За минулу добу унаслідок обстрілів Миколаївщини поранено 11 осіб
Унаслідок російських обстрілів Миколаївщини 3 травня 11 людей зазнали поранень, у лікарнях області перебуває 137 постраждалих від атак окупантів.
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила вона.
Станом на ранок 4 травня в лікарнях Миколаївщини перебуває 137 людей, постраждалих від російських атак.
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