Війська РФ обстріляли Слов'янськ, пошкоджено багатоповерхову житлову забудову та школу. ФОТО
Війська РФ обстріляли Слов'янськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок 4 травня виявився для Слов'янська недобрим. Прилетіло одразу до кількох мікрорайонів. Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути", - зазначив він.
"Наразі з'ясовуємо розмір збитків. Комунальні служби виїжджають на місця для ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям пропоную ще раз замислитися про евакуацію", - резюмує Лях.
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