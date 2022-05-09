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Новости Война
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Контрразведка СБУ разоблачила во Львовской области агента российских спецслужб

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации спецслужбам РФ. Предатель планировал вести подрывную деятельность на территории Львовщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

"Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб нашему государству".

Контрразведчики спецслужбы блокировали возможность передачи важной информации врагу", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления по ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ (20049) шпионаж (1410) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+6
на весь Львів аж один агент. за 2 місяця
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09.05.2022 20:21 Ответить
+5
Їх ще 1939-му завозили тисячами. А орки розмножуються швидше від кріликів...
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09.05.2022 20:15 Ответить
+3
Повісити падлюку !!
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09.05.2022 20:12 Ответить
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кто???
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09.05.2022 20:11 Ответить
Повісити падлюку !!
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09.05.2022 20:12 Ответить
за ноги
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09.05.2022 21:32 Ответить
Можна й за ноги
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09.05.2022 22:01 Ответить
Їх ще 1939-му завозили тисячами. А орки розмножуються швидше від кріликів...
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09.05.2022 20:15 Ответить
Так ось хто Чонгар розмінував.
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09.05.2022 20:16 Ответить
на весь Львів аж один агент. за 2 місяця
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09.05.2022 20:21 Ответить
Один . Вдалося таки одному виродку вижити . Решту вчинили самогубство 🤣🤣🤣
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09.05.2022 20:41 Ответить
Решта .
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09.05.2022 21:39 Ответить


Маленьке уточнення, на скільки я пам'ятаю - два.
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09.05.2022 22:31 Ответить
Його викрили коли він спитав, "де тут останівка?"
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09.05.2022 21:00 Ответить
Не останівка, а зупинівка, москалику!
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10.05.2022 00:15 Ответить
Треба йому і черепную коробку вскрити, а раптом там чіп?
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09.05.2022 21:17 Ответить
1943г. - злоумышленник расстрелян не месте по законам военного времени.
2022г. - злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления Источник:
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10.05.2022 06:13 Ответить
Людина носила погоны
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10.05.2022 06:47 Ответить
 
 