Луганщина, як і Маріуполь - форпост України, - Гайдай

Луганщина вже отримує збройну допомогу від західних партнерів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Луганська область наразі є таким же форпостом, як і Маріуполь. Ми стримуємо величезну кількість орків на собі, не пропускаємо їх далі. Ми можемо локально навіть звільнити 1-2 населених пункти і потроху йти в контрнаступ. Нам потрібно виграти не перемогу над селом якимось і не повернути назад наші території, які у тимчасовій окупації. Нам потрібно виграти війну. Тому, поки ми стримуємо величезну цю навалу орків - наші бригади в сусідніх областях розширюють фланги, не дають можливості зробити кільце. Час працює на нас, тому що весь цей час ми отримуємо ті довгоочікувані західні "плюшки", про це які наш міністр оборони казав.

Я можу сказати, що вона (зброя. - Ред.) до нас прибуває, вона вже в нас працює.

Чим довше ми протримаємось, тим довше наші бригади будуть забезпечені хорошою зброєю і потім вже шансів російські армії не дамо", - сказав він.

Також читайте: Евакуацію на Луганщині відновлять після зачистки Білогорівки, - голова ОВА Гайдай