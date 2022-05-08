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Новини Війна
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На Дніпропетровщині 12-річна дитина загинула від російського касетного боєприпасу

боєприпас,касетний

У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, після чого сталася детонація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про трагедію повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала…Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Резніченко закликає не чіпати ВНП, що лишаються після ворожих атак.

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"Побачили підозрілий предмет - кличте рятувальників або поліцію. Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною. Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд", - застерігають у ОВА.

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молодці 12-ти річну дитину під час війни, саму з дому дозволили гуляти, GG
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08.05.2022 15:11 Відповісти
На цепь посадить? Это уже взрослый ребенок, да и свинособак там нет. Трагическая нелепая случайность.
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08.05.2022 16:06 Відповісти
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08.05.2022 15:16 Відповісти
Проводьте з дітьми профілактичні бесіди. Не бійтесь їм говорити про те, ЩО може статись, якщо вони чіпатимуть на вулиці сторонні предмети. І це стосується не лише східних та південних реніонів. Кацапські диверсанти можуть залишати міни будь-де, навіть у західних областях. Вибухівка може бути замаскована навіть під іграшку. Тому не лінуйтесь, говоріть з дітьми - вони мають знати про загрозу і усвідомлювати небезпеку.
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08.05.2022 15:43 Відповісти
Царство Небесне...
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08.05.2022 15:49 Відповісти
 
 