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Новости Война
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В Днепропетровской области 12-летний ребенок погиб от российского кассетного боеприпаса

боєприпас,касетний

В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса. Он принес его домой, после чего произошла детонация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагедии сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала… Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов", - говорится в сообщении.

Резниченко призывает не трогать ВОП, оставшиеся после вражеских атак.

Читайте: Житель Днепропетровщины подобрал вражеский кассетный боеприпас и погиб в результате детонации, - Офис Генпрокурора

"Увидели подозрительный предмет - зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной. Будьте осмотрительны. Это сохранит Вашу жизнь и жизнь тех, кто рядом", - предостерегают в ОВА.

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молодці 12-ти річну дитину під час війни, саму з дому дозволили гуляти, GG
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08.05.2022 15:11 Ответить
На цепь посадить? Это уже взрослый ребенок, да и свинособак там нет. Трагическая нелепая случайность.
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08.05.2022 16:06 Ответить
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08.05.2022 15:16 Ответить
Проводьте з дітьми профілактичні бесіди. Не бійтесь їм говорити про те, ЩО може статись, якщо вони чіпатимуть на вулиці сторонні предмети. І це стосується не лише східних та південних реніонів. Кацапські диверсанти можуть залишати міни будь-де, навіть у західних областях. Вибухівка може бути замаскована навіть під іграшку. Тому не лінуйтесь, говоріть з дітьми - вони мають знати про загрозу і усвідомлювати небезпеку.
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08.05.2022 15:43 Ответить
Царство Небесне...
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08.05.2022 15:49 Ответить
 
 