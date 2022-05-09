Под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище

Во время ракетного обстрела под Зеленодольском в Днепропетровской области взорвалась ракета. Рыбаков просят воздержаться от выхода на водохранилище, поскольку туда упали кассетные снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале местной территориальной громады.

Вниманию жителей Зеленодольска! При обстрелах территории громады одна из ракет взорвалась над Зеленодольским водохранилищем, из-за чего кассетные снаряды попали под воду. К их детонации может привести любое взаимодействие с ними. Поэтому обращаемся к рыбакам избегать выхода на воду и использования рыболовных сетей.

Читайте: Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине, разрушен дом, еще несколько повреждены, - ОВА