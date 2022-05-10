В Украине погибли не менее 3 381 гражданских жителей, - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 3381 и ранение 3680 гражданских из-за полномасштабной войны России против Украины.

Это данные с 24 февраля по полночь 8 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

При этом в организации отмечают, что реальные цифры – значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении ".

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Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику".

В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

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