УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12447 відвідувачів онлайн
Новини
17 610 55

На росТБ замість фронтовиків показали американських злочинців Бонні та Клайда

Під час святкового концерту на російському "Первом канале" серед знімків фронтовиків показали фотографію Бонні та Клайда - відомих американських злочинців.

Про це пише Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знімок з'явився у кадрі під час пісні "Если б не было войны" у виконанні Зари. За задумом фотографії мали показувати пари, які розлучила війна.

Фото Бонні та Клайда було знято у 1933 році за рік до їхньої смерті.

Також читайте: Посольство РФ вимагає від Польщі забезпечити покладання вінка до кінця дня

На росТБ замість фронтовиків показали американських злочинців Бонні та Клайда 01

Автор: 

День Перемоги (458) росія (66080)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
*Совки в своєму стилі - Шот загранічноє, виглядіт модно і по-загранічному
показати весь коментар
09.05.2022 22:42 Відповісти
+34
Романтичными их сделали люди для красивой истории, а на деле это были отьявленные отморозки и ублюдки. Возможно они были больны свинособачим синдромом лишнехромосомности.
показати весь коментар
09.05.2022 22:48 Відповісти
+30
Дебилы мля...
показати весь коментар
09.05.2022 22:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*Совки в своєму стилі - Шот загранічноє, виглядіт модно і по-загранічному
показати весь коментар
09.05.2022 22:42 Відповісти
Дебилы мля...
показати весь коментар
09.05.2022 22:42 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1523560325890834432
показати весь коментар
09.05.2022 22:59 Відповісти
Кретини
показати весь коментар
10.05.2022 00:14 Відповісти
так в прошлом году(или раньше) на бессмертном полку некоторые триколорные индивидумы несли на палках фотографии гестаповцев и офицеров вермахта
показати весь коментар
10.05.2022 00:26 Відповісти
Бонні і Клайд, хоч і злочинці, але щось у них є людське та романтичне. На відміну від загарбників.
показати весь коментар
09.05.2022 22:43 Відповісти
Романтичными их сделали люди для красивой истории, а на деле это были отьявленные отморозки и ублюдки. Возможно они были больны свинособачим синдромом лишнехромосомности.
показати весь коментар
09.05.2022 22:48 Відповісти
Ні, бо тоді б їх звали "вова та клава".
показати весь коментар
09.05.2022 23:16 Відповісти
Так это реальные люди? Забавно, надо будет погуглить.
показати весь коментар
09.05.2022 23:17 Відповісти
Так й бучанскі гвалтівники теж не легенда , теж реальні люди !
В чо їх "романтизм" , в тому , що вони отримували сексуальне задоволення тільки після пролиття чужої крові ?!
Дітей в них не було , а ось вагітна жертва гвалтівника вірішила залишити "дитину" . Тобто "любов" до "дитячого м"яса" , до суміщення статєвого акту з насильством й кроввю йще залишиться в генах майбутнії поколінь . Не кожна порядна людина за життя залишила після себе дітей .
А ось вбивця , гвалтівник "программу мінімум" вже виконав . Він до чого іншого й не здатний . Якщо його забаранять в ближчий час людство тільки крайще стане . Але ж ось , щось після його вже залишилося .

Чи "реальні люди" ті , хто отримає задоволення від насильства , крові й гвалтування -- не впевнений !
показати весь коментар
10.05.2022 01:18 Відповісти
вбити купу поліцейських та цивільних - троха людського є і романтичного. ви дійсно гомо сапієнс?
показати весь коментар
09.05.2022 23:42 Відповісти
Може, я вже забув, але по фільму вони грабували, але не вбивали.
показати весь коментар
10.05.2022 14:54 Відповісти
Все правильно - бандиты на фото и в эфире
показати весь коментар
09.05.2022 22:44 Відповісти
Во свинорусы дебилы 🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.05.2022 22:44 Відповісти
Ну ********. Нація, яка деградує з кожним днем і становить небезпеку для усього цивілізованого світу. Їх слід запхати у стойло і ніколи не випускати до нормальних людей.
показати весь коментар
09.05.2022 22:45 Відповісти
Кацапы у себя не узнает. А на мнение за кордоном у них пох.
показати весь коментар
09.05.2022 22:46 Відповісти
ще можно було фото Лаки Лучиано та Джона Дилинджера продемострувати)
показати весь коментар
09.05.2022 22:46 Відповісти
Ви ще забули Аль Капоне і Віто Джеванозе з коза нострою.
показати весь коментар
09.05.2022 23:33 Відповісти
покажіть це американцям хай поржуть
показати весь коментар
09.05.2022 22:47 Відповісти
👌
показати весь коментар
09.05.2022 22:52 Відповісти
Може краще це? Щоб вони ****** геть.

показати весь коментар
09.05.2022 23:09 Відповісти
Що "це" ???
показати весь коментар
09.05.2022 23:31 Відповісти
Кацапський скрєпний крдибалєт.Все вам пояснюй.
показати весь коментар
09.05.2022 23:35 Відповісти
Вообще-то там флаг ПМР (еще одной псевдореспублики) У них там, по ходу, еще СССР
показати весь коментар
10.05.2022 00:37 Відповісти
Придністров'я відзначає "свято".
показати весь коментар
10.05.2022 00:44 Відповісти
Гарем Луки
показати весь коментар
10.05.2022 07:22 Відповісти
Танец фронтовых подруг.
показати весь коментар
10.05.2022 13:09 Відповісти
"Шапіто"***...))))
показати весь коментар
09.05.2022 22:49 Відповісти
У американских бандитов слишком позитивные и приятные лица по сравнению с рожами на фото кацапов ))
показати весь коментар
09.05.2022 22:51 Відповісти
это тупо тупость коцапоидов цап-царап вот это все
показати весь коментар
09.05.2022 22:54 Відповісти
Американці, за часів Великої Депресії, бажали мати свого Робіна Гуда. І ще невідомо - чи не це підштовхнуло відому пару на злочинну стежку.
показати весь коментар
09.05.2022 22:55 Відповісти
Бурята з кабардинкою, вочевидь, встидно було показати.

ДБЛБЛД. У них там солдати й офіцери Вермахта щорічно у побєдобєсії фігурують.
показати весь коментар
09.05.2022 22:57 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 22:58 Відповісти
Нет такого дна которое не смогла бы пробить Россия
показати весь коментар
09.05.2022 22:58 Відповісти
Це закономірно. Грабувати то основна війскова спеціалізація кацапів.
показати весь коментар
09.05.2022 22:59 Відповісти
Це ж легендарне фото! Як його можна було не знати?

На минулих днях папєдах серед дідів на палках були офіцери вермахту та якісь актори.
показати весь коментар
09.05.2022 23:01 Відповісти
Іренко! Ви від життя відстали! Вчора хтось фотографію виклав - коло сміттєвого контейнера валялися "деды на палках" (це вже новий ідіоматичний вислів!) Так от: з семи-восьми штук на шістьох "діди" були у новій російській парадній формі! І у куточку "Z" Вони вже нових "дідів" славить почали Однак сподобалося інше - після "ходи" іх портрети викинули на смітник

"Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…" (С Гайдамака "Поклик")
показати весь коментар
10.05.2022 07:01 Відповісти
Смысл таков : Не будь хуже чем Воня и Клайд - убивай не меньше. Бери с них пример! - Сказал Путлер народу.
показати весь коментар
09.05.2022 23:03 Відповісти
Никогда такого не было, а тут опять
показати весь коментар
09.05.2022 23:05 Відповісти
Это не ошибка, бандиты показали своих.
показати весь коментар
09.05.2022 23:06 Відповісти
- Смародерил фотку американскую?
- Я машинально!
показати весь коментар
09.05.2022 23:07 Відповісти
Фоточки Андрюши Чикатило надо было добавить, тоже романтичный дядька, с обычными русскими взглядами.
показати весь коментар
09.05.2022 23:10 Відповісти
Боні та Клайд. США, 1933 р.
показати весь коментар
09.05.2022 23:12 Відповісти
Та у них таких "ЛЯПІВ" - як гімна за хлівом! То в Тобольську стелу поставлять з портретом "Ідеального німецького солдата" (відомий плакат Геббельса) То в Барнаулі білборд - "Они сражались за Родину" А там фото - 2х3 м з фотографією німецьких льотчиків у кабіні Ю-88 (десь читав у Інтернет - там навіть називали конкретні прізвища їх і номер ескадри в якій вони літали) То вивісять білборд у Липецьку з пропогандою управління лісового господарства на якому над лісом віраж закладає бомбардувальник Хе-111 Далі й згадувать не буду!
показати весь коментар
10.05.2022 06:37 Відповісти
Тілько не "Хе", а "Ге" Цікавий був літак! Жаль, жодного не збереглося.

По темі: "Казанскіє тиловікі-стахановци готовят двігатєлі для Пє-2" 😂
показати весь коментар
10.05.2022 16:13 Відповісти
Дегинираты.
показати весь коментар
09.05.2022 23:41 Відповісти
*****, похмуро лілював. То вони на ділдовоювальні плакати систематично втелющували німецьких дідів... а цього року остаточно бебанулися 😂🤣🤣
показати весь коментар
10.05.2022 00:03 Відповісти
Классово близкие...
показати весь коментар
10.05.2022 00:16 Відповісти
це ж зомбіленд
якщо покажуть чорне і пропаганда скаже що це біле то всі повторять що це біле
показати весь коментар
10.05.2022 00:58 Відповісти
Кому и корова невеста.
показати весь коментар
10.05.2022 05:45 Відповісти
Дык кому и корова то невеста.
показати весь коментар
10.05.2022 05:48 Відповісти
"Знімок з'явився у кадрі під час пісні "Если б не было войны" у виконанні Зари." У мене асоціація з Простоквашино "Кабы не было зимы" прямо якась Це ж просто Гімн їхньої "Zпецоперації" виходить:

Кабы не было войны
В городах и сёлах,
Никогда б не знали мы
Этих дней весёлых!
Кабы не было войны,
А всё время мирно,
Разве б выполняли мы -
"Расстрелять!" и "Смирно!"
Не кончалися б жгуты
Эсмарха в аптеках.
Не закрылась с нищеты
Наша б ипотека.
Не спешил бы труповоз
К нам через ухабы,
"Ванька" б в морге не замёрз -
Кабы-кабы-кабы!
показати весь коментар
10.05.2022 05:56 Відповісти
Добре підколото! Скопіював!
показати весь коментар
10.05.2022 07:06 Відповісти
Свинорусы-племя долбо@бов. Это аксиома.
показати весь коментар
10.05.2022 06:21 Відповісти
Просто TV пропагандонам рашенфюрера не без оснований кажется, что на лицах американских преступников признаков одухотворенности и интеллекта видно значительно больше чем на лицах рашистских оккупантов. (не говоря уж об IQ боевых бурят)
показати весь коментар
10.05.2022 06:46 Відповісти
 
 