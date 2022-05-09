На росТВ вместо фронтовиков показали американских преступников Бонни и Клайда

Во время праздничного концерта на российском Первом канале среди снимков фронтовиков показали фотографию Бонни и Клайда - известных американских преступников.

Об этом пишет Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Снимок появился в кадре во время песни "Если бы не было войны" в исполнении Зары. По замыслу фотографии должны были показывать пары, разведенные войной.

Фото Бонни и Клайда было снято в 1933 году за год до их смерти.

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