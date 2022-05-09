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Ексрегіонал Балицький став керівником окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області

балицкий

Окупанти призначили депутата Запорізької облради та екс-нардепа Євгена Балицького головою "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА-Мелітополь

Балицький вже провів "прес-конференцію" для іноземних ЗМІ, на якій відповідали на запитання як "губернатор області".

Євген Балицький – колишній нардеп від Партії регіонів та Опозиційного блоку, наразі – депутат Запорізької обласної ради від партії Опозиційний блок. Трохи раніше екс-помічницю Балицького Галину Данильченко було призначено росіянами "мером Мелітополя".

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Автор: 

Запорізька область (3738) Балицький Євген (40) колабораціонізм (1171)


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Топ коментарі
+47
Пусть подбирает себе гиляку рыговская падаль. Возмездие не за горами.
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09.05.2022 22:23 Відповісти
+34
Таких треба ліквідувати, щоб не було бажаючих.
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09.05.2022 22:24 Відповісти
+32
Та цей покидьок був явним українофобом завжди.
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09.05.2022 22:29 Відповісти
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Та і зелені діячі перефарбували ст. Про них мало згадують.
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09.05.2022 22:22 Відповісти
Рыго анал❗Кто то сомневается в ихней кацапской принадлежности❓Увидел рыго анала дай в *****👊💥
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09.05.2022 22:46 Відповісти
Це бува не родич Всеволода Балицького, голови ОГПУ В Україні за часів Голодомору?
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09.05.2022 23:22 Відповісти
Ніби схожий
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09.05.2022 23:24 Відповісти
У балицького з НКВД рідних дітей не було, був прийомний син, але загубився в молоху 30. була рідна сестра-коханиця відомого "педагога з НКВД" Макаренка, у неї теж дітей не було. А батько Балицького родам з тих країв, то ж це й Балицький однофамілець.
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10.05.2022 03:36 Відповісти
Пусть подбирает себе гиляку рыговская падаль. Возмездие не за горами.
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09.05.2022 22:23 Відповісти
Таких треба ліквідувати, щоб не було бажаючих.
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09.05.2022 22:24 Відповісти
а які "іноземні смі" брали в нього інтерв"ю ??? ))))
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09.05.2022 22:25 Відповісти
Осетия с Абхазией)
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09.05.2022 22:28 Відповісти
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09.05.2022 22:28 Відповісти
https://incentre.zp.ua/shho-vidomo-pro-deputata-yevgena-balyczkogo-yakyj-spivpraczyuye-z-okupantamy/ З початком повномасштабної війни росії проти України, поки ми протистоїмо окупації є й ті, хто почав співпрацювати з рашистами. Одним з таких є Євген Балицький - депутат Запорізької облради від партії "Опозиційний блок". Депутат добровільно надав можливість ретрансляції каналу Росія 24 на базі свого телеканалу МТВ-Плюс у Мелітополі.
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09.05.2022 22:28 Відповісти
Труп
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09.05.2022 22:28 Відповісти
Та цей покидьок був явним українофобом завжди.
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09.05.2022 22:29 Відповісти
а как он "депутат"??
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09.05.2022 22:29 Відповісти
А как Зєлєнскій -- презідєнт?
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09.05.2022 22:47 Відповісти
****, підар
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09.05.2022 22:29 Відповісти
вот так выглядит живой мертвец!
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09.05.2022 22:30 Відповісти
Впевнений, що в цього ... вже є нерухомість в раші. А за дуже короткий час свого "головування" це чудо спробує заробити бабла.
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09.05.2022 22:33 Відповісти
вирішив що хвилина слави дорожча за буденне життя
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09.05.2022 22:36 Відповісти
Цей Балицький російськомовний?
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09.05.2022 22:36 Відповісти
Немає різниці. Янукович (не проти ночі буде згаданий) на гарному рівні володів українською, але коли звав сюди запоребрик - на російську перейшов.
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09.05.2022 22:41 Відповісти
Ага. Янукович україномовний. Буду знати.
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09.05.2022 22:51 Відповісти
Увікмн..нм...кнм.... та ну на хер - ёлка!
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09.05.2022 23:08 Відповісти
с десятисекундною затримкою)
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10.05.2022 08:28 Відповісти
Нуачо. Косапський прооФФеСор тоже ниасиливал особо
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10.05.2022 00:20 Відповісти
Ну, ще до війни для усіх г..донів з ОПЗЖ були розписані майбутні посади. *********** засвітили, інші поки притихли ...
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09.05.2022 22:38 Відповісти
Зараз Венедіктова швиденько закінчить "справу Шеремета" і одразу візьметься за... Бутусова! Він же побив депутата Шуфріча, а потім, можливо, якщо Єрмак дозволить...
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09.05.2022 22:39 Відповісти
В совдеповских ещё фильмах про 2мв смаковали, как отступающие немцы брезгливо отганяли пинками под зад просящих их взять с собой в Германию местных полицаев-предателей. Такая же участь перед судом ждёт и эту рыгосволочь в скором времени.
Однако, как же он служил в очистке был действующим депутатом? Шариковых среди запорожских избирателей увы, оказалось большинство... И после войны они снова пойдут на выборы...
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09.05.2022 22:46 Відповісти
місто З. це депресивна москальська колиска совкодрочеров і іх лічінок.
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10.05.2022 07:14 Відповісти
То , шо ***** ****, він своїх поглядів навіть не приховував, завжди був русня , але наші уйобки це толерували, ще й тягали його по ТВ каналам, то нормально, звісно.
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09.05.2022 22:56 Відповісти
Тупой подонок... Все больше слушателей для Кобзона...
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09.05.2022 23:06 Відповісти
Шустер особенно любил таскать в эфир Балицкого
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09.05.2022 23:09 Відповісти
Він ліфтом їзде, цікаво?
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09.05.2022 23:10 Відповісти
Сам себе подписал приговор. Кстати Балицкий самый богатый буржуй в Мелитополе. Самолеты, вертолеты, яхты... и все тю...тю, конфискуют. Таким тяжелым трудом все зарабатывал.... и зря.....
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09.05.2022 23:30 Відповісти
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10.05.2022 01:42 Відповісти
Це дуже добре , складнійше с Шуфричем .
Шуфріча навіть депутатського мандату неможливо позбавити . А Міша Допа навіть написав в фейсбуці 24 лютого , мовляв усе в що вірив до цього зруйнованно . Тоді йще Харківо не було зруйнованних будинків й загиблих . Тай ще написав , що "молиться за ЗСУ" .

А цей Жєнька -- він тупий й не розмуіє , що до його просто не дійшли руки .
Але прийде час й воно буде мріяти, що його арештували по закону громадянському , а не військового часу .
Чи його при драпанні пристрелять втихаря ФСБешники , чи втече воно до Московії це лише відтермінує останню "несподіванку" в його житті . Яка "прилетіла" й Жиліну , у Захерченко , й Моторолі ... В цього стільки охоронців (як у Захерченка чи Жиліна) не буде , бо дуже дрібного політу птаха , точніше навіть комаха . Муха , яку призначили слепні керувати купой лайна !
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10.05.2022 04:33 Відповісти
СБУ на чолі з Бакановим займалося тіньовими зв'язками в домовленостями з партнерами ФСБ. До чого це призвело?
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10.05.2022 09:22 Відповісти
 
 