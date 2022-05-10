Мы привержены поддержке Украины, - первая леди США Джилл Байден
Первая леди США доктор Джилл Байден сообщила о завершении своего турне в Европу, охваченную отголосками российской войны, подчеркнув, что везет в своем сердце истории о семьях украинских беженцев, а также приверженность поддержке Украины.
Об этом она написала в понедельник на официальной твиттер-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Я возвращаюсь домой, в Соединенные Штаты, и везу с собой истории матерей и детей, которых я встретила", - отметила супруга президента Соединенных Штатов.
При этом она привела слова одной румынской матери: "Наши сердца не имеют границ".
В этой связи Джилл Байден подчеркнула: "Мы привержены поддержке Украины, украинского народа, наших союзников и партнеров".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впрочем вопрос риторический, как и по остальным моральным уродам аля "Подворотня 59".