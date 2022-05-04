За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевщины ранены 11 человек
В результате российских обстрелов Николаевщины 3 мая 11 человек получили ранения, в больницах области находится 137 пострадавших от атак оккупантов.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 11 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила она.
По состоянию на утро 4 мая в больницах Николаевской области находится 137 человек, пострадавших от российских атак.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль