За минулу добу унаслідок обстрілів Миколаївщини поранено 11 осіб

Унаслідок російських обстрілів Миколаївщини 3 травня 11 людей зазнали поранень, у лікарнях області перебуває 137 постраждалих від атак окупантів.

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.



"За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила вона.



Станом на ранок 4 травня в лікарнях Миколаївщини перебуває 137 людей, постраждалих від російських атак.

Також дивіться: У звільненому від російських окупантів селі на Миколаївщині у спільній могилі виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами катувань: у одного з них були зв'язані ноги, - прокуратура. ФОТО