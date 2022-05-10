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Новости Война
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ФСБ в оккупированном Луганске по квартирам ищет мужчин для "мобилизации", - Гайдай

окупанти

Сотрудники Федеральной Службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске разыскивают людей, избежавших "мобилизации". Эти люди используются как прикрытие для российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"По нашей информации, которая приходит из оккупированного Луганска, та волна мобилизации закончилась и мужчин на улицах не осталось. Но приехали ФСБшники, и они сейчас обходят каждую квартиру в домах, чтобы искать тех, кто откупился от мобилизации", - отметил Гайдай.

При этом он указал, что войска РФ прикрываются свежемобилизованными и идут в последнем эшелоне.

"Идут "лнр"-овцы, потом кадыровцы, а потом уже российские войска. Даже солдаты частных военных компаний не идут в первые волны атаки", - подытожил глава Луганской ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Видишь, бегут за пацаном", - люди физически убегают от принудительной мобилизации в оккупированном Луганске. ВИДЕО

Автор: 

Луганск (3165) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+15
путен ввел,по самые лугандоны домбасянам.
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10.05.2022 03:16 Ответить
+14
За 8 років окупації там лишилось тільки прокацаплене падло яке заслуговує на примусову мобілізацію і загибель в якості гарматного мяса "рускаго міра". Амінь.
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10.05.2022 04:16 Ответить
+11
От карма і вертається за зраду батківщині
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10.05.2022 04:08 Ответить
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путен ввел,по самые лугандоны домбасянам.
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10.05.2022 03:16 Ответить
раньше коллаборантов нельзя было убивать, а теперь можно!
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10.05.2022 01:36 Ответить
После войны Донбасс будет без коллаборантов ибо русские их сами в мясорубке перемалывают!
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10.05.2022 01:37 Ответить
самки их самые опасные, ибо плодятся как тараканы...маток то никто не перемалывает...а мужиков, по большей части тех кому за полтинник там много и из тех, кто оказался заложником обстоятельств по тем или иным причинам.
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10.05.2022 01:55 Ответить
Ні ці причини були в перший рік а потім всі хто не міг навіть виїджали бо все розуміли.
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10.05.2022 04:10 Ответить
більше всіх на путіна чекали старі бабки, так верещали що ну, а як на війну так вони біля телевізору посидять.
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10.05.2022 10:40 Ответить
Думаю, що подібних ФСБ-шників набагато менше аніж людей, яких вони примусово заганяють на бійню. Тобто, якби оті люди, яких ФСБ-шники відловлюють та заганяють у бій не боялись цих злочинців із ФСБ поодинці, а об'єднались між собою, то вони могли би знищити тих ФСБ-шних убивць заради самозахисту.
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10.05.2022 01:41 Ответить
Було б дуже зручно, якби СБУ чи розвідка України допомогли скоординувати такий самозахист місцевого населення окупованих територій України проти путінських загарбників шляхом публікації даних про них, в т.ч. фото і місце дислокації на окупованій території. - Думаю, така публічна інформація суттєво допоможе людям в Україні захищатися проти злочинців-загарбників.
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10.05.2022 02:06 Ответить
Як вони об'єднаються? Сидить кожний в своїй шафі. 😦
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10.05.2022 02:41 Ответить
Ага якби так само в 14 му виганяли путінську погань с такими фантазіями.А так на разі за все відповідати прийдеться.
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10.05.2022 04:09 Ответить
🔴⚫ "Рюзьке мир" у кожну хату - як і бажали.
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10.05.2022 02:25 Ответить
От карма і вертається за зраду батківщині
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10.05.2022 04:08 Ответить
та в данному випадку вони більше саміх себе зрадили, головні зрадники це зрадники з Криму, як би вони не зрадили нас то й днр лнр не було би, в них не було би жодного сенсу для русскіх.
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10.05.2022 10:42 Ответить
За 8 років окупації там лишилось тільки прокацаплене падло яке заслуговує на примусову мобілізацію і загибель в якості гарматного мяса "рускаго міра". Амінь.
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10.05.2022 04:16 Ответить
Самок забирайте з них гарматне м'ясо теж нічого виходить.
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10.05.2022 05:42 Ответить
Бамбас на калєні нє паставіть !
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10.05.2022 06:32 Ответить
ещё один план параши... шобы не говорили, но там много людей оставалось которые были и за Украину и сомневающиеся и нейтральные, это всё наши люди... Много кто никогда не воевал и просто плыл по течению т.к не готов был всё бросать и бомжевать в других областях... А сейчас их всех сгребли (вместе с террористами) и бросили на убой, а потом их дети, да вся родня 100% будут антиукраинскими т.к. для них мы "убийцы" их родственника (опуская подтекст). Это сделано намеренно, 100% вражеская территория которую вернув назад - будет сложно совладать... не одно поколение нужно, чтобы эти раны затянулись...

p.s. Если задуматься, моему малому 8 лет сейчас, а в лугандоне ведь полно было детей которым на начало войны 2014 года было по 10 лет, сейчас им 18 и их погнали мясом воевать... это жесть...
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10.05.2022 06:33 Ответить
Уся мардвань атправицца на мастосрань у ссысрань и засрань, аткуда их абассалин прывез.
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10.05.2022 10:26 Ответить
за вісім років все ще не розібралися хто вбивці? ну так вони ніколи не розберуться, а що до 18-літніх, то злочин їх батьків, всі ж бачили що робиться, і хто до них приперся було видно неозброєним оком, і залишити в цьому небезпечному районі своїх дітей це злочин, але пан має рацію, такі люди свою відповідальність не признають, їм тому з рашкою і комфортно було, що там так само - головне винного знайти і щоб не себе.
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10.05.2022 10:46 Ответить
А чего только по квартирам. В лоханске много частного сектора. Вот например на Леваневского, сепарюги живут, пусть повоюют за свою недореспублику))
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10.05.2022 07:07 Ответить
Тук-тук. Это русский мир. Одевайся во все чистое, бери белые тапки и пошли
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10.05.2022 07:08 Ответить
так а чого це любителі рузькаго міру та ховаються від того самого миру давайте горлодерики вперед на амбразуру
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10.05.2022 07:42 Ответить
Данбас никто не слышит? Оказывается есть те, кто услышал) и ввёл, равно по запросу. Открывай воротА, ***********, к тебе стучится доля!
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10.05.2022 08:03 Ответить
На хитру ДУПУ знайшовся "член з різьбою".Сім років не хотіли переїзджати в Україну,бо боялись ставати на військовий облік, а тут такий облом.Руськіє не українці,гратися не будуть.За дупу та в окопи.Кого шкодувати?Вони свій вибір зробили - росія.
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10.05.2022 10:08 Ответить
 
 