Войска РФ обстреляли Славянск, повреждена многоэтажная жилая застройка и школа. ФОТО
Войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать", - отметил он.
"В настоящее время выясняем размер ущерба. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела. Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - резюмирует Лях.
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