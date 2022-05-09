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Контррозвідка СБУ викрила на Львівщині агента російських спецслужб

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Служба безпеки України запобігла передачі важливої розвідувальної інформації спецслужбам РФ. Зрадник планував вести підривну діяльність на території Львівщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

"Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби РФ. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі.

Контррозвідники спецслужби блокували можливість передачі важливої інформації ворогу", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам. ФОТО

Автор: 

СБУ (12980) шпигунство (1015) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+6
на весь Львів аж один агент. за 2 місяця
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09.05.2022 20:21 Відповісти
+5
Їх ще 1939-му завозили тисячами. А орки розмножуються швидше від кріликів...
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09.05.2022 20:15 Відповісти
+3
Повісити падлюку !!
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09.05.2022 20:12 Відповісти
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кто???
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09.05.2022 20:11 Відповісти
Повісити падлюку !!
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09.05.2022 20:12 Відповісти
за ноги
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09.05.2022 21:32 Відповісти
Можна й за ноги
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09.05.2022 22:01 Відповісти
Їх ще 1939-му завозили тисячами. А орки розмножуються швидше від кріликів...
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09.05.2022 20:15 Відповісти
Так ось хто Чонгар розмінував.
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09.05.2022 20:16 Відповісти
на весь Львів аж один агент. за 2 місяця
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09.05.2022 20:21 Відповісти
Один . Вдалося таки одному виродку вижити . Решту вчинили самогубство 🤣🤣🤣
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09.05.2022 20:41 Відповісти
Решта .
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09.05.2022 21:39 Відповісти


Маленьке уточнення, на скільки я пам'ятаю - два.
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09.05.2022 22:31 Відповісти
Його викрили коли він спитав, "де тут останівка?"
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09.05.2022 21:00 Відповісти
Не останівка, а зупинівка, москалику!
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10.05.2022 00:15 Відповісти
Треба йому і черепную коробку вскрити, а раптом там чіп?
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09.05.2022 21:17 Відповісти
1943г. - злоумышленник расстрелян не месте по законам военного времени.
2022г. - злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления Источник:
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10.05.2022 06:13 Відповісти
Людина носила погоны
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10.05.2022 06:47 Відповісти
 
 