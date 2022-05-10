ФСБ в окупованому Луганську по квартирах шукає чоловіків для "мобілізації", - Гайдай

Співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації в окупованому Луганську вишукують людей, які уникли "мобілізації". Цих людей використовують як прикриття для російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За нашою інформацією, яка приходить з окупованого Луганська, та хвиля мобілізації закінчилася і чоловіків на вулицях не залишилося. Але приїхали ФСБшники, і вони зараз обходять кожну квартиру в будинках, щоб шукати тих, хто відкупився від мобілізації", - розповів він.

При цьому він вказав, що війська РФ прикриваються свіжомобілізованими та йдуть в останньому ешелоні.

"Йдуть "лнр"-івці, потім кадирівці, а потім вже російські війська. Навіть солдати приватних військових компаній не йдуть в перші хвилі атаки", - підсумував глава Луганської ОВА.

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