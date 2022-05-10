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У Путіна немає можливості вийти з війни, - Байден
Президент РФ Володимир Путін став заручником війни - у нього немає можливості вийти з війни з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден, якого цитує Reuters
Байден назвав Путіна дуже обачливим і зазначив, що його непокоїть, що "зараз у нього (Путіна) немає виходу (з цього становища)". Байден сказав, що намагається зрозуміти, що з цим робити.
Зазначається, що Путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС, натомість США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні.
Топ коментарі
+91 Mordor must die
показати весь коментар10.05.2022 07:32 Відповісти Посилання
+83 Mordor must die
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+57 Mordor must die
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Он стар, он желает в сортир (с)
Спостигне його божа кара,
Господь Вольдемара ****! -
І більше нема Вольдемара.
знову Порох тобі , срань болотна , мішає !,
Наразі все говорить за те, що зе-влада тупо злила південь України, очевидно що саме це і планувалося, і саме це і обговорювалося на сумнозвісних стамбульських перемовинах командою зрадників від ЗЕ. За це свідчить як план парашної ********* зробити сухопутний шлях до Криму, так і подача води в той-таки ж Крим з Херсона, так і активізація придністровських гандонів, не кажучи вже про карти "наваросії" які публікувалися орками з 2014 року, на яких чудово видно, що саме запланували кремлівські пропагандони і ідеологи ідеї України без українців. Очевидно, що аби не Джонсонюк, нам би вже абдристовічі і дєрьмаки пафосно би "прінєслі мір" за рахунок Півдня України, а самі включно з каломойшей весело кинулися б ділить бабло, яке світ надає на відбудову країни.
Якщо у вас є якесь інше тлумачення подій, що відбуваються - донесіть до людей, будь ласка.
А якщо немає, то скажіть - маючи таку владу, чи можна в принципі казати, що критикувать владу "не на часі"? Чи "на часі" буде, коли орки заберуть повністю південь і підуть через центр України на Київ?
Лен-Лиз, это не просто военная помощь, хотя и она тоже, конечно.
Это не просто больше оружия по количеству и шире по ассортименту.
Ленд-Лиз, это программа, нацеленная не только на победу в войне, но и на искоренение причин этой войны, а значит на развал россии в ее нынешнем виде.
И Путин это прекрасно понимает, поэтому и имел на вчерашнем параде обосравшийся вид.
Ну, и другие причины тоже, но это уже на уровне слухов...
"69-летний Владимир Путин ошеломлен новостью о том, что его бывшая возлюбленная, 38-летняя гимнастка Алина Кабаева, снова беременна". С таким заголовком вышла сенсационная статья в британском таблоиде https://www.thesun.co.uk/news/18501570/vladimir-putin-mistress-pregnant/ The Sun . Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что президент РФ пришел в ярость, когда ему сообщили об интересном положении его бывшей протеже.
В Telegram-канале также предположили, что Путин подавлен не столько фактом очередной беременности своей бывшей возлюбленной, сколько тем, что гимнастка носит не его ребенка."
чудовий вихід
""
Цей хай висить ото у своєму бункері, погойдуючись, та поскрипующи...
І лампочка без абажуру мерехтить, і мухи літають...)))
в тупую башку і йому і всьому світу стане легше 😠
Ну очень хорошо!
Закончатся оккупанты в Украине, закончится и война!
було б бажання
...зате має можливість потрапити до Гаазького Трибуналу
козлины имеют возможность убежать на свою территорию, как убежали с Киева.