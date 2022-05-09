Экс-регионал Балицкий стал руководителем "военно-гражданской администрации" Запорожской области" от оккупантов

Оккупанты назначили депутата Запорожского облсовета и экс-нардепа Евгения Балицкого главой "военно-гражданской администрации" Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА-Мелитополь.

Балицкий уже провел "пресс-конференцию" для иностранных СМИ, на которой отвечали на вопросы как "губернатор области".

Евгений Балицкий – бывший нардеп от Партии регионов и оппозиционного блока, сейчас – депутат Запорожского областного совета от партии Оппозиционный блок. Чуть раньше экс-помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами "мэром Мелитополя".

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