Це також дуже потрібно.
Рашисти випалюють все, до чого дотягуються їхні криваві лапи.
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09.05.2022 17:26 Відповісти
Спасибо итальянцам, вот это дело. А то у нас почему-то забыли о спасателях и их потребностях в технике и оборудовании, а министр внутренних дел и его замы-помы-советники постоянно почему-то кукарекают обо всём на свете, кроме дел в ведомстве, которым они пока руководят
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09.05.2022 17:29 Відповісти
С поганой овцы хоть шерсти клок.
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09.05.2022 17:32 Відповісти
никто Украине ничего не должен, ну разве гаранты. если тряхнуть украинских воров, что в Швейцарии, что в Испании то хватит вооружить не одну бригаду от носков до авиации
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09.05.2022 19:00 Відповісти
Цю зброю не будуть використовувати на териториї раші!
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09.05.2022 19:53 Відповісти
Добре, дякуємо. Хай постачають пожежні автомобілі, автокрани, реанімобілі, швидкі, рефрижератори. За все будемо дуже вдячні. 💙💛
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09.05.2022 21:43 Відповісти
 
 