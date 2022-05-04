Війська РФ обстріляли Слов'янськ, пошкоджено багатоповерхову житлову забудову та школу. ФОТО

Війська РФ обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок 4 травня виявився для Слов'янська недобрим. Прилетіло одразу до кількох мікрорайонів. Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути", - зазначив він.

"Наразі з'ясовуємо розмір збитків. Комунальні служби виїжджають на місця для ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям пропоную ще раз замислитися про евакуацію", - резюмує Лях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Слов'янськ. Імовірно, ворог використав касетні бомби, - голова ВЦА Лях



