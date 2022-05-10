Россияне обстреляли Николаев вечером 9 мая

Жители Николаева вечером 9 мая сообщают о взрывах, которые слышны в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Новости N.

Первая информация поступила от горожан примерно в 20:35. Судя по звукам, речь идет снова о кассетном обстреле.

Воздушная тревога не была объявлена, ее отменили в 20:07, однако лучше оставаться в укрытиях.

Информацию о взрывах сообщили мэру Александру Сенкевичу во время его прямого эфира. -У нас война, поэтому иногда что-то бахает, - сказал Сенкевич.

Также читайте: В Николаеве возобновляют водоснабжение. В кранах появилась техническая вода, - Ким