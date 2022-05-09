Луганщина, как и Мариуполь – форпост Украины, - Гайдай

Луганская область уже получает вооруженную помощь от западных партнеров.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Луганская область является таким же форпостом, как и Мариуполь. Мы сдерживаем множество орков на себе, не пропускаем их дальше. Мы можем локально даже уволить 1-2 населенных пункта и понемногу идти в контрнаступление. Нам нужно выиграть не победу над селом каким-нибудь и не вернуть назад наши территории, находящиеся во временной оккупации. Нам нужно выиграть войну. Поэтому пока мы сдерживаем огромное это нашествие орков - наши бригады в соседних областях расширяют фланги, не дают возможности сделать кольцо. Время работает на нас, потому что все это время мы получаем те долгожданные западные "плюшки", которые говорил наш министр обороны.

Я могу сказать, что оно (оружие. – Ред.) к нам прибывает, оно уже у нас работает.

Чем дольше мы продержимся, тем дольше наши бригады будут обеспечены хорошим оружием и уже потом шансов российские армии не дадим", - сказал он.

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