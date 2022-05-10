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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Украине погибли не менее 3 381 гражданских жителей, - ООН

могила,буча,братська,ексгумація

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 3381 и ранение 3680 гражданских из-за полномасштабной войны России против Украины.

Это данные с 24 февраля по полночь 8 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

При этом в организации отмечают, что реальные цифры – значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении ".

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Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику".

В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

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ООН (4193) смерть (9251) жертвы (2097)


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Топ комментарии
+12
Вот же ж гниды обоссанные х.йлом купленные...

В одном Мариуполе говорят что может доходить до 40 тыс....

твари ********...
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10.05.2022 08:50 Ответить
+4
Все буде доведене, але з часом. Після цієї війни ООН втратить багато,як і Червоний Хрест. Вони не є організаціями миру і допомоги.
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10.05.2022 08:55 Ответить
+2
В ООН і з математикою явні проблеми.
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10.05.2022 08:51 Ответить
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Вот же ж гниды обоссанные х.йлом купленные...

В одном Мариуполе говорят что может доходить до 40 тыс....

твари ********...
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10.05.2022 08:50 Ответить
Все буде доведене, але з часом. Після цієї війни ООН втратить багато,як і Червоний Хрест. Вони не є організаціями миру і допомоги.
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10.05.2022 08:55 Ответить
по словах цих підерів, мер міста бреше про десятки тисяч загиблих маріупольців
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10.05.2022 09:24 Ответить
В ООН і з математикою явні проблеми.
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10.05.2022 08:51 Ответить
ООН рахує тільки документально підтвердженні випадки. І це правильно.
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10.05.2022 08:53 Ответить
Їм хтось зі сторони України забороняє поїхати в Маріуполь і інші розбомблені міста і порахувати?
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10.05.2022 09:06 Ответить
Эту цифру помножаем на полтора, плюс еще неизвестно сколько погибло на оккупированных рашистами территориях, особенно в Мариуполе (Азов говорит что 25 тысяч). Итого - от 30 тысяч...
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10.05.2022 08:52 Ответить
Вони ці зелені з цифрами про..бали як і з Чонгаром.
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10.05.2022 09:09 Ответить
Чому зелені підери ее доводять в ООН реальну статистику .
Забув, у них інші більш нагальні справи. Попереду літо, треба обновити гардероб і взагалі інспектувати, як живуть переселенці в західних областях України хай лохи їздять)

"Депутати "Слуги Народу" розпочинають низку робочих поїздок по країнах, які гостинно надали прихисток нашим громадянам. Ми розділимося на групи і проїдемо по країнах, де найбільша кількість українців: від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії", - написала Гришина.

За її словами, мета "слуг" - на власні очі побачити, як живуть тимчасові переселенці, як навчаються їх діти, чи вдається їм знаходити роботу, чи мають вони доступ до медичних послуг, які проблеми виникають з оформленням документів тощо.

"За підсумками візитів ми складемо загальний звіт і будемо вирішувати ті проблеми, які виявимо", - додала депутатка.
https://prm.ua/vid-estonii-do-italii-sluhy-narodu-idut-do-yevropy-z-perevirkoiu-umov-zhyttia-ukrainskykh-bizhentsiv/
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10.05.2022 11:41 Ответить
В самому Маріуполі більше 20 тис,Оон це тварюки !
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10.05.2022 18:29 Ответить
 
 