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Ночью россияне попали по окраинам села на Днепропетровщине, - Резниченко

резніченко

В ночь с 8 на 9 мая рашисты ударили по окраине села Зелендольской громады Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.

"Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду. Попали по окраине села Великая Костромка. Несколько улиц остались без света. Люди не пострадали. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении Валентина Резниченко.

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обстрел (27874) село (155) Резников Алексей (1170) Днепропетровская область (4083)


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09.05.2022 08:30 Ответить
Тому що найвеличніший забезпечив їм безперешкодне просування по асфальтованим і освітленим дорогам з Криму і аж до Маріуполя. Тепер по тим дорогам рашисти вивозять зерно і олію на Крим. І дуже дякують зраднику.
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09.05.2022 08:49 Ответить
Шукати треба, але хто конкретно буде?
ДБР, ГПУ, портновський суд?
Не вірю. При цій владі це неможливо.
Вова зробить все, щоб правда не вилізла.
Адже стане очевидним:він пригрів і захищав зрадників.
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09.05.2022 09:09 Ответить
Звідки ж ти тут таке диванне ***** взялося!
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09.05.2022 09:24 Ответить
потвори...довбані потвори !!!
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09.05.2022 09:52 Ответить
 
 