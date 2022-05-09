На росТБ замість фронтовиків показали американських злочинців Бонні та Клайда

Під час святкового концерту на російському "Первом канале" серед знімків фронтовиків показали фотографію Бонні та Клайда - відомих американських злочинців.

Про це пише Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знімок з'явився у кадрі під час пісні "Если б не было войны" у виконанні Зари. За задумом фотографії мали показувати пари, які розлучила війна.

Фото Бонні та Клайда було знято у 1933 році за рік до їхньої смерті.

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