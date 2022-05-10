Россияне обстреляли Николаев вечером 9 мая
Жители Николаева вечером 9 мая сообщают о взрывах, которые слышны в городе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Новости N.
Первая информация поступила от горожан примерно в 20:35. Судя по звукам, речь идет снова о кассетном обстреле.
Воздушная тревога не была объявлена, ее отменили в 20:07, однако лучше оставаться в укрытиях.
Информацию о взрывах сообщили мэру Александру Сенкевичу во время его прямого эфира. -У нас война, поэтому иногда что-то бахает, - сказал Сенкевич.
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