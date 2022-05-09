Экс-регионал Балицкий стал руководителем "военно-гражданской администрации" Запорожской области" от оккупантов
Оккупанты назначили депутата Запорожского облсовета и экс-нардепа Евгения Балицкого главой "военно-гражданской администрации" Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА-Мелитополь.
Балицкий уже провел "пресс-конференцию" для иностранных СМИ, на которой отвечали на вопросы как "губернатор области".
Евгений Балицкий – бывший нардеп от Партии регионов и оппозиционного блока, сейчас – депутат Запорожского областного совета от партии Оппозиционный блок. Чуть раньше экс-помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами "мэром Мелитополя".
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+47 Саша Пончик
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+32 Ihor Hrytseliak
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Однако, как же он
служил в очисткебыл действующим депутатом? Шариковых среди запорожских избирателей увы, оказалось большинство... И после войны они снова пойдут на выборы...
Шуфріча навіть депутатського мандату неможливо позбавити . А Міша Допа навіть написав в фейсбуці 24 лютого , мовляв усе в що вірив до цього зруйнованно . Тоді йще Харківо не було зруйнованних будинків й загиблих . Тай ще написав , що "молиться за ЗСУ" .
А цей Жєнька -- він тупий й не розмуіє , що до його просто не дійшли руки .
Але прийде час й воно буде мріяти, що його арештували по закону громадянському , а не військового часу .
Чи його при драпанні пристрелять втихаря ФСБешники , чи втече воно до Московії це лише відтермінує останню "несподіванку" в його житті . Яка "прилетіла" й Жиліну , у Захерченко , й Моторолі ... В цього стільки охоронців (як у Захерченка чи Жиліна) не буде , бо дуже дрібного політу птаха , точніше навіть комаха . Муха , яку призначили слепні керувати купой лайна !