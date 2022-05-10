В Україні загинув щонайменше 3 381 цивільний мешканець, - ООН
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 381 і поранення 3 680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України.
Це дані від 24 лютого до півночі 8 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".
Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма та Попасної, "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".
В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.
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В одном Мариуполе говорят что может доходить до 40 тыс....
твари ********...
Забув, у них інші більш нагальні справи. Попереду літо, треба обновити гардероб і взагалі інспектувати, як живуть переселенці в західних областях України хай лохи їздять)
"Депутати "Слуги Народу" розпочинають низку робочих поїздок по країнах, які гостинно надали прихисток нашим громадянам. Ми розділимося на групи і проїдемо по країнах, де найбільша кількість українців: від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії", - написала Гришина.
За її словами, мета "слуг" - на власні очі побачити, як живуть тимчасові переселенці, як навчаються їх діти, чи вдається їм знаходити роботу, чи мають вони доступ до медичних послуг, які проблеми виникають з оформленням документів тощо.
"За підсумками візитів ми складемо загальний звіт і будемо вирішувати ті проблеми, які виявимо", - додала депутатка.
https://prm.ua/vid-estonii-do-italii-sluhy-narodu-idut-do-yevropy-z-perevirkoiu-umov-zhyttia-ukrainskykh-bizhentsiv/