У Путіна немає можливості вийти з війни, - Байден...

Президент РФ Володимир Путін став заручником війни - у нього немає можливості вийти з війни з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент США Джо Байден, якого цитує Reuters

Байден назвав Путіна дуже обачливим і зазначив, що його непокоїть, що "зараз у нього (Путіна) немає виходу (з цього становища)". Байден сказав, що намагається зрозуміти, що з цим робити.

Зазначається, що Путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС, натомість США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні.

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