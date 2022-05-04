УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10351 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
6 063 12

Війська РФ обстріляли Слов'янськ, пошкоджено багатоповерхову житлову забудову та школу. ФОТО

Війська РФ обстріляли Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок 4 травня виявився для Слов'янська недобрим. Прилетіло одразу до кількох мікрорайонів. Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути", - зазначив він.

"Наразі з'ясовуємо розмір збитків. Комунальні служби виїжджають на місця для ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям пропоную ще раз замислитися про евакуацію", - резюмує Лях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Слов'янськ. Імовірно, ворог використав касетні бомби, - голова ВЦА Лях

Війська РФ обстріляли Словянськ, пошкоджено багатоповерхову житлову забудову та школу 01
Війська РФ обстріляли Словянськ, пошкоджено багатоповерхову житлову забудову та школу 02

Автор: 

армія рф (17743) обстріл (29006) Донецька область (8744) Слов’янськ (619)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Орки приблизились к Мариуролю благодаря баклановским кентам, сбушникам, которые сдали Херсон, разминировали Чонгар и открыли дорогу на Мариуполь и его окружение. Почитайте интервью бывшего губернатора области Андрея Гордеева, как баклановский глава сбу в первый день положил ключи на полку и улетел в закат вместе с губернатором, сказав что он в этом(в войне) не участвует.
показати весь коментар
04.05.2022 12:12
+3
Треба переносити війну на території рашистів! Зеленський ти головнокомандувач чи хто??!!
показати весь коментар
04.05.2022 11:57
+2
К Киеву тоже приближались. Но потом как то у орков не сложилось
показати весь коментар
04.05.2022 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Славянску приготовится, орки приближаются, всем нашим городам на их пути уготована участь Мариуполя..., а потом - парад...
показати весь коментар
04.05.2022 11:53 Відповісти
К Киеву тоже приближались. Но потом как то у орков не сложилось
показати весь коментар
04.05.2022 11:56 Відповісти
Киев у нас особенный ... там же депутатские жопы и бабосики под подушкой, да в трехлитровой банке на дилянке ... там сразу 20 000 автоматов раздали всех, как-то депутатики маленько усрались
показати весь коментар
04.05.2022 12:12 Відповісти
Орки приблизились к Мариуролю благодаря баклановским кентам, сбушникам, которые сдали Херсон, разминировали Чонгар и открыли дорогу на Мариуполь и его окружение. Почитайте интервью бывшего губернатора области Андрея Гордеева, как баклановский глава сбу в первый день положил ключи на полку и улетел в закат вместе с губернатором, сказав что он в этом(в войне) не участвует.
показати весь коментар
04.05.2022 12:12 Відповісти
Треба переносити війну на території рашистів! Зеленський ти головнокомандувач чи хто??!!
показати весь коментар
04.05.2022 11:57 Відповісти
прежде всего он нЕ лох
показати весь коментар
04.05.2022 12:09 Відповісти
Зелёные падлы, еще скажте что дети в это время учились в школе!! Ваша эвакуацыя все время запоздалая, Мариуполь в пример.
показати весь коментар
04.05.2022 11:58 Відповісти
Гонишь да? Славянск пустой уже гели две как. Учёба дистанционно с 24-го
показати весь коментар
04.05.2022 12:13 Відповісти
Підстрелений герасім якось же повинен реабілітоватись, краще б посмертно, а то плюндрують землю України. Україна Нескорена
показати весь коментар
04.05.2022 12:02 Відповісти
схоже не гаубицю
показати весь коментар
04.05.2022 12:15 Відповісти
всі коменти с бункеров .незная сітуаціи аби писати бред сивої кобили . від ракет нихто незастрахован .вся украіна потерпае від атак.
показати весь коментар
04.05.2022 14:04 Відповісти
 
 