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Новости Война
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Рашисты вечером обстреляли две громады в Сумской области, потерь нет, - ОВА

сумщина

Российские оккупанты вечером 9 мая обстреляли Сумскую область

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской громад.

Потерь нет, информация по разрушениям уточняется", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли приграничную территорию Сумщины, - Живицкий

Автор: 

обстрел (27913) Сумская область (3330) Живицкий Дмитрий (242)


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10.05.2022 03:33 Ответить
Ну а ми що???
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10.05.2022 08:01 Ответить
 
 