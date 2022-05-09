В результате обстрела рашистами ранены 6 гражданских в Донецкой области, - ОВА

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область, ранены 6 гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 9 мая от российских обстрелов ранения получили 6 мирных жителей Донецкой области. Кроме того, удалось уточнить информацию относительно 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля.



Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ обстреляли Славянск, прилет в центральную часть города, - мэр Лях