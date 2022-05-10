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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Запорожской области продолжаются артиллерийские дуэли, российские оккупанты обстреливают Пологи, Орехов и Гуляйполе, - ОВА

запоріжжя

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации в области 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "На Запорожском направлении после того, как Силы обороны Запорожского края отразили наступление на Гуляйполе, - без особых изменений. Продолжаются артиллерийские дуэли. Под обстрелами находятся Пологи, Орехов и Гуляйполе. Определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск, чтобы подготовиться к дальнейшим активным действиям. Ожидается наращивание группировок за счет подразделений, выполнявших задачи в районе Мариуполя. Так, по свидетельствам местных, через Приморск со стороны Молочанска россияне перевозили 4 танка на платформах.

Впрочем, потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

Оккупанты еще раз обстреляли временно оккупированное село Подгорное вблизи Васильевки. Сразу после этого российские пропагандисты начали распространять фейк о том, что за обстрелом вроде бы стоят Вооруженные Силы Украины. Еще раз подчеркиваем: не становитесь жертвами вражеских провокаций, чтобы не программы в информационной войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливали ракетами и наносили авиаудары по Гуляйполю и Орехову, - Запорожская ОВА

Автор: 

Гуляйполе (90) Запорожская область (3208)


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Так Пологи ж під свинями
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10.05.2022 01:41 Ответить
DeepStateMap показує "під питанням"
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10.05.2022 02:58 Ответить
Ви там обережно з Запоріжжям, дивна там ситуація, насторожує
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10.05.2022 08:48 Ответить
 
 