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За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевщины ранены 11 человек

ракета

В результате российских обстрелов Николаевщины 3 мая 11 человек получили ранения, в больницах области находится 137 пострадавших от атак оккупантов.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила она.

По состоянию на утро 4 мая в больницах Николаевской области находится 137 человек, пострадавших от российских атак.

Смотрите: В освобожденном от российских оккупантов селе на Николаевщине в общей могиле обнаружили тела двух местных жителей со следами пыток: у одного из них были связаны ноги, - прокуратура. ФОТО

Николаевская область (2139) обстрел (27685)


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