Мы привержены поддержке Украины, - первая леди США Джилл Байден

Первая леди США доктор Джилл Байден сообщила о завершении своего турне в Европу, охваченную отголосками российской войны, подчеркнув, что везет в своем сердце истории о семьях украинских беженцев, а также приверженность поддержке Украины.

Об этом она написала в понедельник на официальной твиттер-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Я возвращаюсь домой, в Соединенные Штаты, и везу с собой истории матерей и детей, которых я встретила", - отметила супруга президента Соединенных Штатов.

При этом она привела слова одной румынской матери: "Наши сердца не имеют границ".

В этой связи Джилл Байден подчеркнула: "Мы привержены поддержке Украины, украинского народа, наших союзников и партнеров".

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