Росіяни обстріляли Миколаїв ввечері 9 травня
Мешканці Миколаєва увечері 9 травня повідомляють про вибухи, які чути у місті.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Новости N
Перша інформація надійшла від городян приблизно о 20:35. Судячи з звуків, йдеться знову про касетний обстріл.
Повітряну тривогу не оголошували, її скасували о 20:07, проте краще залишатись у укриттях.
Інформацію про вибухи довели до мера Олександра Сенкевича під час його прямого ефіру. -У нас війна, тому іноді щось бахкає, - сказав Сенкевич.
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