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На росТВ вместо фронтовиков показали американских преступников Бонни и Клайда

Во время праздничного концерта на российском Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда - известных американских преступников.

Об этом пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Снимок появился в кадре во время песни "Если бы не было войны" в исполнении Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, разведенные войной.

Фото Бонни и Клайда было снято в 1933 году за год до их смерти.

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На росТВ вместо фронтовиков показали американских преступников Бонни и Клайда 01

День Победы (1231) россия (96200)


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Топ комментарии
+42
*Совки в своєму стилі - Шот загранічноє, виглядіт модно і по-загранічному
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09.05.2022 22:42 Ответить
+34
Романтичными их сделали люди для красивой истории, а на деле это были отьявленные отморозки и ублюдки. Возможно они были больны свинособачим синдромом лишнехромосомности.
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09.05.2022 22:48 Ответить
+30
Дебилы мля...
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09.05.2022 22:42 Ответить
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*Совки в своєму стилі - Шот загранічноє, виглядіт модно і по-загранічному
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09.05.2022 22:42 Ответить
Дебилы мля...
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09.05.2022 22:42 Ответить
https://twitter.com/i/status/1523560325890834432
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09.05.2022 22:59 Ответить
Кретини
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10.05.2022 00:14 Ответить
так в прошлом году(или раньше) на бессмертном полку некоторые триколорные индивидумы несли на палках фотографии гестаповцев и офицеров вермахта
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10.05.2022 00:26 Ответить
Бонні і Клайд, хоч і злочинці, але щось у них є людське та романтичне. На відміну від загарбників.
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09.05.2022 22:43 Ответить
Романтичными их сделали люди для красивой истории, а на деле это были отьявленные отморозки и ублюдки. Возможно они были больны свинособачим синдромом лишнехромосомности.
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09.05.2022 22:48 Ответить
Ні, бо тоді б їх звали "вова та клава".
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09.05.2022 23:16 Ответить
Так это реальные люди? Забавно, надо будет погуглить.
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09.05.2022 23:17 Ответить
Так й бучанскі гвалтівники теж не легенда , теж реальні люди !
В чо їх "романтизм" , в тому , що вони отримували сексуальне задоволення тільки після пролиття чужої крові ?!
Дітей в них не було , а ось вагітна жертва гвалтівника вірішила залишити "дитину" . Тобто "любов" до "дитячого м"яса" , до суміщення статєвого акту з насильством й кроввю йще залишиться в генах майбутнії поколінь . Не кожна порядна людина за життя залишила після себе дітей .
А ось вбивця , гвалтівник "программу мінімум" вже виконав . Він до чого іншого й не здатний . Якщо його забаранять в ближчий час людство тільки крайще стане . Але ж ось , щось після його вже залишилося .

Чи "реальні люди" ті , хто отримає задоволення від насильства , крові й гвалтування -- не впевнений !
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10.05.2022 01:18 Ответить
вбити купу поліцейських та цивільних - троха людського є і романтичного. ви дійсно гомо сапієнс?
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09.05.2022 23:42 Ответить
Може, я вже забув, але по фільму вони грабували, але не вбивали.
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10.05.2022 14:54 Ответить
Все правильно - бандиты на фото и в эфире
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09.05.2022 22:44 Ответить
Во свинорусы дебилы 🤣🤣🤣
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09.05.2022 22:44 Ответить
Ну ********. Нація, яка деградує з кожним днем і становить небезпеку для усього цивілізованого світу. Їх слід запхати у стойло і ніколи не випускати до нормальних людей.
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09.05.2022 22:45 Ответить
Кацапы у себя не узнает. А на мнение за кордоном у них пох.
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09.05.2022 22:46 Ответить
ще можно було фото Лаки Лучиано та Джона Дилинджера продемострувати)
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09.05.2022 22:46 Ответить
Ви ще забули Аль Капоне і Віто Джеванозе з коза нострою.
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09.05.2022 23:33 Ответить
покажіть це американцям хай поржуть
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09.05.2022 22:47 Ответить
👌
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09.05.2022 22:52 Ответить
Може краще це? Щоб вони ****** геть.

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09.05.2022 23:09 Ответить
Що "це" ???
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09.05.2022 23:31 Ответить
Кацапський скрєпний крдибалєт.Все вам пояснюй.
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09.05.2022 23:35 Ответить
Вообще-то там флаг ПМР (еще одной псевдореспублики) У них там, по ходу, еще СССР
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10.05.2022 00:37 Ответить
Придністров'я відзначає "свято".
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10.05.2022 00:44 Ответить
Гарем Луки
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10.05.2022 07:22 Ответить
Танец фронтовых подруг.
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10.05.2022 13:09 Ответить
"Шапіто"***...))))
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09.05.2022 22:49 Ответить
У американских бандитов слишком позитивные и приятные лица по сравнению с рожами на фото кацапов ))
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09.05.2022 22:51 Ответить
это тупо тупость коцапоидов цап-царап вот это все
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09.05.2022 22:54 Ответить
Американці, за часів Великої Депресії, бажали мати свого Робіна Гуда. І ще невідомо - чи не це підштовхнуло відому пару на злочинну стежку.
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09.05.2022 22:55 Ответить
Бурята з кабардинкою, вочевидь, встидно було показати.

ДБЛБЛД. У них там солдати й офіцери Вермахта щорічно у побєдобєсії фігурують.
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09.05.2022 22:57 Ответить
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09.05.2022 22:58 Ответить
Нет такого дна которое не смогла бы пробить Россия
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09.05.2022 22:58 Ответить
Це закономірно. Грабувати то основна війскова спеціалізація кацапів.
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09.05.2022 22:59 Ответить
Це ж легендарне фото! Як його можна було не знати?

На минулих днях папєдах серед дідів на палках були офіцери вермахту та якісь актори.
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09.05.2022 23:01 Ответить
Іренко! Ви від життя відстали! Вчора хтось фотографію виклав - коло сміттєвого контейнера валялися "деды на палках" (це вже новий ідіоматичний вислів!) Так от: з семи-восьми штук на шістьох "діди" були у новій російській парадній формі! І у куточку "Z" Вони вже нових "дідів" славить почали Однак сподобалося інше - після "ходи" іх портрети викинули на смітник

"Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…" (С Гайдамака "Поклик")
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10.05.2022 07:01 Ответить
Смысл таков : Не будь хуже чем Воня и Клайд - убивай не меньше. Бери с них пример! - Сказал Путлер народу.
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09.05.2022 23:03 Ответить
Никогда такого не было, а тут опять
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09.05.2022 23:05 Ответить
Это не ошибка, бандиты показали своих.
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09.05.2022 23:06 Ответить
- Смародерил фотку американскую?
- Я машинально!
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09.05.2022 23:07 Ответить
Фоточки Андрюши Чикатило надо было добавить, тоже романтичный дядька, с обычными русскими взглядами.
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09.05.2022 23:10 Ответить
Боні та Клайд. США, 1933 р.
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09.05.2022 23:12 Ответить
Та у них таких "ЛЯПІВ" - як гімна за хлівом! То в Тобольську стелу поставлять з портретом "Ідеального німецького солдата" (відомий плакат Геббельса) То в Барнаулі білборд - "Они сражались за Родину" А там фото - 2х3 м з фотографією німецьких льотчиків у кабіні Ю-88 (десь читав у Інтернет - там навіть називали конкретні прізвища їх і номер ескадри в якій вони літали) То вивісять білборд у Липецьку з пропогандою управління лісового господарства на якому над лісом віраж закладає бомбардувальник Хе-111 Далі й згадувать не буду!
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10.05.2022 06:37 Ответить
Тілько не "Хе", а "Ге" Цікавий був літак! Жаль, жодного не збереглося.

По темі: "Казанскіє тиловікі-стахановци готовят двігатєлі для Пє-2" 😂
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10.05.2022 16:13 Ответить
Дегинираты.
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09.05.2022 23:41 Ответить
*****, похмуро лілював. То вони на ділдовоювальні плакати систематично втелющували німецьких дідів... а цього року остаточно бебанулися 😂🤣🤣
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10.05.2022 00:03 Ответить
Классово близкие...
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10.05.2022 00:16 Ответить
це ж зомбіленд
якщо покажуть чорне і пропаганда скаже що це біле то всі повторять що це біле
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10.05.2022 00:58 Ответить
Кому и корова невеста.
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10.05.2022 05:45 Ответить
Дык кому и корова то невеста.
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10.05.2022 05:48 Ответить
"Знімок з'явився у кадрі під час пісні "Если б не было войны" у виконанні Зари." У мене асоціація з Простоквашино "Кабы не было зимы" прямо якась Це ж просто Гімн їхньої "Zпецоперації" виходить:

Кабы не было войны
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых!
Кабы не было войны,
А всё время мирно,
Разве б выполняли мы -
"Расстрелять!" и "Смирно!"
Не кончалися б жгуты
Эсмарха в аптеках.
Не закрылась с нищеты
Наша б ипотека.
Не спешил бы труповоз
К нам через ухабы,
"Ванька" б в морге не замёрз -
Кабы-кабы-кабы!
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10.05.2022 05:56 Ответить
Добре підколото! Скопіював!
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10.05.2022 07:06 Ответить
Свинорусы-племя долбо@бов. Это аксиома.
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10.05.2022 06:21 Ответить
Просто TV пропагандонам рашенфюрера не без оснований кажется, что на лицах американских преступников признаков одухотворенности и интеллекта видно значительно больше чем на лицах рашистских оккупантов. (не говоря уж об IQ боевых бурят)
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10.05.2022 06:46 Ответить
 
 