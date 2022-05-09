Вночі росіяни влучили в околиці села на Дніпропетровщині, - Резніченко

У ніч з 8 на 9 травня рашисти вдарили по околиці села Зелендольської громади Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

" Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла. Люди не постраждали. Зараз все нормально", - йдеться у повідомленні Валентина Резніченка.

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