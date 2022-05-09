Ночью россияне попали по окраинам села на Днепропетровщине, - Резниченко

В ночь с 8 на 9 мая рашисты ударили по окраине села Зелендольской громады Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.

"Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую громаду. Попали по окраине села Великая Костромка. Несколько улиц остались без света. Люди не пострадали. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении Валентина Резниченко.

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