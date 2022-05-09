УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10125 відвідувачів онлайн
Новини
4 269 5

Вночі росіяни влучили в околиці села на Дніпропетровщині, - Резніченко

резніченко

У ніч з 8 на 9 травня рашисти вдарили по околиці села Зелендольської громади Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

" Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла. Люди не постраждали. Зараз все нормально", - йдеться у повідомленні Валентина Резніченка.

Також читайте: На Дніпропетровщині 12-річна дитина загинула від російського касетного боєприпасу

обстріл (29195) село (88) Резніков Олексій (1446) Дніпропетровська область (3865)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Чому так швидко захопили міста Запорізької області?
Війсковий експерт Олег Жданов: "Нам вже треба шукати відповіді на ці питання, причому їх треба шукати в офісі президента". https://youtu.be/7DRMIGUB5ss https://youtu.be/7DRMIGUB5ss

показати весь коментар
09.05.2022 08:30 Відповісти
Тому що найвеличніший забезпечив їм безперешкодне просування по асфальтованим і освітленим дорогам з Криму і аж до Маріуполя. Тепер по тим дорогам рашисти вивозять зерно і олію на Крим. І дуже дякують зраднику.
показати весь коментар
09.05.2022 08:49 Відповісти
Шукати треба, але хто конкретно буде?
ДБР, ГПУ, портновський суд?
Не вірю. При цій владі це неможливо.
Вова зробить все, щоб правда не вилізла.
Адже стане очевидним:він пригрів і захищав зрадників.
показати весь коментар
09.05.2022 09:09 Відповісти
Звідки ж ти тут таке диванне ***** взялося!
показати весь коментар
09.05.2022 09:24 Відповісти
потвори...довбані потвори !!!
показати весь коментар
09.05.2022 09:52 Відповісти
 
 