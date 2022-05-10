Рашисти ввечері обстріляли дві громади на Сумщині, втрат немає, - ОВА
Російські окупанти ввечері 9 травня обстріляли Сумську область.
Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад.
Втрат немає, інформація по руйнуванням уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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stels400
показати весь коментар10.05.2022 03:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар10.05.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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