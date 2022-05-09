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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли Слов'янськ, приліт у центральну частину міста, - мер Лях

славянск

Війська РФ вчергове обстріляли Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо. Не ігноруйте сигнали тривоги! Не викладайте в мережу відео та фото обстрілів!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Слов'янськ, пошкоджено багатоповерхову житлову забудову та школу. ФОТО

Автор: 

армія рф (17842) обстріл (29206) Донецька область (8816) Слов’янськ (632)


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А шо там депутат всея наридов нелли геШтепо?
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09.05.2022 14:12 Відповісти
Корегує вогонь.
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09.05.2022 14:56 Відповісти
 
 