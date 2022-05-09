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Новости Война
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Большинство обещанных США гаубиц уже в Украине, – CNN

m777,гаубиця

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил CNN, что Америка уже поставила более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, обещанных Украине, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По данным издания, чиновник также сообщил, что более 310 украинских солдат прошли обучение обращению с гаубицами, и еще 50 с лихвой сейчас продолжают проходить обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.

По меньшей мере, 20 украинцев прошли обучение с беспилотниками Phoenix Ghost, 60 украинцев прошли обучение с бронетранспортерами (БТР) M113, еще 45+ сегодня завершили обучение с этим БТР, а 15 украинских военных завершили обучение по Q64 – мобильной РЛС ПЛ. Он уточнил, что второй класс начинает обучение работе с этой РЛС.

Также по меньшей мере 13 поставок из семи разных стран прибыли на разные перевалочные пункты по всему региону, в том числе дробовики, запасные части, хамеры, генераторы и даже пара дополнительных гаубиц, отметил чиновник.

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оружие (10266) США (27156) артиллерия (648)


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Топ комментарии
+27
Харьков - есть! Отлеты такие, шо сначала думали - прилеты
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09.05.2022 20:36 Ответить
+24
це вже ми побачили, і навіть здогадуємося, де вони - під Харковом.
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09.05.2022 20:28 Ответить
+18
"За Броди і за Львів
****....москалів "
....
Слава нації
Смерть москалям
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09.05.2022 20:30 Ответить
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це вже ми побачили, і навіть здогадуємося, де вони - під Харковом.
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09.05.2022 20:28 Ответить
Можливо👍💥
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09.05.2022 20:47 Ответить
Яка з них частка? Сподіваюсь вони всі на передовій, а не охороняють поважних персон в столиці.
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09.05.2022 22:39 Ответить
Навіщо гаубиці в столиці?! 😯 Які укріплення вони мають нищити?!
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09.05.2022 23:42 Ответить
"За Броди і за Львів
****....москалів "
....
Слава нації
Смерть москалям
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09.05.2022 20:30 Ответить
Только не бросайте досылатель снаряда на землю, если хотите чтобы гаубица хоть неделю прослужила:

https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Перші постріли ЗС України з американських гаубиць М777 по російських військах на Сході України

https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.
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09.05.2022 20:34 Ответить
Доречі згідний , це не порядок , американці не кидають її на землю.

передацте хтось хлопцям , що треба бути більш акуратними , або пристосувати спеціальне місце для досилача чисте заздалегіть щоб кидати домилач
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09.05.2022 20:42 Ответить
Досылатель снаряда, теперь буду знать. А то у меня ВУС ближе к зенитным ракетам.
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09.05.2022 20:53 Ответить
При раздельно-гильзовом заряжании конечная скорость досыл­ки снаряда определяется из условия надежного заклинивания его ведущего пояска в опорном конусе каморы. При качании ствола в вертикальной плоскости заклиненный снаряд не должен выпадать в камору. В противном случае он может повредить боевой заряд, в результате чего давление пороховых газов при выстреле может недопустимо возрасти, а это может привести к раздутию или хруп­кому разрыву ствола. Кроме того, в этом случае ведущий поясок снаряда подойдет к нарезам с большой скоростью и в результате сильного удара может быть срезан. В этих условиях снаряд не бу­дет стабилизирован и значительно отклонится от заданной траек­тории. До подхода ведущего пояска к нарезам пороховые газы под высоким давлением будут истекать через кольцевой зазор между снарядом и стенкой каморы, что приведет к эрозии канала ствола.
Минимальная допустимая конечная скорость досылки снаряда составляет 0,8 м/с. Однако на практике ее принимают не менее 1,2...1,5 м/с. Максимальная скорость досылки снаряда не должна превышать 9,5 м/с.
Усилие выпрессовки досланного снаряда должно быть не менее 7...8 его весов, но обычно это соотношение принимают гораздо большим. Например, для 152-мм орудия усилие выпрессовки мо­жет достигать 30 кН и более.
+Минимальная скорость досылки зарядной гильзы определяется из условия надежного сбивания захватов выбрасывателей с кулач­ков клина (как и для унитарного патрона), а максимальная - из ус­ловия отсутствия выползания из нее боевого заряда. Рекомендуе­мая величина конечной скорости досылки зарядной гильзы должна находиться в пределах 1...3 м/с.
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09.05.2022 21:08 Ответить
Обещанное доставленно, теперь дело на нашими артиллеристами. Ну и куда же без дробовиков, комаров отгонять?
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09.05.2022 20:34 Ответить
Дробовики вполне успешно применяются ВС США еще аж с Первой Мировой.
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09.05.2022 20:54 Ответить
"Дробовик" - це "умовна" назва Це гладкостволка зі складним прикладом, що лупить або кулею вагою в 30-50 гр, або зарядом стальної картечі Дуже зручна штука для бою в траншеях, будинках і тунелях Там, якщо навіть не проб"є бронежилет, то буде такий динамічний удар, що "хребет в труси висиплеться" (точніше - повідриває внутрішні органи) Герої американських бойовиків його часто використовують Однак це дійсно грізна зброя в умілих руках бійців штурмових груп
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09.05.2022 21:45 Ответить
Рашисти в екстазі розказують,що частину вже знищили прямо на жд, надіюсь що брешуть, але агентури валом є
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09.05.2022 20:34 Ответить
Рашисти вже знищили мільйон наших танків)
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09.05.2022 20:40 Ответить
И всю авиацию, вчера отрапортовали, что уничтожили 126 из 126 боевых самолёта.
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09.05.2022 20:46 Ответить
Конечно брешут. Они дауны, ЖД такие вещи не перевозят
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09.05.2022 20:43 Ответить
Рашисти вже по четвертому колу знищили всю українську авіацію та ППО, і взагалі у них "потєрь нєт".
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09.05.2022 20:44 Ответить
Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.

https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
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09.05.2022 20:36 Ответить
Харьков - есть! Отлеты такие, шо сначала думали - прилеты
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09.05.2022 20:36 Ответить
Обдруківки чи обчитанки? Спочатку прочитав "отпеты". Потім - "котлеты". І лише з третього разу зрозумів, що змішав дві мови в одну.
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09.05.2022 20:40 Ответить
Цей допис був російською. Ще бувать на суржику, також приколююсь албанською. Українською пишу лише те, що хочу донести до своїх
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09.05.2022 20:50 Ответить
Да, по слухам именно там первая партия натовского оружия и работает. Следующая вроде как на Запорожском должна, потом на Херсонском
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09.05.2022 20:44 Ответить
Це тому оркі здриснули з Борової Ізюмського району?
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09.05.2022 21:31 Ответить
Сама найгарячіша точка на Ізюмскому, Слов'янскому напрямку. Може туди було важливіше?
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09.05.2022 22:50 Ответить
Пишуть що Кремінну орки розхерачили і Рубіжне саме тому що у ЗСУ там був брак снарядів. Треба туди ще...
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09.05.2022 21:27 Ответить
Якби якось ті артсистеми задіяти зі супутниками через Старлінки Маска в онлайн режимі, то при достатній кількості БК оркі мали б чухати "на хауз" на дальність пострілу артзброї.
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09.05.2022 21:38 Ответить
Теперь ситуация в Мариуполе улучшится ?
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09.05.2022 21:40 Ответить
Може якщо колись погодять HIMARS то може зміниться)
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10.05.2022 00:48 Ответить
Спеціально для цієї новини
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc "Пирятин" - Арта
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09.05.2022 21:44 Ответить
а як же Південь? знову про нього забули?
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09.05.2022 21:52 Ответить
90 штук це приблизно 8-9 дивізіонів. Це вже щось.
Дивізіон це артилерійська бойова частина, яка складається з 3-4 батарей по 3-4 гармати в кожній.
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10.05.2022 08:38 Ответить
 
 