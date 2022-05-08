На Дніпропетровщині 12-річна дитина загинула від російського касетного боєприпасу
У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, після чого сталася детонація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про трагедію повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Загинула дитина. У Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас від касетного снаряду і приніс додому. Вибухівка здетонувала…Це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Резніченко закликає не чіпати ВНП, що лишаються після ворожих атак.
"Побачили підозрілий предмет - кличте рятувальників або поліцію. Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною. Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд", - застерігають у ОВА.
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