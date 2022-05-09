Внаслідок обстрілу рашистами поранено 6 цивільних на Донеччині, - ОВА
Російські окупанти не припиняють обстрілювати Донецьку область, поранено 6 цивільних.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 9 травня від російських обстрілів поранення дістали 6 мирних мешканців Донеччини. Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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