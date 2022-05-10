Росіяни обстріляли Миколаїв ввечері 9 травня

Мешканці Миколаєва увечері 9 травня повідомляють про вибухи, які чути у місті.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Новости N

Перша інформація надійшла від городян приблизно о 20:35. Судячи з звуків, йдеться знову про касетний обстріл.

Повітряну тривогу не оголошували, її скасували о 20:07, проте краще залишатись у укриттях.

Інформацію про вибухи довели до мера Олександра Сенкевича під час його прямого ефіру. -У нас війна, тому іноді щось бахкає, - сказав Сенкевич.

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