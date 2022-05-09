Под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище
Во время ракетного обстрела под Зеленодольском в Днепропетровской области взорвалась ракета. Рыбаков просят воздержаться от выхода на водохранилище, поскольку туда упали кассетные снаряды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале местной территориальной громады.
Вниманию жителей Зеленодольска! При обстрелах территории громады одна из ракет взорвалась над Зеленодольским водохранилищем, из-за чего кассетные снаряды попали под воду. К их детонации может привести любое взаимодействие с ними. Поэтому обращаемся к рыбакам избегать выхода на воду и использования рыболовных сетей.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий09.05.2022 21:04 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Fish Man
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Ruslan Sysoev
показать весь комментарий10.05.2022 15:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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