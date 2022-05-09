Ексрегіонал Балицький став керівником окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області

Окупанти призначили депутата Запорізької облради та екс-нардепа Євгена Балицького головою "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА-Мелітополь

Балицький вже провів "прес-конференцію" для іноземних ЗМІ, на якій відповідали на запитання як "губернатор області".

Євген Балицький – колишній нардеп від Партії регіонів та Опозиційного блоку, наразі – депутат Запорізької обласної ради від партії Опозиційний блок. Трохи раніше екс-помічницю Балицького Галину Данильченко було призначено росіянами "мером Мелітополя".

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