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Под Зеленодольском взорвалась ракета. Кассетные снаряды упали в водохранилище

ракета

Во время ракетного обстрела под Зеленодольском в Днепропетровской области взорвалась ракета. Рыбаков просят воздержаться от выхода на водохранилище, поскольку туда упали кассетные снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале местной территориальной громады.

Вниманию жителей Зеленодольска! При обстрелах территории громады одна из ракет взорвалась над Зеленодольским водохранилищем, из-за чего кассетные снаряды попали под воду. К их детонации может привести любое взаимодействие с ними. Поэтому обращаемся к рыбакам избегать выхода на воду и использования рыболовных сетей.

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ракеты (3617) Днепропетровская область (4086)


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казлы...рыбу попугали твари...
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09.05.2022 21:04 Ответить
Не дадуть рибам віднереститися
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09.05.2022 21:29 Ответить
Браконьєри нехай плавають😊.
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10.05.2022 15:40 Ответить
 
 