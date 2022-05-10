В Україні загинув щонайменше 3 381 цивільний мешканець, - ООН

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 381 і поранення 3 680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України.

Це дані від 24 лютого до півночі 8 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

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Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма та Попасної, "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

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