Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні, – CNN

Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив CNN, що Америка вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За даними видання, чиновник також повідомив, що понад 310 українських солдатів пройшли навчання поводженню з гаубицями, і ще 50 із лишком нині продовжують проходити навчання, поряд з новим окремим двотижневим курсом з обслуговування гаубиць, який починається сьогодні.

Щонайменше 20 українців пройшли навчання з безпілотниками Phoenix Ghost, 60 українців пройшли навчання з бронетранспортерами (БТР) M113, ще 45+ сьогодні завершили навчання з цим БТР, а 15 українських військових завершили навчання за Q64 – мобільною РЛС ПЛ. Він уточнив, що другий клас розпочинає навчання роботі з цією РЛС.

Також принаймні 13 поставок із семи різних країн прибули на різні перевалочні пункти по всьому регіону, у тому числі – дробовики, запасні частини, хамери, генератори і навіть пара додаткових гаубиць, зазначив чиновник.

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