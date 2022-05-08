В Днепропетровской области 12-летний ребенок погиб от российского кассетного боеприпаса

В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса. Он принес его домой, после чего произошла детонация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагедии сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала… Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов", - говорится в сообщении.

Резниченко призывает не трогать ВОП, оставшиеся после вражеских атак.

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"Увидели подозрительный предмет - зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной. Будьте осмотрительны. Это сохранит Вашу жизнь и жизнь тех, кто рядом", - предостерегают в ОВА.