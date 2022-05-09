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Ексрегіонал Балицький став керівником окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області
Окупанти призначили депутата Запорізької облради та екс-нардепа Євгена Балицького головою "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА-Мелітополь
Балицький вже провів "прес-конференцію" для іноземних ЗМІ, на якій відповідали на запитання як "губернатор області".
Євген Балицький – колишній нардеп від Партії регіонів та Опозиційного блоку, наразі – депутат Запорізької обласної ради від партії Опозиційний блок. Трохи раніше екс-помічницю Балицького Галину Данильченко було призначено росіянами "мером Мелітополя".
Топ коментарі
+47 Саша Пончик
показати весь коментар09.05.2022 22:23 Відповісти Посилання
+34 Стороннімв Богдан
показати весь коментар09.05.2022 22:24 Відповісти Посилання
+32 Ihor Hrytseliak
показати весь коментар09.05.2022 22:29 Відповісти Посилання
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Однако, как же он
служил в очисткебыл действующим депутатом? Шариковых среди запорожских избирателей увы, оказалось большинство... И после войны они снова пойдут на выборы...
Шуфріча навіть депутатського мандату неможливо позбавити . А Міша Допа навіть написав в фейсбуці 24 лютого , мовляв усе в що вірив до цього зруйнованно . Тоді йще Харківо не було зруйнованних будинків й загиблих . Тай ще написав , що "молиться за ЗСУ" .
А цей Жєнька -- він тупий й не розмуіє , що до його просто не дійшли руки .
Але прийде час й воно буде мріяти, що його арештували по закону громадянському , а не військового часу .
Чи його при драпанні пристрелять втихаря ФСБешники , чи втече воно до Московії це лише відтермінує останню "несподіванку" в його житті . Яка "прилетіла" й Жиліну , у Захерченко , й Моторолі ... В цього стільки охоронців (як у Захерченка чи Жиліна) не буде , бо дуже дрібного політу птаха , точніше навіть комаха . Муха , яку призначили слепні керувати купой лайна !