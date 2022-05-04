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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли Славянск, повреждена многоэтажная жилая застройка и школа. ФОТО

Войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать", - отметил он.

"В настоящее время выясняем размер ущерба. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела. Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - резюмирует Лях.

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Войска РФ обстреляли Славянск, повреждена многоэтажная жилая застройка и школа 01
Войска РФ обстреляли Славянск, повреждена многоэтажная жилая застройка и школа 02

Автор: 

армия РФ (19592) обстрел (27685) Донецкая область (9929) Славянск (2592)


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Топ комментарии
+6
Орки приблизились к Мариуролю благодаря баклановским кентам, сбушникам, которые сдали Херсон, разминировали Чонгар и открыли дорогу на Мариуполь и его окружение. Почитайте интервью бывшего губернатора области Андрея Гордеева, как баклановский глава сбу в первый день положил ключи на полку и улетел в закат вместе с губернатором, сказав что он в этом(в войне) не участвует.
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04.05.2022 12:12
+3
Треба переносити війну на території рашистів! Зеленський ти головнокомандувач чи хто??!!
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04.05.2022 11:57
+2
К Киеву тоже приближались. Но потом как то у орков не сложилось
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04.05.2022 11:56
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Славянску приготовится, орки приближаются, всем нашим городам на их пути уготована участь Мариуполя..., а потом - парад...
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04.05.2022 11:53 Ответить
К Киеву тоже приближались. Но потом как то у орков не сложилось
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04.05.2022 11:56 Ответить
Киев у нас особенный ... там же депутатские жопы и бабосики под подушкой, да в трехлитровой банке на дилянке ... там сразу 20 000 автоматов раздали всех, как-то депутатики маленько усрались
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04.05.2022 12:12 Ответить
Орки приблизились к Мариуролю благодаря баклановским кентам, сбушникам, которые сдали Херсон, разминировали Чонгар и открыли дорогу на Мариуполь и его окружение. Почитайте интервью бывшего губернатора области Андрея Гордеева, как баклановский глава сбу в первый день положил ключи на полку и улетел в закат вместе с губернатором, сказав что он в этом(в войне) не участвует.
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04.05.2022 12:12 Ответить
Треба переносити війну на території рашистів! Зеленський ти головнокомандувач чи хто??!!
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04.05.2022 11:57 Ответить
прежде всего он нЕ лох
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04.05.2022 12:09 Ответить
Зелёные падлы, еще скажте что дети в это время учились в школе!! Ваша эвакуацыя все время запоздалая, Мариуполь в пример.
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04.05.2022 11:58 Ответить
Гонишь да? Славянск пустой уже гели две как. Учёба дистанционно с 24-го
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04.05.2022 12:13 Ответить
Підстрелений герасім якось же повинен реабілітоватись, краще б посмертно, а то плюндрують землю України. Україна Нескорена
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04.05.2022 12:02 Ответить
схоже не гаубицю
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04.05.2022 12:15 Ответить
всі коменти с бункеров .незная сітуаціи аби писати бред сивої кобили . від ракет нихто незастрахован .вся украіна потерпае від атак.
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04.05.2022 14:04 Ответить
 
 