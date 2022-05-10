Рашисты вечером обстреляли две громады в Сумской области, потерь нет, - ОВА
Российские оккупанты вечером 9 мая обстреляли Сумскую область
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад.
Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", – говорится в сообщении.
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stels400
показать весь комментарий10.05.2022 03:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий10.05.2022 08:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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