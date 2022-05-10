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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни обстріляли Миколаїв ввечері 9 травня

Мешканці Миколаєва увечері 9 травня повідомляють про вибухи, які чути у місті.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Новости N 

Перша інформація надійшла від городян приблизно о 20:35. Судячи з звуків, йдеться знову про касетний обстріл.

Повітряну тривогу не оголошували, її скасували о 20:07, проте краще залишатись у укриттях.

Інформацію про вибухи довели до мера Олександра Сенкевича під час його прямого ефіру.  -У нас війна, тому іноді щось бахкає, - сказав Сенкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві відновлюють водопостачання. В кранах з'явилася технічна вода, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1816) обстріл (29206)


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ну а як же, привітали рашисти миколаївців зі святом 9 травня!
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10.05.2022 00:35 Відповісти
Вони кожен вечір-ніч обстрілюють місто.
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10.05.2022 09:58 Відповісти
цьвіркунчика чутно..десь з поля знімали
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10.05.2022 00:36 Відповісти
Приватний сектор.
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10.05.2022 00:50 Відповісти
Zасранці салютують - день чи точніше ніч побєдобєсія! 🤯
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10.05.2022 00:41 Відповісти
Не росіяни, а орки!
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10.05.2022 00:59 Відповісти
Не буде протидії ,Миколаїв будуть рівняти.
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10.05.2022 03:39 Відповісти
Марченка зелені блазні зняли і активні дії ЗСУ тут припинилися.
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10.05.2022 09:59 Відповісти
 
 