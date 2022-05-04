Войска РФ обстреляли Славянск, повреждена многоэтажная жилая застройка и школа. ФОТО

Войска РФ обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждена многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать", - отметил он.

"В настоящее время выясняем размер ущерба. Коммунальные службы выезжают на места для ликвидации последствий обстрела. Жителям предлагаю еще раз задуматься об эвакуации", - резюмирует Лях.

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