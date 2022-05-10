В Украине погибли не менее 3 381 гражданских жителей, - ООН
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 3381 и ранение 3680 гражданских из-за полномасштабной войны России против Украины.
Это данные с 24 февраля по полночь 8 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
При этом в организации отмечают, что реальные цифры – значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении ".
Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику".
В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
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В одном Мариуполе говорят что может доходить до 40 тыс....
твари ********...
Забув, у них інші більш нагальні справи. Попереду літо, треба обновити гардероб і взагалі інспектувати, як живуть переселенці в західних областях України хай лохи їздять)
"Депутати "Слуги Народу" розпочинають низку робочих поїздок по країнах, які гостинно надали прихисток нашим громадянам. Ми розділимося на групи і проїдемо по країнах, де найбільша кількість українців: від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії", - написала Гришина.
За її словами, мета "слуг" - на власні очі побачити, як живуть тимчасові переселенці, як навчаються їх діти, чи вдається їм знаходити роботу, чи мають вони доступ до медичних послуг, які проблеми виникають з оформленням документів тощо.
"За підсумками візитів ми складемо загальний звіт і будемо вирішувати ті проблеми, які виявимо", - додала депутатка.
https://prm.ua/vid-estonii-do-italii-sluhy-narodu-idut-do-yevropy-z-perevirkoiu-umov-zhyttia-ukrainskykh-bizhentsiv/