Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні, – CNN
Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив CNN, що Америка вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
За даними видання, чиновник також повідомив, що понад 310 українських солдатів пройшли навчання поводженню з гаубицями, і ще 50 із лишком нині продовжують проходити навчання, поряд з новим окремим двотижневим курсом з обслуговування гаубиць, який починається сьогодні.
Щонайменше 20 українців пройшли навчання з безпілотниками Phoenix Ghost, 60 українців пройшли навчання з бронетранспортерами (БТР) M113, ще 45+ сьогодні завершили навчання з цим БТР, а 15 українських військових завершили навчання за Q64 – мобільною РЛС ПЛ. Він уточнив, що другий клас розпочинає навчання роботі з цією РЛС.
Також принаймні 13 поставок із семи різних країн прибули на різні перевалочні пункти по всьому регіону, у тому числі – дробовики, запасні частини, хамери, генератори і навіть пара додаткових гаубиць, зазначив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
****....москалів "
....
Слава нації
Смерть москалям
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Перші постріли ЗС України з американських гаубиць М777 по російських військах на Сході України
https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.
передацте хтось хлопцям , що треба бути більш акуратними , або пристосувати спеціальне місце для досилача чисте заздалегіть щоб кидати домилач
Минимальная допустимая конечная скорость досылки снаряда составляет 0,8 м/с. Однако на практике ее принимают не менее 1,2...1,5 м/с. Максимальная скорость досылки снаряда не должна превышать 9,5 м/с.
Усилие выпрессовки досланного снаряда должно быть не менее 7...8 его весов, но обычно это соотношение принимают гораздо большим. Например, для 152-мм орудия усилие выпрессовки может достигать 30 кН и более.
+Минимальная скорость досылки зарядной гильзы определяется из условия надежного сбивания захватов выбрасывателей с кулачков клина (как и для унитарного патрона), а максимальная - из условия отсутствия выползания из нее боевого заряда. Рекомендуемая величина конечной скорости досылки зарядной гильзы должна находиться в пределах 1...3 м/с.
https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc "Пирятин" - Арта
Дивізіон це артилерійська бойова частина, яка складається з 3-4 батарей по 3-4 гармати в кожній.