В результате обстрела рашистами ранены 6 гражданских в Донецкой области, - ОВА
Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область, ранены 6 гражданских.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 9 мая от российских обстрелов ранения получили 6 мирных жителей Донецкой области. Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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