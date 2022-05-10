Ми віддані підтримці України, - перша леді США Джилл Байден

Перша леді США доктор Джилл Байден повідомила про завершення свого турне до Європи, охопленої відголосками російської війни, підкресливши, що везе у своєму серці історії про сім’ї українських біженців, а також відданість підтримці України.

Про це вона написала в понеділок на офіційній твітер-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Я повертаюся додому, до Сполучених Штатів, й везу із собою історії матерів та дітей, яких я зустріла", - зауважила дружина президента Сполучених Штатів.

При цьому вона навела слова однієї румунської матері: "Наші серця не мають кордонів".

У цьому зв’язку Джилл Байден підкреслила: "Ми віддані підтримці України, українського народу, наших союзників і партнерів".

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