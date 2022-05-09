Контрразведка СБУ разоблачила во Львовской области агента российских спецслужб
Служба безопасности Украины предотвратила передачу важной разведывательной информации спецслужбам РФ. Предатель планировал вести подрывную деятельность на территории Львовщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.
"Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы РФ. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб нашему государству".
Контрразведчики спецслужбы блокировали возможность передачи важной информации врагу", - говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления по ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины.
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2022г. - злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления Источник: