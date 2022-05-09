На росТБ замість фронтовиків показали американських злочинців Бонні та Клайда
Під час святкового концерту на російському "Первом канале" серед знімків фронтовиків показали фотографію Бонні та Клайда - відомих американських злочинців.
Про це пише Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що знімок з'явився у кадрі під час пісні "Если б не было войны" у виконанні Зари. За задумом фотографії мали показувати пари, які розлучила війна.
Фото Бонні та Клайда було знято у 1933 році за рік до їхньої смерті.
Топ коментарі
+42 Paul Foxen
показати весь коментар09.05.2022 22:42 Відповісти Посилання
+34 Игорь Билык
показати весь коментар09.05.2022 22:48 Відповісти Посилання
+30 Стас Стас #397487
показати весь коментар09.05.2022 22:42 Відповісти Посилання
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В чо їх "романтизм" , в тому , що вони отримували сексуальне задоволення тільки після пролиття чужої крові ?!
Дітей в них не було , а ось вагітна жертва гвалтівника вірішила залишити "дитину" . Тобто "любов" до "дитячого м"яса" , до суміщення статєвого акту з насильством й кроввю йще залишиться в генах майбутнії поколінь . Не кожна порядна людина за життя залишила після себе дітей .
А ось вбивця , гвалтівник "программу мінімум" вже виконав . Він до чого іншого й не здатний . Якщо його забаранять в ближчий час людство тільки крайще стане . Але ж ось , щось після його вже залишилося .
Чи "реальні люди" ті , хто отримає задоволення від насильства , крові й гвалтування -- не впевнений !
ДБЛБЛД. У них там солдати й офіцери Вермахта щорічно у побєдобєсії фігурують.
На минулих днях папєдах серед дідів на палках були офіцери вермахту та якісь актори.
"Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,
Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,
Що їх забудуть завтра навіть вдома,
Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…" (С Гайдамака "Поклик")
- Я машинально!
По темі: "Казанскіє тиловікі-стахановци готовят двігатєлі для Пє-2" 😂
якщо покажуть чорне і пропаганда скаже що це біле то всі повторять що це біле
Кабы не было войны
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых!
Кабы не было войны,
А всё время мирно,
Разве б выполняли мы -
"Расстрелять!" и "Смирно!"
Не кончалися б жгуты
Эсмарха в аптеках.
Не закрылась с нищеты
Наша б ипотека.
Не спешил бы труповоз
К нам через ухабы,
"Ванька" б в морге не замёрз -
Кабы-кабы-кабы!