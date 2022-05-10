Рашисты вечером обстреляли две громады в Сумской области, потерь нет, - ОВА

Российские оккупанты вечером 9 мая обстреляли Сумскую область

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад.

Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли приграничную территорию Сумщины, - Живицкий