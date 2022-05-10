Рашисти ввечері обстріляли дві громади на Сумщині, втрат немає, - ОВА

Російські окупанти ввечері 9 травня обстріляли Сумську область.

Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад.



Втрат немає, інформація по руйнуванням уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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