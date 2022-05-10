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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы привержены поддержке Украины, - первая леди США Джилл Байден

байден,джилл

Первая леди США доктор Джилл Байден сообщила о завершении своего турне в Европу, охваченную отголосками российской войны, подчеркнув, что везет в своем сердце истории о семьях украинских беженцев, а также приверженность поддержке Украины.

Об этом она написала в понедельник на официальной твиттер-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Я возвращаюсь домой, в Соединенные Штаты, и везу с собой истории матерей и детей, которых я встретила", - отметила супруга президента Соединенных Штатов.

При этом она привела слова одной румынской матери: "Наши сердца не имеют границ".

В этой связи Джилл Байден подчеркнула: "Мы привержены поддержке Украины, украинского народа, наших союзников и партнеров".

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Джилл Байден-респект...
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10.05.2022 06:41 Ответить
А где Ленка Безбарьерная Скумбрия По Восемь за Кило?
Впрочем вопрос риторический, как и по остальным моральным уродам аля "Подворотня 59".
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10.05.2022 07:22 Ответить
Starii I dura
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10.05.2022 09:36 Ответить
 
 