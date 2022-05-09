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Більшість обіцяних США гаубиць вже в Україні, – CNN

m777,гаубиця

Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив CNN, що Америка вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За даними видання, чиновник також повідомив, що понад 310 українських солдатів пройшли навчання поводженню з гаубицями, і ще 50 із лишком нині продовжують проходити навчання, поряд з новим окремим двотижневим курсом з обслуговування гаубиць, який починається сьогодні.

Щонайменше 20 українців пройшли навчання з безпілотниками Phoenix Ghost, 60 українців пройшли навчання з бронетранспортерами (БТР) M113, ще 45+ сьогодні завершили навчання з цим БТР, а 15 українських військових завершили навчання за Q64 – мобільною РЛС ПЛ. Він уточнив, що другий клас розпочинає навчання роботі з цією РЛС.

Також принаймні 13 поставок із семи різних країн прибули на різні перевалочні пункти по всьому регіону, у тому числі – дробовики, запасні частини, хамери, генератори і навіть пара додаткових гаубиць, зазначив чиновник.

Також дивіться: Перші постріли ЗС України з американських гаубиць М777 по російських військах на Сході України. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7535) США (23417) артилерія (801)


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Топ коментарі
+27
Харьков - есть! Отлеты такие, шо сначала думали - прилеты
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09.05.2022 20:36 Відповісти
+24
це вже ми побачили, і навіть здогадуємося, де вони - під Харковом.
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09.05.2022 20:28 Відповісти
+18
"За Броди і за Львів
****....москалів "
....
Слава нації
Смерть москалям
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09.05.2022 20:30 Відповісти
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це вже ми побачили, і навіть здогадуємося, де вони - під Харковом.
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09.05.2022 20:28 Відповісти
Можливо👍💥
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09.05.2022 20:47 Відповісти
Яка з них частка? Сподіваюсь вони всі на передовій, а не охороняють поважних персон в столиці.
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09.05.2022 22:39 Відповісти
Навіщо гаубиці в столиці?! 😯 Які укріплення вони мають нищити?!
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09.05.2022 23:42 Відповісти
"За Броди і за Львів
****....москалів "
....
Слава нації
Смерть москалям
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09.05.2022 20:30 Відповісти
Только не бросайте досылатель снаряда на землю, если хотите чтобы гаубица хоть неделю прослужила:

https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Перші постріли ЗС України з американських гаубиць М777 по російських військах на Сході України

https://www.youtube.com/watch?v=QieV3CMi9es&t=1s Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.
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09.05.2022 20:34 Відповісти
Доречі згідний , це не порядок , американці не кидають її на землю.

передацте хтось хлопцям , що треба бути більш акуратними , або пристосувати спеціальне місце для досилача чисте заздалегіть щоб кидати домилач
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09.05.2022 20:42 Відповісти
Досылатель снаряда, теперь буду знать. А то у меня ВУС ближе к зенитным ракетам.
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09.05.2022 20:53 Відповісти
При раздельно-гильзовом заряжании конечная скорость досыл­ки снаряда определяется из условия надежного заклинивания его ведущего пояска в опорном конусе каморы. При качании ствола в вертикальной плоскости заклиненный снаряд не должен выпадать в камору. В противном случае он может повредить боевой заряд, в результате чего давление пороховых газов при выстреле может недопустимо возрасти, а это может привести к раздутию или хруп­кому разрыву ствола. Кроме того, в этом случае ведущий поясок снаряда подойдет к нарезам с большой скоростью и в результате сильного удара может быть срезан. В этих условиях снаряд не бу­дет стабилизирован и значительно отклонится от заданной траек­тории. До подхода ведущего пояска к нарезам пороховые газы под высоким давлением будут истекать через кольцевой зазор между снарядом и стенкой каморы, что приведет к эрозии канала ствола.
Минимальная допустимая конечная скорость досылки снаряда составляет 0,8 м/с. Однако на практике ее принимают не менее 1,2...1,5 м/с. Максимальная скорость досылки снаряда не должна превышать 9,5 м/с.
Усилие выпрессовки досланного снаряда должно быть не менее 7...8 его весов, но обычно это соотношение принимают гораздо большим. Например, для 152-мм орудия усилие выпрессовки мо­жет достигать 30 кН и более.
+Минимальная скорость досылки зарядной гильзы определяется из условия надежного сбивания захватов выбрасывателей с кулач­ков клина (как и для унитарного патрона), а максимальная - из ус­ловия отсутствия выползания из нее боевого заряда. Рекомендуе­мая величина конечной скорости досылки зарядной гильзы должна находиться в пределах 1...3 м/с.
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09.05.2022 21:08 Відповісти
Обещанное доставленно, теперь дело на нашими артиллеристами. Ну и куда же без дробовиков, комаров отгонять?
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09.05.2022 20:34 Відповісти
Дробовики вполне успешно применяются ВС США еще аж с Первой Мировой.
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09.05.2022 20:54 Відповісти
"Дробовик" - це "умовна" назва Це гладкостволка зі складним прикладом, що лупить або кулею вагою в 30-50 гр, або зарядом стальної картечі Дуже зручна штука для бою в траншеях, будинках і тунелях Там, якщо навіть не проб"є бронежилет, то буде такий динамічний удар, що "хребет в труси висиплеться" (точніше - повідриває внутрішні органи) Герої американських бойовиків його часто використовують Однак це дійсно грізна зброя в умілих руках бійців штурмових груп
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09.05.2022 21:45 Відповісти
Рашисти в екстазі розказують,що частину вже знищили прямо на жд, надіюсь що брешуть, але агентури валом є
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09.05.2022 20:34 Відповісти
Рашисти вже знищили мільйон наших танків)
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09.05.2022 20:40 Відповісти
И всю авиацию, вчера отрапортовали, что уничтожили 126 из 126 боевых самолёта.
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09.05.2022 20:46 Відповісти
Конечно брешут. Они дауны, ЖД такие вещи не перевозят
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09.05.2022 20:43 Відповісти
Рашисти вже по четвертому колу знищили всю українську авіацію та ППО, і взагалі у них "потєрь нєт".
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09.05.2022 20:44 Відповісти
Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии.

https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY
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09.05.2022 20:36 Відповісти
Харьков - есть! Отлеты такие, шо сначала думали - прилеты
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09.05.2022 20:36 Відповісти
Обдруківки чи обчитанки? Спочатку прочитав "отпеты". Потім - "котлеты". І лише з третього разу зрозумів, що змішав дві мови в одну.
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09.05.2022 20:40 Відповісти
Цей допис був російською. Ще бувать на суржику, також приколююсь албанською. Українською пишу лише те, що хочу донести до своїх
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09.05.2022 20:50 Відповісти
Да, по слухам именно там первая партия натовского оружия и работает. Следующая вроде как на Запорожском должна, потом на Херсонском
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09.05.2022 20:44 Відповісти
Це тому оркі здриснули з Борової Ізюмського району?
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09.05.2022 21:31 Відповісти
Сама найгарячіша точка на Ізюмскому, Слов'янскому напрямку. Може туди було важливіше?
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09.05.2022 22:50 Відповісти
Пишуть що Кремінну орки розхерачили і Рубіжне саме тому що у ЗСУ там був брак снарядів. Треба туди ще...
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09.05.2022 21:27 Відповісти
Якби якось ті артсистеми задіяти зі супутниками через Старлінки Маска в онлайн режимі, то при достатній кількості БК оркі мали б чухати "на хауз" на дальність пострілу артзброї.
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09.05.2022 21:38 Відповісти
Теперь ситуация в Мариуполе улучшится ?
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09.05.2022 21:40 Відповісти
Може якщо колись погодять HIMARS то може зміниться)
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10.05.2022 00:48 Відповісти
Спеціально для цієї новини
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc "Пирятин" - Арта
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09.05.2022 21:44 Відповісти
а як же Південь? знову про нього забули?
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09.05.2022 21:52 Відповісти
90 штук це приблизно 8-9 дивізіонів. Це вже щось.
Дивізіон це артилерійська бойова частина, яка складається з 3-4 батарей по 3-4 гармати в кожній.
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10.05.2022 08:38 Відповісти
 
 