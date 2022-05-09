Війська РФ обстріляли Слов'янськ, приліт у центральну частину міста, - мер Лях
Війська РФ вчергове обстріляли Слов'янськ на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт у центральну частину Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо. Не ігноруйте сигнали тривоги! Не викладайте в мережу відео та фото обстрілів!", - зазначив він.
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