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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне обстреляли Николаев вечером 9 мая

Жители Николаева вечером 9 мая сообщают о взрывах, которые слышны в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Новости N.

Первая информация поступила от горожан примерно в 20:35. Судя по звукам, речь идет снова о кассетном обстреле.

Воздушная тревога не была объявлена, ее отменили в 20:07, однако лучше оставаться в укрытиях.

Информацию о взрывах сообщили мэру Александру Сенкевичу во время его прямого эфира. -У нас война, поэтому иногда что-то бахает, - сказал Сенкевич.

Также читайте: В Николаеве возобновляют водоснабжение. В кранах появилась техническая вода, - Ким

Автор: 

Николаев (2161) обстрел (27913)


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ну а як же, привітали рашисти миколаївців зі святом 9 травня!
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10.05.2022 00:35 Ответить
Вони кожен вечір-ніч обстрілюють місто.
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10.05.2022 09:58 Ответить
цьвіркунчика чутно..десь з поля знімали
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10.05.2022 00:36 Ответить
Приватний сектор.
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10.05.2022 00:50 Ответить
Zасранці салютують - день чи точніше ніч побєдобєсія! 🤯
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10.05.2022 00:41 Ответить
Не росіяни, а орки!
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10.05.2022 00:59 Ответить
Не буде протидії ,Миколаїв будуть рівняти.
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10.05.2022 03:39 Ответить
Марченка зелені блазні зняли і активні дії ЗСУ тут припинилися.
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10.05.2022 09:59 Ответить
 
 