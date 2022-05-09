Контррозвідка СБУ викрила на Львівщині агента російських спецслужб
Служба безпеки України запобігла передачі важливої розвідувальної інформації спецслужбам РФ. Зрадник планував вести підривну діяльність на території Львівщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.
"Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби РФ. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі.
Контррозвідники спецслужби блокували можливість передачі важливої інформації ворогу", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+6 Сергей Викторович #508005
показати весь коментар09.05.2022 20:21 Відповісти Посилання
+5 Oresta Bartka
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+3 Amber
показати весь коментар09.05.2022 20:12 Відповісти Посилання
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Маленьке уточнення, на скільки я пам'ятаю - два.
2022г. - злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления Источник: