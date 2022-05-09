Большинство обещанных США гаубиц уже в Украине, – CNN
Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил CNN, что Америка уже поставила более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, обещанных Украине, а также более 110 000 из 184 000 боеприпасов к ним.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По данным издания, чиновник также сообщил, что более 310 украинских солдат прошли обучение обращению с гаубицами, и еще 50 с лихвой сейчас продолжают проходить обучение, наряду с новым отдельным двухнедельным курсом по обслуживанию гаубиц, который начинается сегодня.
По меньшей мере, 20 украинцев прошли обучение с беспилотниками Phoenix Ghost, 60 украинцев прошли обучение с бронетранспортерами (БТР) M113, еще 45+ сегодня завершили обучение с этим БТР, а 15 украинских военных завершили обучение по Q64 – мобильной РЛС ПЛ. Он уточнил, что второй класс начинает обучение работе с этой РЛС.
Также по меньшей мере 13 поставок из семи разных стран прибыли на разные перевалочные пункты по всему региону, в том числе дробовики, запасные части, хамеры, генераторы и даже пара дополнительных гаубиц, отметил чиновник.
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https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Перші постріли ЗС України з американських гаубиць М777 по російських військах на Сході України
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.
передацте хтось хлопцям , що треба бути більш акуратними , або пристосувати спеціальне місце для досилача чисте заздалегіть щоб кидати домилач
Минимальная допустимая конечная скорость досылки снаряда составляет 0,8 м/с. Однако на практике ее принимают не менее 1,2...1,5 м/с. Максимальная скорость досылки снаряда не должна превышать 9,5 м/с.
Усилие выпрессовки досланного снаряда должно быть не менее 7...8 его весов, но обычно это соотношение принимают гораздо большим. Например, для 152-мм орудия усилие выпрессовки может достигать 30 кН и более.
+Минимальная скорость досылки зарядной гильзы определяется из условия надежного сбивания захватов выбрасывателей с кулачков клина (как и для унитарного патрона), а максимальная - из условия отсутствия выползания из нее боевого заряда. Рекомендуемая величина конечной скорости досылки зарядной гильзы должна находиться в пределах 1...3 м/с.
https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc "Пирятин" - Арта
Дивізіон це артилерійська бойова частина, яка складається з 3-4 батарей по 3-4 гармати в кожній.