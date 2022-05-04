За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевщины ранены 11 человек

В результате российских обстрелов Николаевщины 3 мая 11 человек получили ранения, в больницах области находится 137 пострадавших от атак оккупантов.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.



"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила она.



По состоянию на утро 4 мая в больницах Николаевской области находится 137 человек, пострадавших от российских атак.

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