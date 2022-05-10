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Новини Війна
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ФСБ в окупованому Луганську по квартирах шукає чоловіків для "мобілізації", - Гайдай

окупанти

Співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації в окупованому Луганську вишукують людей, які уникли "мобілізації". Цих людей використовують як прикриття для російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За нашою інформацією, яка приходить з окупованого Луганська, та хвиля мобілізації закінчилася і чоловіків на вулицях не залишилося. Але приїхали ФСБшники, і вони зараз обходять кожну квартиру в будинках, щоб шукати тих, хто відкупився від мобілізації", - розповів він.

При цьому він вказав, що війська РФ прикриваються свіжомобілізованими та йдуть в останньому ешелоні.

"Йдуть "лнр"-івці, потім кадирівці, а потім вже російські війська. Навіть солдати приватних військових компаній не йдуть в перші хвилі атаки", - підсумував глава Луганської ОВА.

Також читайте: Луганщина, як і Маріуполь - форпост України, - Гайдай

Автор: 

Луганськ (577) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+15
путен ввел,по самые лугандоны домбасянам.
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10.05.2022 03:16 Відповісти
+14
За 8 років окупації там лишилось тільки прокацаплене падло яке заслуговує на примусову мобілізацію і загибель в якості гарматного мяса "рускаго міра". Амінь.
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10.05.2022 04:16 Відповісти
+11
От карма і вертається за зраду батківщині
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10.05.2022 04:08 Відповісти
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путен ввел,по самые лугандоны домбасянам.
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10.05.2022 03:16 Відповісти
раньше коллаборантов нельзя было убивать, а теперь можно!
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10.05.2022 01:36 Відповісти
После войны Донбасс будет без коллаборантов ибо русские их сами в мясорубке перемалывают!
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10.05.2022 01:37 Відповісти
самки их самые опасные, ибо плодятся как тараканы...маток то никто не перемалывает...а мужиков, по большей части тех кому за полтинник там много и из тех, кто оказался заложником обстоятельств по тем или иным причинам.
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10.05.2022 01:55 Відповісти
Ні ці причини були в перший рік а потім всі хто не міг навіть виїджали бо все розуміли.
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10.05.2022 04:10 Відповісти
більше всіх на путіна чекали старі бабки, так верещали що ну, а як на війну так вони біля телевізору посидять.
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10.05.2022 10:40 Відповісти
Думаю, що подібних ФСБ-шників набагато менше аніж людей, яких вони примусово заганяють на бійню. Тобто, якби оті люди, яких ФСБ-шники відловлюють та заганяють у бій не боялись цих злочинців із ФСБ поодинці, а об'єднались між собою, то вони могли би знищити тих ФСБ-шних убивць заради самозахисту.
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10.05.2022 01:41 Відповісти
Було б дуже зручно, якби СБУ чи розвідка України допомогли скоординувати такий самозахист місцевого населення окупованих територій України проти путінських загарбників шляхом публікації даних про них, в т.ч. фото і місце дислокації на окупованій території. - Думаю, така публічна інформація суттєво допоможе людям в Україні захищатися проти злочинців-загарбників.
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10.05.2022 02:06 Відповісти
Як вони об'єднаються? Сидить кожний в своїй шафі. 😦
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10.05.2022 02:41 Відповісти
Ага якби так само в 14 му виганяли путінську погань с такими фантазіями.А так на разі за все відповідати прийдеться.
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10.05.2022 04:09 Відповісти
🔴⚫ "Рюзьке мир" у кожну хату - як і бажали.
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10.05.2022 02:25 Відповісти
От карма і вертається за зраду батківщині
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10.05.2022 04:08 Відповісти
та в данному випадку вони більше саміх себе зрадили, головні зрадники це зрадники з Криму, як би вони не зрадили нас то й днр лнр не було би, в них не було би жодного сенсу для русскіх.
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10.05.2022 10:42 Відповісти
За 8 років окупації там лишилось тільки прокацаплене падло яке заслуговує на примусову мобілізацію і загибель в якості гарматного мяса "рускаго міра". Амінь.
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10.05.2022 04:16 Відповісти
Самок забирайте з них гарматне м'ясо теж нічого виходить.
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10.05.2022 05:42 Відповісти
Бамбас на калєні нє паставіть !
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10.05.2022 06:32 Відповісти
ещё один план параши... шобы не говорили, но там много людей оставалось которые были и за Украину и сомневающиеся и нейтральные, это всё наши люди... Много кто никогда не воевал и просто плыл по течению т.к не готов был всё бросать и бомжевать в других областях... А сейчас их всех сгребли (вместе с террористами) и бросили на убой, а потом их дети, да вся родня 100% будут антиукраинскими т.к. для них мы "убийцы" их родственника (опуская подтекст). Это сделано намеренно, 100% вражеская территория которую вернув назад - будет сложно совладать... не одно поколение нужно, чтобы эти раны затянулись...

p.s. Если задуматься, моему малому 8 лет сейчас, а в лугандоне ведь полно было детей которым на начало войны 2014 года было по 10 лет, сейчас им 18 и их погнали мясом воевать... это жесть...
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10.05.2022 06:33 Відповісти
Уся мардвань атправицца на мастосрань у ссысрань и засрань, аткуда их абассалин прывез.
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10.05.2022 10:26 Відповісти
за вісім років все ще не розібралися хто вбивці? ну так вони ніколи не розберуться, а що до 18-літніх, то злочин їх батьків, всі ж бачили що робиться, і хто до них приперся було видно неозброєним оком, і залишити в цьому небезпечному районі своїх дітей це злочин, але пан має рацію, такі люди свою відповідальність не признають, їм тому з рашкою і комфортно було, що там так само - головне винного знайти і щоб не себе.
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10.05.2022 10:46 Відповісти
А чего только по квартирам. В лоханске много частного сектора. Вот например на Леваневского, сепарюги живут, пусть повоюют за свою недореспублику))
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10.05.2022 07:07 Відповісти
Тук-тук. Это русский мир. Одевайся во все чистое, бери белые тапки и пошли
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10.05.2022 07:08 Відповісти
так а чого це любителі рузькаго міру та ховаються від того самого миру давайте горлодерики вперед на амбразуру
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10.05.2022 07:42 Відповісти
Данбас никто не слышит? Оказывается есть те, кто услышал) и ввёл, равно по запросу. Открывай воротА, ***********, к тебе стучится доля!
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10.05.2022 08:03 Відповісти
На хитру ДУПУ знайшовся "член з різьбою".Сім років не хотіли переїзджати в Україну,бо боялись ставати на військовий облік, а тут такий облом.Руськіє не українці,гратися не будуть.За дупу та в окопи.Кого шкодувати?Вони свій вибір зробили - росія.
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10.05.2022 10:08 Відповісти
 
 