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Новини Війна
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Рашисти ввечері обстріляли дві громади на Сумщині, втрат немає, - ОВА

сумщина

Російські окупанти ввечері 9 травня обстріляли Сумську область.

Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад.

Втрат немає, інформація по руйнуванням уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини, - Живицький

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882) Живицький Дмитро (466)


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10.05.2022 03:33 Відповісти
Ну а ми що???
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10.05.2022 08:01 Відповісти
 
 