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В Україні загинув щонайменше 3 381 цивільний мешканець, - ООН

могила,буча,братська,ексгумація

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 381 і поранення 3 680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України.

Це дані від 24 лютого до півночі 8 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

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Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма та Попасної, "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

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Автор: 

ООН (3378) смерть (6779) жертви (1817)


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Топ коментарі
+12
Вот же ж гниды обоссанные х.йлом купленные...

В одном Мариуполе говорят что может доходить до 40 тыс....

твари ********...
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10.05.2022 08:50 Відповісти
+4
Все буде доведене, але з часом. Після цієї війни ООН втратить багато,як і Червоний Хрест. Вони не є організаціями миру і допомоги.
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10.05.2022 08:55 Відповісти
+2
В ООН і з математикою явні проблеми.
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10.05.2022 08:51 Відповісти
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Вот же ж гниды обоссанные х.йлом купленные...

В одном Мариуполе говорят что может доходить до 40 тыс....

твари ********...
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10.05.2022 08:50 Відповісти
Все буде доведене, але з часом. Після цієї війни ООН втратить багато,як і Червоний Хрест. Вони не є організаціями миру і допомоги.
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10.05.2022 08:55 Відповісти
по словах цих підерів, мер міста бреше про десятки тисяч загиблих маріупольців
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10.05.2022 09:24 Відповісти
В ООН і з математикою явні проблеми.
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10.05.2022 08:51 Відповісти
ООН рахує тільки документально підтвердженні випадки. І це правильно.
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10.05.2022 08:53 Відповісти
Їм хтось зі сторони України забороняє поїхати в Маріуполь і інші розбомблені міста і порахувати?
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10.05.2022 09:06 Відповісти
Эту цифру помножаем на полтора, плюс еще неизвестно сколько погибло на оккупированных рашистами территориях, особенно в Мариуполе (Азов говорит что 25 тысяч). Итого - от 30 тысяч...
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10.05.2022 08:52 Відповісти
Вони ці зелені з цифрами про..бали як і з Чонгаром.
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10.05.2022 09:09 Відповісти
Чому зелені підери ее доводять в ООН реальну статистику .
Забув, у них інші більш нагальні справи. Попереду літо, треба обновити гардероб і взагалі інспектувати, як живуть переселенці в західних областях України хай лохи їздять)

"Депутати "Слуги Народу" розпочинають низку робочих поїздок по країнах, які гостинно надали прихисток нашим громадянам. Ми розділимося на групи і проїдемо по країнах, де найбільша кількість українців: від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії", - написала Гришина.

За її словами, мета "слуг" - на власні очі побачити, як живуть тимчасові переселенці, як навчаються їх діти, чи вдається їм знаходити роботу, чи мають вони доступ до медичних послуг, які проблеми виникають з оформленням документів тощо.

"За підсумками візитів ми складемо загальний звіт і будемо вирішувати ті проблеми, які виявимо", - додала депутатка.
https://prm.ua/vid-estonii-do-italii-sluhy-narodu-idut-do-yevropy-z-perevirkoiu-umov-zhyttia-ukrainskykh-bizhentsiv/
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10.05.2022 11:41 Відповісти
В самому Маріуполі більше 20 тис,Оон це тварюки !
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10.05.2022 18:29 Відповісти
 
 