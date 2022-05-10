ФСБ в оккупированном Луганске по квартирам ищет мужчин для "мобилизации", - Гайдай
Сотрудники Федеральной Службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске разыскивают людей, избежавших "мобилизации". Эти люди используются как прикрытие для российских военных.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, та волна мобилизации закончилась и мужчин на улицах не осталось. Но приехали ФСБшники, и они сейчас обходят каждую квартиру в домах, чтобы искать тех, кто откупился от мобилизации", - отметил Гайдай.
При этом он указал, что войска РФ прикрываются свежемобилизованными и идут в последнем эшелоне.
"Идут "лнр"-овцы, потом кадыровцы, а потом уже российские войска. Даже солдаты частных военных компаний не идут в первые волны атаки", - подытожил глава Луганской ОВА.
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p.s. Если задуматься, моему малому 8 лет сейчас, а в лугандоне ведь полно было детей которым на начало войны 2014 года было по 10 лет, сейчас им 18 и их погнали мясом воевать... это жесть...