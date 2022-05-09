Большинство обещанных США гаубиц уже в Украине, – CNN

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил CNN, что Америка уже поставила более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, обещанных Украине, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По данным издания, чиновник также сообщил, что более 310 украинских солдат прошли обучение обращению с гаубицами, и еще 50 с лихвой сейчас продолжают проходить обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.

По меньшей мере, 20 украинцев прошли обучение с беспилотниками Phoenix Ghost, 60 украинцев прошли обучение с бронетранспортерами (БТР) M113, еще 45+ сегодня завершили обучение с этим БТР, а 15 украинских военных завершили обучение по Q64 – мобильной РЛС ПЛ. Он уточнил, что второй класс начинает обучение работе с этой РЛС.

Также по меньшей мере 13 поставок из семи разных стран прибыли на разные перевалочные пункты по всему региону, в том числе дробовики, запасные части, хамеры, генераторы и даже пара дополнительных гаубиц, отметил чиновник.

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