Під Зеленодольськом вибухнула ракета. Касетні снаряди впали у водосховище
Під час ракетного обстрілу під Зеленодольськом на Дніпропетровщині вибухнула ракета. Рибалок просять утриматися від виходу на водосховище, оскільки туди впали касетні снаряди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі місцевої територіальної громади.
До уваги мешканців Зеленодольська! Під час обстрілів території громади одна із ракет вибухнула над Зеленодольським водосховищем, через що касетні снаряди потрапили під воду. До їх детонації може привести будь-яка взаємодія з ними. Тому, звертаємося до рибалок уникати виходу на воду та використання риболовних сітей.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.05.2022 21:04 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Fish Man
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Ruslan Sysoev
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